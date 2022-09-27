Maç öncesi belliydi her şey. Kocaelispor kupada yol almak istemiyordu. Ligi düşünen Fırat Gül, oynamayan futbolcularını sahaya sürerek bir idman maçı havasına soktuğu müsabakada, kendi sonunun kendi hazırladı. Ama gerçekten de böyle bir skor beklemiyordu…

Ne acı…

Yıllardır finaller oynadığı ve iki kez de kazandığı Türkiye Kupası’nın kendisi adına daha ilk maçında Ayvalıkgücü gibi sıradan bir takından 4 gol yemek…

Hele hele plakayı yazdırmak…

Şimdi 1-4’lük skoru 4-1 değil diye görüp ‘Kocaeli değil Bolu plakası diyecek salaklar çoktur…

Yok yok değil…

Adamlar resmen plakayı yazdı…

4-1 kazandı…

Neyse…

Gerçekten de ne idüğü belirsiz bir kupa organizasyonunda olmak tamamen zûl…

Kocaelispor da Balıkesir maçını düşünerek Ayvalık’a elendi…

Alpay tepki gördü…

İsmet bu golleri hak etmedi…

Yağız yüzümüzü ‘GÜL’dürdü…

Kupada ‘AYVA’yı yedik…

Ligde yemeyelim bari…