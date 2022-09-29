Erkan Çelik neden istifa etmek zorunda kaldı?

Bazen düşünüyorum, yazayım mı? Yazmayayım mı? Yazsan bir türlü yazmasan bin türlü. Kimseden korkum yok inandığım doğruları yazmaktan da bugüne kadar hiç çekinmedim, çekinmem de.

Doğruyu söylemek ve doğru yapmak bir vicdan işidir. Vicdan sahibi, sorumluluk sahibi herkes dik durmayı bilmeli ve gerçeklerin arkasında durmalıdır.

Toplum adamı olmak kendi çıkarımızı düşünmeden topluma yararı olan her şeyin arkasında dik durmak demektir.

Kocaeli’de yaşamanın bir bedelli elbet her zaman olmuştur. En fazla bedeli ödeyen de hep Karamürsel ve Karamürsel halkı olmuştur.

Zaman zaman Karamürsel Devlet hastanesi liyakat sahibi olmayan başhekimlerle yönetilmiştir. Zaman zaman da vasıflı başhekimlerle yönetilse de ömürleri hep kısa olmuştur. Kimine iyi gelen kimine ters gelmiştir. Özellikle son 20 sene içinde iyiler hemen görevden alınırken basiretsiz olanlar iktidar şaklabanı olarak yerlerine tutunmaya gayret etmişlerdir.

Ve pandemiden bir süre önce Karamürsel Devlet Hastanesi başına çalışkan, işini iyi yapan, herkese eşit mesafede bulunduğunu bildiğimiz, pratik, iş çözme odaklı çalışan Dr. Erkan Çelik getirildi.

Geçen sene eşim ameliyat olduğu zaman yaşadıklarımı yazdığımda başka şeyleri eleştirenler olsa da Başhekim hakkında kimse kötü bir şey söyleyemedi.

(En büyük eleştiri sabah erken sıra bekleyip sıra alamayan hasta ve hasta yakınlarımızdandır. Bunun savunmasını yapmak da bana düşmez. Elbet yaşanmasa çok daha güzel olurdu.)

Hepsini bırakın İlçe hastaneleri atıl hale getirilmeye çalışıldığı, hastaların şehir hastanelerine yönlendirilmeye başlandığı bir dönemde Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erkan Çelik eskiyen binanın yanına yeni bir binanın kazanılmasını sağladı.

Bir süre önce bir şey dikkatimi çekti atılımlar yaşandıkça Başhekim Erkan Çelik’in huzurlu çalışma ortamını bozmak için çalışmalar da başlamıştı. Ve sonunda da istifa etti.

Peki! Başhekim Dr. Erkan Çelik, görevini en iyi şekilde yapmadı mı? Pandemi sürecinin bütün kahrını çekmedi mi? Mükâfatı bu mu olacaktı? Sırf her dediğinize “evet” demediği yâda size boyun eğmediği için mi istifaya zorladınız?

İstifa etmek şerefli bir iştir. İstifa etmek onurlu bir görevdir. Başhekim Çelik, çok onurlu bir duruşu sergiledi ve size boyun eğmedi onurlu bir şekilde istifasını sundu.

Ancak değerli bir insanı istifa ya sürükleyen süreçte İl Sağlık Müdürünün de bazı siyasilerin de parmağının olduğu anlaşılıyor ve hissediliyor.

Birilerinin siyasi çıkarları için zorlamalar olmasa işleyen ve yürüyen bir hastanenin başından bir başhekim neden çekilsin? Deli mi bu adam?

Belli ki birilerinin ilginç isteklerine direnmiş ve bir baskı oluşmuş bu süreç sonunda da istifa dilekçesini vermiş. Aynı zamanlarda Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi de istifa ettiğine göre olay belli zaten.

Karamürsel Devlet Hastanesinde çevre hastanelerde olmayan bir düzen kuruldu ve işler tıkır tıkır işliyor,halkın çoğunluğu hizmetten memnun.

Ve Karamürsel’i tekrar kaderine terk etmeye hakkınız yok. Sistemi çürütmeye hiç hakkınız yok. Bırakın Karamürsel biraz rahat etsin. Her yerden darbe yiyen Karamürsel’in bu kadar hakkı olsun, artık.

Ve Karamürsel halkı sesini ilk defa yükseltiyor “bozmayın düzeni yeter artık” diyor.

İşi Karamürsel’in sorunlarını çözmek olması gereken iktidar partisinin ilçe Başkanı Sait Mete’nin böyle bir durumda ortalığı yıkmasını başhekim Erkan Çelik’e sahip çıkmasını beklerdi Karamürsel halkı.

Ancak görüyoruz ki, AKParti İlçe Başkanı Sait Mete sahalarda tuttuğu özel fotoğrafçısı, takım elbisesi ile şov derdinde. Karamürsel’in ne sorunları var pek ilgilendiği yok. Karamürsel’in dertlerine iktidar partisinin başı olarak çare bulmak, dertlerini dert edinmek yerine kendi geleceğinin peşinde.

Bunun yanında Şehr-ül Eminimizde gelecek kaygısına düşmüş. Kendine karşı olan herkesi çevresindeki beslediği tetikçileri vasıtası ile itibarsızlaştırma, ortalığı her zamanki taktiği ile birbirine düşürüp saltanatını devam ettirme, milletin parası ile itibar edinme,yeme, içme ve gezme derdinde.

Bu güne kadar hiçbir şekilde Karamürsel’in menfaatleri için doğru yapılanın yanında, yanlışın da karşısında olduklarını görmedim. Gören var mı?

Taktik şu “biz sessizce gerekli yerlere gereğini söylüyoruz.” Bunu 2 (iki) yaşındaki bir çocuk bile yemez.

Şunu bilmeliler ki;Bu halk kendine yapılanları bu sefer unutmayacaktır.

Bu halk şu anda boş boş konuşan halkı yanıltmaya çalışan, kendi menfaatlerine uygun hareket etmeyenleriitibarsızlaştırmaya çalışanların oyununa da gelmeyecektir.

Ve bu halk kararlılığını kısa zaman içinde oluşan birkaç aksiyonda ders niteliğinde belirtmiştir. Hala da anlamayan, ders çıkaramayan varsa zamanı gelince çok iyi anlayacaklardır.

Bu gün Karamürsel devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erkan Çelik’i baskı ile istifa ettirebilirsiniz.

Ama yarın iktidarınız düşerse yaptığınız tüm baskılara maruz kalanlar birer kahraman olarak hak ettikleri yerlere daha güçlü gelirler. Siz yaptığınız zulümler ile itibarsızlaşarak ortada kalırsınız. Bunu da unutmamanızı tavsiye ederim.

Biz Karamürsel halkı Sayın, Erkan Çelik’in görevinden ayrılmasını istemiyoruz. Ve bu istek her siyasi partiye inanan Karamürsel halkınıngenelinin ortak düşüncesidir.

En önemlisi liyakat sahibi idarecilerin hak ettiği yerde kalması gerektiğine inanarak söylüyoruz.