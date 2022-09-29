“Sosyal medyayı düzenliyorum” derken yapılmak istenen

Yarın, 1 Ekim.

TBMM, yeni yasama yılına başlıyor.

Bilin bakalım, Meclis Genel Kurulu’nun ilk gündem maddesi ne?

Enflasyonla ve pahalılıkla mücadele mi?

İşsizlik mi?

Eğitim mi, sağlık mı?

Adalet mi?

Değil, ülkemizin acil çözüm bekleyen hiçbir sorunu, TBMM’nin öncelikli gündem maddeleri arasında değil.

TBMM’nin ilk gündem maddesi, kamuoyunda “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”.

Toplumda bilinen adıyla, “Sosyal Medya Yasası” veya “Sansür Yasası”…

Hele bu yasanın bir 29’uncu maddesi var ki, sormayın.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi uydurma bir suçu tanımlayarak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Yasa, tam seçim öncesi, muhalif basını tam kıskaç altına almayı hedefliyor.

Şunu başından anlatayım

“Sosyal medya” konusunda, başta “kural” konulmadı…

Herkes kafasına göre takıldı…

Sorunlar artınca iktidar yasa çıkarmaya kalktı, tartışma başladı.

Muhalefet diyor ki:

*Sosyal medya düzenlemesi, ağır cezalar içeriyor.

*Cumhuriyet tarihinin en ağır sansürü yolda.

Yasa teklifini hazırlayan AKP ve MHP’nin görüşü ise farklı.

Bu yasa teklifi ile…

*Sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşmak yasaklanacak.

*Farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere ve milletlere yönelik; küfür, iftira, hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmak ortadan kalkacak.

*Türk Ceza Yasası’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklenecek, “endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya” yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

*İnternet haber siteleri, “Basın Yasası” kapsamına alınacak, süreli yayın” olarak tanımlanacak, çalışanları “basın kartı”, kurum ise kurallar çerçevesinde “resmi ilan” alabilecek.

Konuyu biraz daha açalım!

İnternet haber siteleri de diğer süreli yayınlar gibi Basın Yasası kapsamına alarak, editoryal işlerde çalışanların basın kartı almasının yolu açılıyor.

Ayrıca, haber siteleri de, diğer yayın organları gibi Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alabilecek.

Haber siteleri faaliyet gösterdiği işyeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, elektronik tebligat adresi, iletişim bilgileri ile yer sağlayıcısının adını, kendi sitelerinden ilan etmek zorunda olacak.

Ayrıca bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Haber siteleri de faaliyet alanlarına ilişkin beyanname vermek zorunda ve bu beyannamede elektronik tebligat adresleri de yer alacak.

Haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına alınması nedeniyle, "yargının iş yükünün artacağı" gerekçesiyle, beyannamenin Cumhuriyet savcılıkları yerine Basın İlan Kurumu'na verilmesi öngörülüyor.

Beyanname yükümlülüğünü yerine getiremeyen veya görülen eksiklikleri 2 hafta içinde düzeltmeyen haber sitesi, "süreli yayın" hakkını kazanamayacak.

İnternet haber siteleri yayınladıkları içerikleri doğruluğu, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmış şekilde 2 yıl süreyle korumak zorunda ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmek zorunda olacak.

Haber siteleri düzeltme ve cevap istemini, en geç bir gün içinde aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak, yayın hakkına verilen erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması durumunda da düzeltme ve cevap hakkı 1 hafta süreyle ana sayfadan yayımlanacak.

Basın kartı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılacak.

Gazete, televizyon, internet haber siteleri, Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının çalışanlarının yanı sıra, medya alanında faaliyet gösteren sendikalar, kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla saptanan dernek ve vakıf yöneticilerine de basın kartı verilebilecek.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 ve daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ile hırsızlık güveni kötüye kullanma iftira, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ve diğer yüz kızartıcı suçlar ile "kamu barışına karşı suçlar", anayasal düzene ve bu düzenine karşı, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarından hüküm giyenlere basın kartı verilmeyecek.

Ayrıca terör suçları ile medya dışında ticari faaliyette bulunanlara da basın kartı verilmeyecek.

Basın kartı yeterliliği taşımadığı saptananların veya belirtilen suçlardan hüküm giyenlerin basın kartları iptal edilecek.

Yasa teklifinin “doğru” ve “yanlış” tarafları

Hazırlanan yasa teklifine tümüyle “yanlış” veya tümüyle “doğru” demek, mümkün değil.

Keşke çalışmalar yürütülürken basın meslek kuruluşlarının da görüşleri alınsaydı.

Tartışmalar o zaman yapılır, daha derli toplu bir yasa çıkarılırdı.

Ben yarım asrı aşan bir süredir bu mesleğin içindeyim.

Biliyor musunuz, Türkiye’de daha “Gazetecilik Meslek Yasası” yok.

Ülkemizde bugün dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabilir.

Yasal kaydı olmayan “sözde basın kuruluşları”, aynı şekilde çalıştırılan internet haber siteleri, yoldan geçen herhangi birini, eline bir fotoğraf makinesi vererek muhabir olarak istihdam edebilir.

İki cümleyi bir araya getiremeyenler, “Ben köşe yazarıyım” deyip, kentleri ve ülkemizi yönetenlerin tepelerinde boza pişirebilir.

Cebi biraz para gören siyaset ve ticaret şımarıkları, “Ben de gazete sahibiyim” havası atabilmek için, gazete kurabilir.

Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmekte, daha da üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılabilmektedir.

Bu başıboşluğun yarattığı üzücü olaylara, şehrimizde ve diğer şehirlerde sıkça rastlıyoruz.

Sözde gazetecilerin tehdit ve şantaj suçuyla gözaltına alınması, toplumda “gazetecilik algısını” ne yazık ki zedelemektedir.

Bu çarpık durumun ortadan kalkması için, sosyal medya kanun teklifine paralel olarak, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası” da hazırlanmalıydı.

Böylece sorun bütünüyle ele alınmış ve çözülmüş olurdu.

Yasa teklifinin “doğru” tarafları

Sosyal medyayı düzenlemekte, internet haber sitelerini yasal altyapıya kavuşturmakta çok geç kaldık.

Gazetecilik meslek ilkeleri ayaklar altına alındı, şimdi bu böyle olmaz deyip kurallara bağlamaya çalışıyoruz.

Sektörde istihdam sağlayan, gazete ve televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerine bir diyeceğim yok.

Benim sözüm, gazeteciliği, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen internet haber sitelerine…

Elindeki akıllı telefonla gazetecilik yapmaya kalkanlara…

Borçla aldığı laptopla kafelerden gazetecilik ahkâmı kesenlere…

Bu durum, mesleğimizi ve basın meslek etiğini iyice tehdit eder hale gelmişti, çıkarılacak yasanın bu olumsuzlukları ortadan kaldırmasını bekliyorum.

Bu yasa, ciddi internet haber sitelerinin kurumlaşmasının yolunu açacak ve istihdamı artıracaktır.

Sektör, başıboşluktan kurtulacaktır.

Kargaşadan ve kuralsızlıktan hoşlananlar, bu yasa teklifini beğenmeyebilir, ama ben böyle bir yasanın şart olduğunu düşünenlerdenim.

Yasa ile ilgili kaygılarım

Yasa teklifi ile ilgili kaygılarım da var.

“Sosyal medyayı düzenleyeyim” derken, araya “gazetecinin haber verme özgürlüğünü, toplumun ise haber alma hakkını” kısıtlayıcı maddeler de koymuşlar.

Ne demek, “halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle haber yapmak”?

Ne demek, “ülkenin iç ve dış güvenliği ile kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı beyanları sunmak”?

Kötü niyetli iktidarlar, her haberi bu maddelerin ceza kapsamına alabilir?

Cezası ne?

1 yıldan 3 yıla kadar hapis!

Bu yönüyle baktığımızda, çıkarılacak yasa, gerçekten cumhuriyet tarihinin en ağır sansürü.

Katılmak mümkün değil.

Yasa teklifindeki diğer bir çarpık düzenleme, “basın kartları” ile ilgili.

Medya alanında faaliyet gösteren sendika ile “kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıf yöneticilerine” de basın kartı verilecekmiş.

Dernek ve vakıfların, kamu yararına faaliyette bulunup bulunmadığına kim karar verecek?

Cumhurbaşkanı…

Şu saçmalığa bakar mısınız?

Sendikaların, dernek ve vakıfların “gazetecilikle” ne ilgisi olabilir?

Sosyal medyayı düzenlemek için hazırlanan bir yasa teklifinde, gazeteciliği sulandıracak böyle bir maddenin ne işi var?

“Basın kartı”, gazeteciye verilir.

Gazeteci olmayana “basın kartı” verilmesi, bu mesleğe saygısızlıktır ve hakarettir.

Hazırlanan teklif, inşallah bu olumsuzluklar giderilerek yasalaşır.

Ama hiç kuşku yok ki, asıl amaç belli:

Seçim öncesi muhalif basının sesini kesmek!