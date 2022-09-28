Çok… Çok yazık!

Her şeyi güzelleştiren şey nedir derseniz, çeşitli şeyler sayabilirim. Bunların arasında bana en etkili gelenlerden biri “vefa” duygusudur.

İnsanları yaklaştırır, kaynaştırır, dostluk arkadaşlık giderek vatandaşlık duygularını pekiştirir.

Sağ olana vefa, ölülere vefa…

Bence ikisi arasında pek fark yok gibi. İkisi de çok değerli ama çok iyi bir seçim yapılırsa, ölmeden gösterilen vefa duygusunun değeri biraz daha kantarda ağır basıyor.

İZMİR’İN GÜZEL YANI

Hayatımın üç yılını İzmir’de geçirdim. Çok doğru bir seçim yaptığıma inanıyorum. Keşke koşullar gerektirmeseydi, sonuna dek orada yaşasaydım.

Bulunduğum süre içinde İzmir’i gözümde bu denli güzelleştiren şey neydi, bunu aradım.

Çok seçenekler vardı. Hepsi de hem çok değerli, hem de başka kentlerimize örnek olabilecek güzelliklerdi.

Bunlar “VEFA” duygusunun kurumlar tarafından anıtlaştırılmasının örnekleriydi.

Kıbrıs fatihi ekibinin içinde yer alan zamanın dışişleri bakanı Turan Güneş’in, İzmir’in en işlek yerinde büstünü ve onun hakkında bilgi veren mermere işlenmiş sunumunu görünce İzmit’i hatırlamış, çok üzülmüştüm. En güzel Atatürk anıtları karşısında hep çok duygulandım. Bir yerde kurtuluş savaşının kahramanlarının, kentin imarına yaşam veren bir mimarın, sporuna yön veren bir futbol adamının, mesleğinin hakkını vermiş bir gazetecinin heykellerini, büstlerinin hayranlıkla, duygu içinde izledim.

Sokakları İzmir’le anılan sanatçıların adlarını taşıyor, her köşede onlardan bir iz buluyordum. Vapurlarının adları da vefa duygusunun anlatımıydı.

Kentliler ve kente gelen turistler, bu izler karşısında mutlu oluyorlardı.

Bu güzellikler İzmir’i Türkiye’mizin baş tacı yapıyordu.

İZMİT’İ DÜŞÜNÜNCE

Orada bu açıdan İzmit’i, doğup büyüdüğüm memleketimi çok düşündüm. Tek kelime ile her zaman çok üzüldüm.

İzmit’te vefa duygusunun sokaklara, caddelere yansıması çok zayıftı. Oysaki çok değer yetiştirmişti. Üstün kişilikte devlet adamı da vardı, dünya şampiyonu olan sporcusu, kentin yapısını değiştiren sanayicisi, sanatçısı, gazetecisi, ulusal kahramanı… Hiçbir şeyi eksik değildi. Eksik olan şey bunların kentteki manevi varlıklarını anımsatan yeterli miktarda ve değerde simgelerdi.

Son yıllarda İzmit Belediyesi’nin ve Kent Konseyi’nin umut veren çabalarını görüyoruz. Umarım bu çabalara Büyükşehir Belediyesi de katılır.

Umudumu kıran, ülkedeki gittikçe birini ötekileştiren zehirli iklim…

Okuduğum bir haber beni, hem bu konuda umutsuzluğa taşıdı, hem de öfkelendirdi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, internetteki Biz İzmit’iz sitesindeçok üzüntü verici bir durumu yazmış.

“ Yakın zamanda inşaatı tamamlanarak hizmete girecek olan Kocaeli Huzur Evi’ne, oldu-bittiye getirilerek, biz yaptık oldu mantığı ile kentimizle hiçbir bağı olmayan, iktidar partisi geçmiş dönem bakanlarından Güldal Akşit (rahmetle anıyorum) ismini dayatmaya çalışanları, uzun yıllardan buyana adı Kocaeli, Huzur Evi ile özdeşleşen, huzurevinin her santimetre karesine emeği geçen, Kocaeli Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucusuve 26 yıl aralıksız başkanlığını yapan rahmetli Olcay Ilıcalı’nın ismini görmezden gelenleri, hiç oralı olmayanları, yakışan ismin bu olduğunu bilmelerine rağmen Ankara’ya iletmekten çekinenleri esefle kınıyor ve Kocaeli Halkına şikayet ediyorum. Kocaeli Valimizi, iktidar milletvekillerini, konuyu bildikleri için bana randevu vermeyen iktidar partisi Kocaeli il teşkilatını göreve davet ediyor, Kocaeli Huzur Evine Olcay Ilıca’nın isminin verilmesinin, İzmit halkının bir talebi olduğunu bir kez daha yineliyorum.“

Sağ olsaydı bu unvanı kabul etmeyeceğini sandığım rahmetli Güldal Akşit’in değerlendirilmesi de güzel bir şeydir. Ama bunun yeri İzmit değil, kendi memleketidir, ya da hizmeti nereye geçmişse orasıdır. Hizmetlerini tüm İzmit halkının bildiği rahmetli OLCAY ILICALI’nın adını yok saymak, ötekileştirmenin çok can alıcı bir örneğidir.

Çok yazık!..