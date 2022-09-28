Fenerbahçeli Merhum Babama Artık Hiç Kız(a)mıyorum…

Büyüdüm mü, yoksa büyüdükçe küçülüyor muyum ?..

Çocuklaşıyor muyum ?..

60’ına merdiven dayamış bendeniz ‘dikbaşlı’ Hakoli, 19 yıl once yitirdiği babasını şimdi daha mı iyi anlıyor ?..

22 yaşında yitirdiği en yakın arkadaşı, tanıdığı en iyi futbolcu, en iyi insane, lahmacuncu Urfalı Maradona Kürt Hasan kardeşinin Galatasaraylı oluşuna daha bir anlayışla mı bakıyor ?..

Bilmiyorum…

Ama bildiğim bir şey var ki, onların, Kocaelispor’dan sonra Fenerbahçeli, Galatasaraylı oluşlarına artık sitem etmiyorum…

Anlamsız bulmuyorum…

‘Bir gönülde tek aşk vardır’ sözümün hâlâ arkasındayım…’

Ama artık, iki takım birden tutanlara daha bir hoşgörüyle bakabiliyorum…

Doğma büyüme İzmit Çukurbağlı’yım…

3 Haziran 1966 doğumluyum…

Kocaelisporumla ikiz kardeş gibiyim…

O da doğma büyüme İzmit Çukurbağlı…

24 Nisan 1966… Aramızda sadece 10 gün var… Yeni yıkılan kulüp binamızın sadece 50 metre arkasındaki evde doğmuşum…

Annemi babama isteyen kişi, kulübümüzün kurucusu, babamın ilk lisansını çıkaran, benim ilk forma takımımı hediye etmiş rahmetli Nasut Kayalı amcaymış…

Yani manevi babam olmuş Nasut amca…

Yıllar geçmiş, 1975 yılında, Nezih Gündem hocamla Kocaelisporluluk maceram Eski Stat’ta (Şimdiki Mehmet Ali Kağıtçı Stadı) başlamış…

1985’te futbol yaşantım bitmiş…

Sol ayağım efsane olmuş…

Sağ ayağım hiç yokmuş…

1986’da hakem ve gazeteci olmuşum…

Kocaelispor’la bu kez gazetecilik maceram başlamış…

Kocaelispor muhabiri ve yazarı olmuşum…

Şampiyonluklar, küme düşme üzüntüleri, Avrupa maceraları yazmışım…

Sakarya ve Beşiktaş’ta maç sırası ve maçtan sonra ölümden dönmüşüm…

Tesadüf yaşıyorum diyebilirim… İşte şimdi o babasına kızan Hakoli, merhum İsmail Yağcıoğlu’na artık kızmıyor, anlamaya çabalıyor, belki de anlıyor…

Ama hâlâ, Kocaelispor dışında başka bir takım tutamıyor…

Midesi kaldırmıyor…

Ama Kocaelispor dışında başka takımları tutanlara da sevgiyle bakıyor…

En büyük gururu ise aslanlar gibi her şeyi olan Çukurbağ doğumlu Kocaelisporlu oğlunun da başka hiç bir takımı tutmuyor olması…

Oğlum başka takımı tutsaydı oğluma nasıl bakardım vallahi hiç bilmiyorum…

İyi ki de bilmiyorum…

60’ına merdiven dayamış harbi harbi hasta Kocaelisporlu olan ben Hakan Yağcıoğlu, sadece ve sadece koyu Kocaelisporlu olarak son nefesini veren annemi de, önce Kocaelisporlu sonra Fenerli olan babamı da, yine önce Kocaelisporlu sonra Galatasaraylı Hasan’ımı da çok özlüyorum…

Çooook…