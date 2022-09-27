Makale Yazısı-27 Eyl 2022 - 20:00

“Ahilik Kültürü” ve; GÜNÜMÜZDE ESNAF- SANATKAR OLMAK!..
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Ahilik; 13. ve 19. Yüzyıl arasında, Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden de geliştiren, çalışma yaşamını “iyi insan” niteliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.

Ahilik anlayışına göre, bir esnaf ya da zanaatkar; ahlaklı, eğitimli, dürüst, yardımsever olacak. Bilimsel değerlerle meslek öğrenecek.

İşinde kaliteye önem verecek.Müşterisine karşı dürüst olacak.

Ki, o zaman “gerçek bir insan” olarak hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum düzgün ve mutlu olacak.

·       Kimler Ahi olamaz?

Yalancılar, hileciler, cimriler, hırsızlar, kumarbazlar, katiller, sözünde durmayanlar, laf taşıyıcılar ve başkasının şerefine leke sürenler Ahilik örgütüne giremezler!

Ahilikte “BİRLİK” esastır.

Esnaf ve sanatkar birlikleri, mesleki dayanışmanın itici gücü olarak görülür. Bu birlik, aynı zamanda “ortak değerleri” koruyan ve denetleyen bir birliktir.

13. yüzyıl ve sonrasında Anadolu’da yaşanan tüm olumsuz olayların karşısında en büyük güç kaynağı AHİLİK örgütü olmuştur. Temel felsefesi olan “BİRLİK ve DÜRÜSTLÜK” toplumda dayanışmanın sembolü olmuştur.

Ya Sonra?

Ahilik, insan emeğine, üretkenliğe, dürüstlüğe dayalı bir temel anlayışa sahip iken, bu güzel anlayışı yaşayan Anadolu halkı, zamanla değişime uğramıştır.

Osmanlı döneminde ve henüz 16. Yüzyıldan itibaren önce Fransızlara, sonra da hemen tüm Avrupa ülkelerine verilen KAPİTÜLASYONLAR,

Yani; “TİCARİ İMTİYAZLAR” sonucu yabancı ticaret insanları ve şirketler ülkenin her yerine ulaşmışlar ve kendi ticaret kurallarını dayatmışlardır.İzmir’in “Gavur İzmir” diye nitelenmesi nedendir? Çünkü, “Levanten” adı verilen yabancı tüccarların en yoğun olduğu merkezdir! İkincisi İstanbul’dur.

Osmanlı’nın ekonomik açıdan başta İngilizler olmak üzere, Avrupa devletlerine borçlanması ve borçlarını ödeyemez hale gelince Osmanlı borçlarının tahsili için 1881 yılında DUYUN-U UMUMİYE’nin kurulması ile, Osmanlı’nın hemen tüm işletmeleri;

Tren yolları işletmeleri ve güzergah üzerindeki madem imtiyazları, Şirket-i Hayriye, telefon idareleri, liman işletmeleri hep yabancı şirketlerin eline geçmiştir.

Son olarak “Osmanlı Yaprak-Tütün ve Müskirat (İçki) İşletmeleri” REJİ adlı bir yabancı konsorsiyumuna verilmiş, Türk “TÜTÜN KÖYLÜSÜ” perişan edilmiş, bu kuruluşa bağlı “Kolcular” tarafından yaklaşın 20 bin tütün köylüsü öldürülmüştür. “ÇÖKERTME” türküsü bu kitlesel cinayetin ağıtıdır!

Sonuçta, Ahilik düzeni 19. Yüzyılda bütün değerleriyle tarihe karışmıştır!

Kurtuluş Savaşı sonrası genç Cumhuriyet, eğitimden – üretime, her alanda büyük atılımlar yapmış, fabrikalar kurmuş, çiftçiyi desteklemiş,

“Köylü milletim efendisi” demiş.

1947’de başlayan “Marshall Yardımları” ile başlayarak, 1950 sonrası ülkemizin her işine burnunu sokan ABD’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel egemenliği altında kalmışız!

Kapitalist ekonomik düzende;

 “doğruluk, dürüstlük, hak etmediğine el sürmemek, hak ettiği kazançla yetinmek, meslek ahlakı, kalite ve tüketiciye saygı” yoktur!

Bugün, “Tüketiciyi Koruma Yasası” ve bununla ilgili kurumlar var. Siz, hakkınızın korunduğuna inanıyor musunuz?

Her şey bir yana; Esnaf ve sanatkar mı kaldı?

Her ay 7 bin 500 esnaf iflas ediyor ve yok oluyor!

Artık yerli-yabancı ortaklı AVM’lerinekonomik köleleriyiz!

Biri; “Ahilik anlayışını yaymalıyız” demiş!

Nasıl yapacaksınız?

Hangi yabancı şirket “sponsor” olacak?!

Esnaf ve sanatkarlarımıza selam ve saygıyla…

 

 

 

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