Elimizdeki oyuncu grubu daha kaliteli oynatılabilir

Kocaelispor üç haftalık beraberlik serisini kırmak, galibiyetle moral bulmak için Uşak deplasmanındaydı.

Geçtiğimiz yıllarda kurduğu etkili takımlarla ikinci ligin önemli takımları arasında yer alan Uşakspor’da, yaşanan yönetim değişikliği sonrası takım dağıldı. Bu sezon başında da ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir ekip kurup lige başladılar.

SAMED ALİ KENDİNE GELDİ

Bizim maçtan önce Karacabey maçı dışında hep tek gol yemişler ve 5 maçta toplam 3 gol atabilmişler. Bu anlamda gol yollarında sıkıntı yaşayan takım, diğer yandan çok koşan, oyundan düşmeyen, bu ölçüde de az gol yiyen diyebileceğimiz bir takım hüviyetindeydi.

Bu tip rakiplere karşı erken gol bulmak çok önemli. Zira Serik maçında erken golü bulamayınca nasıl bir senaryo ile karşılaşacağımızı üç aşağı beş yukarı deneyimlemiştik.

Samed Ali, çalışkanlık düzeyiyle gol düzeyi birbirini tutmayan bir isim. Sahada mücadelesiyle, rakibe yaptığı preslerle toplar kapan, hareketli bir oyuncu. Fakat bariz bir bitiricilik problemi vardı.

Sarıyer maçında goller kaçırdı ancak son anda golü atabilmeyi başarmıştı. Buca maçında çok kritik bir pozisyonu var, direkten dönen, çizgiden çıkan olan... Uşak maçta kendi pasına hareketlenip, golü yapabilmesi, performans devamlılığı açısından önemli. İnşallah bu gollerle gol yollarındaki özgüveni de daha yukarılara çıkacaktır.

GÖKHAN KRİTİK ADAMDI

Golü bulduktan sonra, geçtiğimiz hafta Buca maçındaki puan kaybından sonra etkili bir ilk yarı oynayıp maçı erken koparacağımızı düşünmüştüm. Ancak Uşakspor orta sahası buna izin vermedi. Çoğunlukla yaptıkları iyi preslerle oyun kurmamızı engelledikleri gibi ceza sahamıza da adamları kolay soktuk.

Benzer bir durumu biz de gösterdik. Topla oynasalar da, özellikle ikinci bölgede yaptığımız preslerle rakibin rahat oynamasını engelledik. Ancak ilk yarının son 15 dakikasında maalesef bu durum değişti, daha fazla ileri çıkan, daha rahat oynayan bir Uşakspor vardı. Bu dakikalarda yakaladıkları pozisyonlarda başarılı olan Gökhan, aynı zamanda takımın ciddi sıkıntıya girmesini de engelledi.

SORUNU İLYAS VE TAYFUN ÇÖZDÜ

İkinci yarının başındaki senaryo Bucaspor maçının ikinci yarısı gibiydi aslında. Oyunda hakimiyet kuran Uşakspor biraz daha aktif olmaya ve baskı kurmaya çalışacaktı. Ancak bu anlamda senaryoyu bozan İlyas Kubilay ve Tayfun ikilisi oldu.

Sarıyer maçıyla birlikte performans olarak yukarılara çıkmaya başlayan Kubilay, bu maçta da maçı kopartan isim oldu. Tayfun’un ceza sahasına yaptığı koşuyu görüp, güzel bir pas atınca, Tayfun’a bitirmek kaldı. Bu koşuları sık sık yapan Tayfun, geçtiğimiz buca maçında yapamadığını yapıp, şık bir vuruşla aslında skoru ve maçı bize getirdi.

MÜCADELEMİZ VASATI AŞAMADI

Bu dakikadan sonra Uşakspor gelmeye çalıştı, ancak tehlike üretmekten çok uzaklardı. Hemen peşine Kubilay’ın güzel golü de eklenince maç koptu. Üç farklı ismin de bizim için gol atması çok kıymetli. Atılan goller ve artan özgüvenlerin, önümüzdeki süreçte bize maç alan isimlere dönüştüreceğine inanıyorum.

Uşakspor’un içerisinde yaşadığı durumu anlayabiliyoruz. Gençlerle ve dar kadro ile mücadele etmenin en büyük dezavantajı maalesef mental eksiklik oluyor. Geçtiğimiz transfer yasaklı yıllarda çok kez bunun sıkıntısı yaşamıştık malumunuz.

Bizim adımıza oyun, üretkenlik, konsantrasyon vb. kriterleri incelediğimizde tatmin edici bir seviyede değildi mücadele. Zira çok daha kontrollü, daha az risksiz bir şekilde ayrılabilirdik buradan. Bu kapasiteye sahibiz ve biliyoruz ki bu oyuncu grubu daha iyi oynayabilir, oynatılabilir.

Özellikle skoru aldıktan sonra, topu rakibe verme huyumuzdan vazgeçmemiz gerekli.

TEŞEKKÜRLER UŞAKSPOR

Öteki yandan üç beraberliğin ardından, net bir skorla üstelik deplasmanda alınan galibiyet takım için kıymetliydi. Oluşan gergin havanın dağılması oyuncuların daha rahat oynamaları adına önemli bir faktör.

Bunların yanında, Uşakspor’un yönetim ve seyircisini gerek deplasman yasağı noktasındaki tutumu, gerek yayın konusundaki tavrı, gerekse maç içerisindeki hali dolayısıyla tebrik ediyorum. Bir Kocaelisporlu olarak ta teşekkür ediyorum.