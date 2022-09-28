AKP’li Büyükakın’dan CHP’li Hürriyet’e jest!

İzmit Belediyesi’nde AKP ve MHP’li meclis üyeleri, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e krediyle araç alım yetkisi vermiyordu.

Mecliste bunun için büyük gerilimler yaşanıyordu.

Devreye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın girdi…

AKP ve MHP’li meclis üyelerine çağrıda bulundu, sorunun çözülmesini istedi.

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Önceki gün İzmit Belediyesi’nin Meclisi yapıldı.

Belediyeye krediyle araç alım yetkisi gündeme geldi.

CHP ve İYİ Partililer ‘evet’ dedi, AKP ve MHP’li meclis üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çağrısıyla oylamada ‘çekimser’ kaldı.

Böylece madde oy birliğiyle geçti.

Kangren haline gelen bu sorun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın girişimiyle halledildi.

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Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birçok kez karşı karşıya geldiği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e belediyeye krediyle araç alım yetkisinin verilmesi konusunda jest yaptı.

Büyükakın, devreye girip bu sorunu çözmekle, büyük takdir topladı.

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NEFES ALMA TEKNİĞİ

4-7-8 nefes alma tekniğini biliyor musunuz?

4 saniye derin nefes al, 7 saniye nefesini tut, 8 saniye boyunca ağızdan nefesini ver.

Bu tekniğin fizyolojik etkileri tahminlerinizin ötesinde… (Prof. Dr. Güner Sönmez)

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GÜNÜN SÖZÜ

"Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır." (Mevlana)

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GIDA DEDEKTİFİ

Demir içeriği en yüksek sebzeler (100 gr)

-Kuru nane 51,4 mg.

-Çöven 42,7 mg.

-Madımak 37,4 mg.

-Su teresi 23,2 mg.

-Maydanoz 18,5 mg.

-Isırgan 13,1 mg.

-Tere 11,7 mg.

-Rezene 11,1 mg.

-Dolmalık biber 11 mg.

-Ebegümeci 10,8 mg.

-Hindiba 10,5 mg.

-Ispanak 9,7 mg

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AKIL TOZU

Taşıdığınız en ağır yükler kafanızdaki düşüncelerdir. Onlardan kurtulun.

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HAKLARINI ÖĞREN

Kendi ürettiği elektriği kullanan kişiden vergi alınamaz. Alınması mülkiyet hakkının ihlalidir.Anayasa Mahkemesi25/10/2018 Tarih.2015/941 Başvuru No

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İş yerinin başka bir ilçeye taşınması nedeniyle işçi tarafından yapılan fesih haklıdır.Yargıtay 22.Hukuk Dairesi2014/28644 E. 2016/2012 K.