Karamürsel’de pazar günleri NÖBETÇİ berber olsun talebi! 

Karamürsel’de erkek berberler, pazar günü çalışmıyor… Durum böyle olunca, vatandaşlar pazar günleri tıraş olamıyor…

Aldığım bilgiye göre Şubat 2014 yılında Karamürsel’de bulunan 43 erkek berber, Pazar günleri çalışmama kararı aldı…

Yani, erkek berberler pazar günleri kapalı…

Uygulamanın Karamürsel Esnaf Odası ve Karamürsel Belediyesi tarafından denetleneceği, karara uymayıp dükkan açanlarında cezalandırılacağı bildirilmiş ve 2014 yılından buyanada bu kararı uygulamaya başlamışlardı…

Ancak Karamürselli vatandaşlar ve ilçeye gelen misafirler, ‘pazar günü biz erkekler olarak düğünlerimiz, cemiyetlerimiz oluyor, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz, bunun için 43 berber var tabii ki tatil hakları, ama halkın mağdur edilmemesi de onların asli görevi…

Bunun için ilçede iki ayrı noktada pazar günleri açık berber olsun, yani nöbetçi berber, eczane gibi…

Bir gün önceden berber ihtiyacımızı gidermek zorunda kalıyoruz, buda zaman zaman çoğumuzu mağdur ediyor diyen vatandaşlar, bu konuda berberlerden anlayış bekliyorlar.

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Pazar günleri iki ayrı noktada ‘Nöbetçi Berber’ olsun, diğer kapalı olan berberlerde nöbetçi berberlerin ad ve adreslerinide dükkanlarına assın, aynı eczaneler gibi.

Vatandaşlarda bilsin hangi berber nöbetçi diyerek bizden destek istediler.

Biz de erkeklerin sesini buradan duyurduk, Karamürsel’deki berberlere duyurulur.

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Aslında vatandaşların istekleri, makul istekler…

43 berber var…

Her pazar günü iki berber nöbetçi olabilir.

Böylece ilçedeki erkekler mağdur olmamış olur.

Karamürsel’deki erkek berberler bence bu öneriyi dikkate alsınlar, böylece erkekleri de mağdur etmemiş olurlar.

Çark da şu şekilde dönmüş olur.

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KALİTELİ İNTERNET KULLANIM REHBERİ

Karşılıksız burs veren kurumlar…

•Vakıflar Genel Müdürlüğü

•Tübitak bursu

•M.E.B bursu

•Kyk bursu

•TSK Eğitim Vakfı

•Anadolu Vakfı Bursu

•Elginkan Vakfı Bursu

•Sema Yazar Gençlik Vakfı Bursu

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AKIL TOZU

Mutluluk reçetesi:

-Sevdiklerini ara…

-Egzersiz yap (koş, yürü, yüz)

-Kendini ödüllendir…

-Öğretici şeyler izle (belgesel, kısa film)

-Seni geliştirecek bin kitap oku.

-Hayallerini yaz…

-Doğru nefes al…

Hobi edin…

-Yemek yap…

-Sınırlarını koru…

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HASTALIK NEDİR?

Faydalı bitki çayları;

-Melisa Çayı- Sakinleştirir

-Fesleğen Çayı- Şişkinlikleri giderir

-Mate Çayı- Yorgunluk giderir

-Nergis Çayı- Yanık ve yara tedavisi

-Kekik Çayı- Öksürüğe karşı

-Nane Çayı- Hazımsızlığa karşı

-Papatya Çayı- Alerjiye karşı

-Ekinezya Çayı-Gribe karşı

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

İbn-i Sina der ki;

“Şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olmak, olumlu düşünmek ilaçların yarısıdır. Sabır ise şifanın ilk adımıdır."

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GIDA DEDEKTİFİ

Kolesterol oranı en yüksek gıdalar (100 gr.)

-Dana beyin 2165 mg.

-Devekuşu yumurtası 443 mg.

-Dana dalak 392 mg.

-Dana akciğer 377 mg.

-Tavuk yumurtası 360 mg.

-Dana böbrek 300 mg.

-Dana karaciğer 217 mg.

-Koyun bağırsak 20 mg.

-Dana işkembe 105 mg.

-Piliç eti 101 mg.

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HAKLARINI ÖĞREN

Alt daireye su sızması sonucu tamir yaptırmayan kişinin, komşusuna tazminat ödemesi ve tamiratı yaptırması gerekir.Yargıtay 20. Hukuk Dairesi2019/1851 E. 2020/581 K.

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GÜNÜN SÖZÜ

"Kaçtığın şey içinde saklıysa eğer, gittiğin yere onu da götürürsün." (Paul Auster)

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