Çocuklarımız…

Pazar alışverişinden dönüyordum.

Bir genç kişi, yanımdan hızla geçen iki çocuktan birini yakaladı!

Çocuk; “ben değil o aldı!” dedi.

Genç; “Söyle ona, çaldığını geri getirsin” dedi!

Ürünleri kaldırımlara taşan bir alışveriş yerinden bir şeyler çalmış çocuklar!

Yol boyunca düşündüm; “O çocuklar kimin? Henüz okul çağında bile olmayacak kadar küçükler. Belki okumayı bilmiyorlar ama ÇALMAYI nasıl öğrendiler? Kim öğretti? NEDEN öğretti?”

Eve geldim, gazeteleri inceliyorum.

Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’in bir açıklaması haber olmuş;

“Her çocuk hayata eşit başlamalı” diyor!

Bu ülkedeki çocukların büyük bir çoğunluğu;

“sağlıklı ve dengeli” beslenemiyor!

“eğitime ve kitaplara erişimden” yoksun!

Tüm Öğrenci Velileri Derneği (ÖVDER); “Milyonlarca çocuk okula aç gidiyor. Öğrencilere bir öğün yemek verilsin” diyor.

Aç bir çocuk ders konusuna, bilgiye nasıl odaklanabilir?

Türk Eğitim Sen’in açıkladığı raporda, ülkemizdeki “eğitimin sefaleti”anlatılıyor.

Aile Bakanlığı yoksulluğun boyutunu açıklıyor;

“2 milyon 345 bin 939 hane elektriğe muhtaç!”

Bu hanelerdeki çocukların ders çalışması, karnının tok ve ruhunun huzur içinde olması mümkün mü?

Aklıma, değerli şair Ataol Behramoğlu’nun “Bebeklerin Ulusu Yok” adlı şiiri geliyor;

“Senin, benim hiç kimsenin değil

Bütün bir yeryüzünündür onlar.”

Çocuklar, sağlıklı ve dengeli beslenirse, onların içindeki yetenekleri ortaya çıkaracak çağa uygun bir EĞİTİM alabilirse, hiçbir kaygı duymadan, o güzelim çocuk ruhları zehirlenmezse, hem aileleri, hem ülkeleri hem de dünya insanlığı için büyük bir mutluluk ve insanca bir yaşam için umut kaynağı olacaklar.

Yeter ki, onları ve ailelerini aç açık koymayan, çalıp çırpma yanlışlarından engelleyecek bir SOSYAL DEVLET olabilsin.

Yeter ki o günahsız ruhları ve beyinleri, çocuk yaşta birilerinin kirli amaçları ya da saplantıları uğruna kirletilmesin!

Bir görüşe, bir inanca çocuk yaşta “koşulsuz hizmetkar” olmasın!

KİN ve ÖFKE ile değil, SEVGİ ile büyüsünler!

Çocuklarımızın “iyi ve nitelikli insanlar” olarak büyümesi ülkemizin geleceğini belirleyecektir.

Sevgi ile büyüyen çocuk “SEVGİ” verir.

Hoyratlıkla büyüyen çocuk, “HOYRAT” ve tehlikeli bir yaratık olur!

NİTELİKSİZ, ÜRETİMSİZ bir insanın ne kendine ne de yaşadığı topluma mutluluk getirmesi olası değil.

Gelin, elbirliği ile çocuklarımıza sahip çıkalım.

Yoksa, giderek karanlık ve tehlikeli bir geleceğe doğru hızla koşuyoruz!