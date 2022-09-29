Bu kış çok çetin geçecek

Yaz aylarını geride bıraktık, önümüzde ise sağlam bir kış var. Havalar soğumaya başladı bile. Bazı günler o kadar soğuk oluyor ki klima ve kombi yakanlar bile var.

Aman dikkat, benden söylemesi, bu sene gözünüz kulağınız kombide ve klimada olsun.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibariyle zam yapılmıştı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 artmıştı.

Sanayide ise artış yüzde 50,8 olurken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapılmıştı.

Geçtiğimiz kış ödediğimiz yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ardından, eylül ayı başında aldığımız bu haber kışın ne kadar zor geçeceğini düşündürürken yeni bir zam sinyali daha geldi.

Dünya gazetesinin haberine göre, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiği açıklandı.

Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı belirtilirken, sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu iddia ediliyor.

Konutlarda ise ekim ayı içerisinde yeni bir zam yok. Ancak ocak ayında yeni zamlar gelebilir.

Bu kış doğalgaz ve elektrikle ısınanlar kesenin ağzını biraz daha açacak, soba kullananlar içinde durum çok farklı değil. Odun ve kömür zamları da diğer enerji türüne oranla can sıkmaya devam ediyor.

Var mı böyle bir takas?

Her yeni modeliyle kamuoyunu meşgul eden Iphone, fiyatıyla yine kendinden bahsettirmeye devam ediyor. Bir hastalık gibi görülen Iphone tutkunluğu insanlara neler yaptırmıyor ki…

Ön sipariş ya da telefonu ilk alanlar arasına girmek için kuyruklarda sabahlayanlar, telefonu alabilmek için kredi çekenler… Aslında bunların hepsini görmüştük. Ama aracını telefonla takas etmek isteyenine ilk defa rastlıyorum. Bir vatandaş aracını satışa çıkartmış ve camına Iphone 14 ile takas olur yazmış.

Aslına bakarsanız nafile bir çaba bu. Iphone 14 alan biri ya çok zengindir, eski arabaya binmezya da zengin olmasa da o telefonu alabilmek için kredi yüküne girmiştir, yani en büyük hayali araba değil telefon almaktır. Her neyse ne ama bu Iphone çılgınlığını 10 yıl önce anlatsalardı inanmazdık. Telefonun fiyatı arttıkça telefona talep artar oldu. 57 bin TL’ye kadar çıkan fiyatıyla Iphone neredeyse bir asgari ücretlinin 1 yıllık gelirine ulaşıyor. Allah hepimize akıl fikir versin…

Ordu tanıtım günlerinin açılışı bugün

1’inci Ordu Tanıtım Günleri etkinlikleri Ordu Valiliği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ordulular Dernekler Federasyonu işbirliğiyle yapılıyor. 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan tanıtım günlerinin açılışı ise bugün saat 18.00’de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde yapılacak. Tüm Ordulular ve Ordu’yu merak edenler bu tanıtım günlerine davetli.

Karanbol, Gölcük’te sahneletecek

Murat Kaçmaz’ın yazdığı Tahsin Macit’in yönettiği absürt komedi tarzındaki 2 perdelik tiyatro oyunu bugün sahnelenecek. Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi’nde oynanacak oyun ücretsiz olarak izlenebilecek. Sezonun ilk oyunu olan “Karanbol” sizlere kahkahayı garanti kılıyor…

KBT tiyatro okulu kayıtları devam ediyor

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 1-2 Ekim tarihlerinde başlayacak olan Tiyatro Okulu için kayıt almaya devam ediyor. KBT Sanat Yönetmeni Burhan Akcin, “Festivaller düzenleyeceğimiz, sokakların, parkların, caddelerin sahne olacağı bir yıl olacak… Bu ‘Sanat’ yılını birlikte yaşayalım. Okul öncesi – İlkokul – Ortaokul – Lise gruplarının kendi yaş gruplarıyla oluşacak sınıflarda, beş farklı eğitimciden alacakları eğitimlerle kişisel gelişimlerini tamamlamalarına katkıda bulunacağız” diyerek çocuklara çağrı yaptı.