Açlık ve yoksulluk sorunu DAĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Eylül 2021’den beri zam üstüne zam…

Fiyatlar aldı başını gitti…

Ekonominin bu duruma gelmesi, faizin indirilmesine bağlanıyor…

Örnek aldığımız Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve ABD bile faiz artırırken, Türkiye faiz indirmede direniyor…

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, eylül ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre gıda enflasyonu maaş artışlarını geride bıraktı. Açlık riski giderek büyüyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık sınırının eylülde 385 lira daha artarak 7 bin 667 liraya çıktığını duyurdu. Yoksulluk sınırı ise 22 bin 377 lirayı buldu. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

4 KİŞİLİK AİLENİN HARCAMASI

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde 7 bin 667 liraya kadar çıkarken, yoksulluk sınırı da 22 bin 377 liraya yükseldi. Açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 385 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 244 lira artarak 14 bin 710 liraya çıktı. Böylece yoksulluk sınırı da 629 lira daha arttı.

HARCAMALAR İYİCE ARTTI

Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 39 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 869 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 908 liralık artış gösterdi.

ET VE YUMURTANIN DURUMU

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 7 lira, son bir yılda ise 782 lira artarak bin 823 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 118 liralık artışla 209 lira oldu.

EKMEK, SÜT VE MEYVEDE SON DURUM

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama eylülde bir önceki aya göre 19 lira artarak 2 bin 19 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 142 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para eylülde 74 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 239 lira artarak 603 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da eylülde önceki aya göre 82 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 583 lira artarak 876 lira oldu.

PİRİNÇ VE BULGUR HARCAMALARI

Eylülde, 26 lira artarak 785 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 275 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları eylülde 13 lira, son bir yılda ise 273 lira artarak 361 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 235 lira oldu. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da eylülde 137 lira artarak 587 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 22 lira artarak 170 liraya çıktı. Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, eylülde açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 239 lira, yetişkin kadın için bin 757 lira, çocuk için bin 276 lira ve genç için de 2 bin 395 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da eylülde 244 liralık artışla 14 bin 710 liraya yükseldi.

Eylülde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 901 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 264 liraya, ev eşyası harcamaları bin 944 liraya, sağlık harcamaları 637 liraya yükseldi.

Ulaştırma harcamaları 3 bin 986 liraya inerken, haberleşme harcamaları 662 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 568 liraya, eğitim harcamaları 369 liraya, tatil-otel harcamaları bin 368 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 961 liraya çıktı.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise eylülde 629 lira daha artarak 22 bin 377 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk 9 aylık döneminde 8 bin 865 liralık, son bir yılda ise 9 bin 908 liralık artış yaşandı.”

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Yukarıdaki haberin özeti şu;

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre açlık sınırının eylülde 385 lira daha artarak 7 bin 667 liraya çık, yoksulluk sınırı ise 22 bin 377 lirayı buldu.

Yoksulluk sınırı tam 22 bin 377 lira…

Türkiye’de kaç kişi 22 bin lira maaş alıyor ki…

Bu rakam gösteriyor ki, Türkiye’nin yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor…

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GIDA DEDEKTİFİ

Hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu ve DNA sentezinde aktif rol alan B12 vitamini açısından zengin gıdalar (100 g)

-Dana karaciğer 133 mcg

-Dana böbrek 25 mcg

-Devekuşu yumurtası 10,9 mcg

-İstavrit 7,4 mcg

-Tirsi 6,9 mcg

-Barbun 5,5 mcg

-Hamsi 4,8 mcg

-Palamut 4,2 mcg

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GENEL KÜLTÜR

Kekliğin önemi!

Keklik insan için önemli bir kuş türüdür. Çünkü bir keklik hayatı boyunca 1 milyon tane kene yer. Keklik yemezsen ölmezsin, ama keklik olmazsa Kırım Kongo’dan ölebilirsin. Avcılara duyurulur.

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AKIL TOZU

Taşıdığınız en ağır yükler kafanızdaki düşüncelerdir. Onlardan kurtulun.

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KONUŞAN KİTAP

Türkiye'de en çok satın alınan 7 kitap

1-1984 / George Orwell

2-Altıncı Koğuş / Anton Çehov

3-Bir İdam Mahkumunun Son Günü /Victor Hugo

4-Dönüşüm / Franz Kafka

5-Hayvan Çiftliği / George Orwell

6-İnsan Neyle Yaşar? / Tolstoy

7-Körlük - JoseSaramago

Kaçını okudunuz?

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GÜNÜN SÖZÜ

Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır. (Henry Ford)

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KADİM NASİHATLAR

Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi;

Sen güzellikle sözünü söylersin.

Arif olan ders alır, cahil olan tavır