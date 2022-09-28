Ne dersiniz, ticaret ve sanayi odalarını kapatsak nasıl olur?

Böyle bir konuyu ilk kez 13 Şubat 2013 tarihinde gündeme getirmiştim.

10 yıl önce…

Oda seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde aklıma geldi, bir kez daha soruyorum.

Türkiye’deki tüm sanayi odalarını ve ticaret odalarını kapatsak nasıl olur?

Ne gibi hizmetler aksar?

Aksayan bu hizmetleri başka bir kurum üstlenebilir mi?

90’lı yıllarda kurulmaya başlayan SİAD’lar (Sanayici ve İşadamları Dernekleri), sanayi odaları ve ticaret odalarının bazı işlevlerini üstlenebilirler mi?

Sanayici ve işadamlarının sorunlarının çözümünde, yarı resmi kurum olan sanayi ve ticaret odaları mı, yoksa gönüllü kuruluş olan SİAD’lar mı daha başarılı oluyorlar?

Şu günlerde oda meclislerine girebilmek için sanayici ve işadamlarının kıyasıya mücadelesini izlerken, bu “aykırı sorular” aklıma geldi ve konuyu sizlere bir kez daha açayım dedim.

Tartışmakta yarar görüyorum.

Kapatamazsak bile nasıl “ıslah” edebiliriz?

Nasıl kaynak israfını önleyebiliriz?

Nasıl bazı kişilere “keyif bağışlanmasının” önüne geçilebilir?

Nasıl bazı ilçe odalarını kapatıp sayılarını azaltabiliriz?

Nasıl “yarı resmi” olmaktan kurtarabiliriz?

Bu ifadelerimin, bu eleştirilerimin sakın Kocaeli’deki “Odalara” yönelik olduğunu sanmayın!

Türkiye’deki tüm odalar, son derece “rutin” ve “verimsiz”…

Makam arabaları…

Makam odaları…

Görkemli binalar…

Bilmiyordum, yeni öğrendim.

Meclis üyelerine sorgusuz sualsiz “taşımalı silah ruhsatı” veriliyormuş.

Pek çok kişi de salt bu nedenle meclis üyesi olmak istermiş.

Belki oda yönetiminde olmanın bizim bilmediğimiz başka avantajları da vardır.

Önce tartışacağımız kurumu tanıyalım!

Sanayi ve ticaret odaları, dünyada ve Türkiye’de nasıl bir “açılma ve gelişme süreci” geçirmiş?

Dünyada ilk sanayi ve ticaret odası nerede, ne zaman kurulmuş?

Aklınıza hemen büyük ve güçlü ülkeler geliyor değil mi?

Gelmesin… İlk oda 1600 yılında Marsilya’da kurulmuş.

ABD’de ilk odanın kuruluş tarihi ise 1768’dir. New York’ta…

Odaların, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri ise hayli ilginç!

Osmanlı döneminde ilk ticaret odası nerede kurulmuş biliyor musunuz?

Sakın “İstanbul’da” demeyin!

İnebolu’da, 1870 yılında…

Kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının ihtiyacına cevap vermek için kurulmuş; ancak ekonomik ve yasal dayanaktan soksun olduğu için bir süre sonra dağılmış.

Yine aynı yıl, yani 1870 yılında…

İstanbul’daki Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere “Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası” kurulmuş.

Sonra, 1879 yılında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulması var.

Çukurova’dan dışarıya gönderilen pamuğun ihracat işlemlerini yapması için…

Ve 1882…

İstanbul Ticaret Odası faaliyete geçiyor.

“Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası” olarak…

O tarihlerde ticaret ve sanayiden daha çok ziraat ağırlığı var ya, ziraat da işin içine katılıyor.

Ticaret ve sanayi odaları ile ilgili ilk yasal düzenleme 1910 yılında yapılıyor.

“Ziraat” ismi çıkarılıyor, ticaret ve sanayi odaları, sadece sanayici ve tacirlerin örgütü haline getiriliyor.

Yasal düzenleme yapılmadan da ülkemizde pek çok oda kurulmuş.

Bunlardan birisi de İzmit’te…

*Trabzon ve Adana, 1884.

*Muğla, 1885.

*İzmir, Antalya ve Mersin, 1886.

*Balıkesir ve Bursa, 1889.

*Urfa, 1894.

*Eskişehir, 1895.

*Kayseri ve Siverek, 1896.

*İzmit, 1897.

*Giresun ve Antep, 1898.

*Fethiye, 1901.

*Bafra, 1903.

*Isparta, 1905.

*Bartın, 1906.

*Samsun, 1907.

*Manisa, Silifke ve Sivas, 1908.

Yasal düzenlemeyle birlikte, oda yönetimleri oda üyeleri tarafından seçilmeye başlanmış.

Çıkarılan yasadan sonra da pek çok oda kurulmuş.

*Afyon, 1910.

*Çorum, 1911.

*Milas, 1912.

*Kırşehir ve Ödemiş, 1914.

*Bayburt, 1915.

*Zonguldak, 1919.

*Edirne ve Elazığ, 1920.

*Ceyhan, Erzurum ve Kilis, 1922.

*Aksaray, Niğde, Burhaniye, Çankırı, Artvin, Çanakkale ve Fatsa, 1923.

Sonra da diğerleri…

Odaların çatı kurumu TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 1952 yılında kurulmuş.

53 oda ve borsa üye olmuş.

Bugün üye oda ve borsa sayısı ise 365…

650 bini şirket olmak üzere 1. 5 milyon üye aynı çatı altında…

Büyük bir güç!



Peki, bu gücü işadamları iyi kullanabiliyor mu?

Hayır!

Sadece bugün değil, geçmişte de bu güç iktidarın güdümündeydi.

Zaten tersi düşünülemez…

Çünkü odalar, “yarı resmi” kuruluşlardır.

Başkanların makam arabaları “resmi plaka” taşır.

Yöneticiler seçimle göreve gelirler; ama kamu adına görev yaparlar.

Yönetimi eleştiremezler, yönetimin “dümen suyunda” gitmek zorundadırlar.

Siz hiç bir oda başkanının, iktidarın aldığı bir kararı eleştirdiğini duydunuz mu?

Siz hiç bir oda başkanının, üyelerinin çıkarı için farklı bir fikir ortaya koyduğuna tanık oldunuz mu?

Yaşanan sıkıntıları ortaya koyamazlar, sözlerini fazla dinletemezler.

Ne var ki…

Oda başkanlığı…

Meclis üyeliği…

Bir sosyal statüdür, çoğu kişi bu nedenle bu sıfatların peşinden koşar.

Son 20 yıldır, ülkemizin dört bir tarafında, kısa adı SİAD olan Sanayici ve İşadamları Dernekleri kuruldu.

Dernekler büyüdü, güçlendi…

Federasyon ve konfederasyon çatısı altında bir araya geldi.

Ben de böyle bir derneğin (KOSİAD) uzun süre (15 yıl) başkanlığını yaptım.

Adı ve siyasi eğilimleri ne olursa olsun, çok yararlı ve verimli çalışmalar yapıyorlar.

İş geliştirme ve sorun çözmede, benim ölçülerime göre, TOBB’dan daha başarılılar.

Gönüllülük esasına dayandığı için, içten gelerek çalışıyorlar, son derece dinamikler.

Ben, SİAD’ların giderek güçleneceğine ve daha iyi işler yapacağına inanıyorum.

İşte bundan dolayı diyorum ki, sanayi ve ticaret odalarını kapatsak, TOBB’u ortadan kaldırsak ne olur?

Odaların yaptığı bir takım resmi işleri bir başka resmi kurum üstlense, ne fark eder?

Konuyu bir kez daha tartışmaya açmak istiyorum.

Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum.

Katkıda bulunursanız sevinirim.