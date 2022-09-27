Makale Yazısı-27 Eyl 2022 - 20:00

Arabesk nağmeler!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Hep söylerim. Akrabalarımızı seçmek şansımız yoktur. Ama  kimlerle arkadaş olacağımız, kimlerle birlikte yol alacağımız tamamen bizim tercihimizdir. 

 

Arkadaşla dost arasındaki ince çizgi kanımca şöyledir. Arkadaş, sıkıntınız olmadığında yanınızdadır. Dost; sıkıntınız olduğunda size koşar...  

Arkadaşlarınıza siz huzur vermeye çalışırsınız, dostlarınız size huzur vermeye çalışır... 

Arkadaşlar,  hayatın güçlükleriyle ve stresle başa çıkmamıza, bizi güçlü tutan daha iyi yaşam tarzı seçimleri yapmamıza ve sağlık sorunları ve hastalıklardan daha hızlı kurtulmamıza yardımcı olur. Arkadaşlık, ruh sağlığımız ve daha mutlu bir yaşam sürebilmemiz için de aynı derecede önemlidir. 

 

Neden arkadaş oluruz? 

 

Arkadaşımızsa eğer, hatalarımızı fark etmemizi sağlamaya yardımcı olur. Dürüst ve net olan arkadaşlar bizim daha iyi, mutlu ve başarılı  olmamıza  destek olurlar. İçimizdeki potansiyeli yansıtmamıza yardım ederler. Arkadaşlıklar genel anlamda da sağlığımızı olumlu yönde etkilerler… 

 

Arkadaşlık önemli mi? 

 

Çocuk, genç ya da yetişkin, her birey hayatında yakın bir arkadaşı hatta dostu olmasını ister.  

Oyun çağından iş hayatına, sosyal hayata  kadar bireyin kendini mutlu hissetmesi, yaptığı işe kendini verip başarılı olması, iç ve  vicdan huzuru  gibi  yaşantımızı  güzelleştiren  birçok insani gerçekler, birey için sevdiği ve sevildiği arkadaşların varlığıyla  olur. 

Onun için ne demişler,  “Bana  arkadaşını söyle, sana  kim olduğunu söyleyeyim.” 

Günümüz politika hayatına özellikle de  siyasi parti liderlerinin  kimlerle  yol arkadaşı olduğuna gelince; gördüğüm o ki, arkadaş seçimleri kendi varlık ve  konumları için isabetli görünse de; yol  arkadaşlığında,   ülkenin ve  halkın yararına  ne kadar   doğru seçim yapıyorlar  o açıdan bakmak istiyorum. 

 

Ülke çıkarları açısından seçimlerini bir iki istisna dışında çoğunlukla doğru bumluyorum. Kendileri için doğru olmayıp ülke için doğru olan kişileri de kısa zamanda devre dışına itiyorlar. 

İktidarda olanların yol arkadaşı olarak tercih ettikleri kişilerin ne derecede istedikleri gibi olduğu, kendileri için ne derecede doğru ve benzerlik gösterdiğine bakarsak, seçimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum.  

 Aynı soruyu ülkenin varlığıve geleceği ile halkın mutluluğu bakımından değerlendirince doğru olduğunu söyleyemiyorum. 

İster istemez şu soruya yanıt arıyorum. Yol arkadaşlarını seçerken, seçtikleri arasında memnun olmayıp da yolunu ayırdıklarının yerine yeni birisini getirirken, hangi ölçütleri kullanıyorlar? Kanımca yukarıda sözünü ettiğim üzere kendi varlık ve konumlarının sürebilmesi için lazım olanı seçiyorlar.  Hal böyle olunca da işler her geçen gün ne yazık ki iyiye doğru seyretmiyor. 

Aralarında en çok benzerlik saptayabildiğim özellik şu: Bugün ne söylemek lazımsa onu  söylüyorlar. Yahut da şunu şöyle söyle diyorlar onlar da onu söylüyor. Yarın o gün söylediğini unutup ya unutmuş ya da hiç söylememiş gibi davranarak, bugün işine geldiği gibi evvelce söylediklerinin tam aksine sözler sarf ediyorlar. Açıklama yaptıkları insanların akıl sahibi olup olmadığını düşünüyorlar mı onu bilmem… 

Biraz aklı olan insanlar şaşırıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış.  O zaman ikisinden birisinde yalan söylüyorlar. Yahut da yarın onu da yalanlayacak yeni bir yalanla günü idare etmeye uğraşıyorlar.  Öyle bir karmaşa ve tutarsızlık ki, insanların kimisi söyleniyor, kimisi neye inanacağına karar veremiyor. 

Özel hayatımda ve meslek yaşamımda yalanın bin bir çeşidine tanık oldum. Ama ömrümün hiçbir devresinde yalanın bu kadar rahatlıkla söylenip adeta havada uçuştuğunu, hava trafiğini bu derecede aksattığına tanık olmadım… 

Havada uçuşan bu yalanları duyduğumda yalan rüzgarları arabesk bir şarkının sözlerini getirip kulağıma  üflüyor; 

  “Sarhoştum aydım / Aymaz olaydım/ sana  bir söz vermiştim/  ben o sözden caydım…”   

Ben şarkının bir kublesinin sözlerini  yazdım, müziğini siz kendiniz tamamlayın; İster hüzünlü, ister neşeli…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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