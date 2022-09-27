Bankalar ev kredisinde zorluk mu çıkartıyor?

Son günlerde halk arasında böyle bir algı oluştu. Bankaların ev kredisi kullanacaklara güçlük çıkarttığı ve kredi vermemek için ellerinden geleni yaptıkları konuşuluyor.

Özellikle faiz oranı düşük olan devlet bankaları kredi kullanmak isteyenlere güçlük çıkartıyormuş.

Evini satacaklar da ev almak isteyenlerde bu durumdan şikâyetçi.

Ev kredisi kullanacak vatandaşın evini ipotek eden banka birde kefil istiyormuş. Kefile de “kredi kefillik süreniz bitene kadar yüklü bir kredi çekemezsiniz iyi düşünün” gibi bir tenkitte de bulunuyormuş.

Bu tür olaylar o kadar çok yaşanmaya başlanmış ki, satış için tapudan dönenlerin sayısı git gide artıyormuş.

Kredi faiz oranını düşük gösteren ama kredi vermemek için elinden geleni de yapan bankalar, vatandaşın hedefine oturdu.

Vatandaş bölge milletvekillerinden bu konunun araştırılması ve bir düzenlemeyle kredi almanın kolaylaştırılmasını istiyor.

Kocaeli Kısa Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen “Kocaeli Kısa Film Festivali” 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 1 Ekim’de açılışı yapılacak olan Kısa Film Festivali’nin ilk gününde fotoğraf sergisi, plak dinletisi, film gösterimi ve sinema ödüllerinin dağıtımı yapılacak. Dileyen herkesin katılabileceği bu festivalin açılış saati ise 16.00 olarak belirlendi.

İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim Kocaeli’de çekilecek filmde oynayacak

Milyonların ilgiyle takip ettiği ‘ Sakarya-Fırat’ dizisinin yönetmeni Tevfik Şenol’un yönetmen koltuğuna oturduğu, ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Lemi Filozof’un başrolünü paylaştığı, bir grup arkadaşın kısa film çekme maceralarını anlatan ve çekimleri Kocaeli'de gerçekleştirilecek dijital platform dizisi ‘Varla Yok Arasında’nın okumaları başladı. Bir süredir hazırlıklarını sürdüren yeni dijital platform dizi projesi ‘Varla Yok Arasında’, set için gün saymaya başladı. Metehan Ece’nin yapımcılığını üstlendiği yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanınmış oyuncular yer alıyor. ‘Hayat Bilgisi’, ‘Doksanlar’, ‘Can Tertip’, ‘Selena’ gibi dizilerde rol alan İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim ile ‘Recep İvedik’, ‘Emret Komutanım’, ‘Dürüye’nin Güğümleri’, ‘Kalbim Ege’de Kaldı’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi başarılı yapımlarda rol alan, çocuklara yönelik program projeleriyle bilinen Lemi Filozof başrolü paylaşıyor.

KOTO’nun son meclis toplantısı bugün

Kocaeli Ticaret Odası eylül ayı meclis toplantısı bugün yapılıyor. KOTO meclis salonunda gerçekleştirilecek olan bugünkü toplantının bir diğer özelliği de bu dönemin son meclis toplantısı olması…Seçim öncesi yapılan bu toplantıda 4 yılın değerlendirilmesi yapılacak. KOTO 8 Ekim’de de sandığa giderek yeni yöneticilerini belirleyecek.

Korsan servislerle mücadele devam ediyor

Kocaeli Servis Araçları Odası, korsan taşımacılıkla mücadeleye devam ediyor. İzmit Otogar bölgesinde yapılan denetimde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen araçlara 60 gün trafikten men cezası uygulandı. Oda yönetimi korsanla mücadelede kendilerine destek veren Trafik Denetleme Şube ekibine, KBB Ulaşım Denetim ekibine teşekkür etti ve korsan taşımacılığına karşı açılan savaşın devam edeceğini duyurdu.