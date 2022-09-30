Makale Yazısı-30 Eyl 2022 - 20:00

Gazeteye yazı yazmak
Necdet Güler

Necdet Güler

Geçenlerde, Şirintepe mahallemizdeki Orhan Gazi Cami’nin çok sempatik imamı Abdulcelil kardeşim yanıma gelerek; “Necdet ağabey… Ben senin Kocaeli Gazetesi’nde çıkan bütün yazılarını okuyorum. Çünkü yazıların altında “kaynak” gösteriyorsun.” dedi.

Onun, benim yazılarımı düzenli olarak okuması ve bunu belirtmesi çok hoşuma gitti. Ama bunu, sadece yazılarımın sonuna koyduğum kaynak kısmına bağlaması beni çok şaşırttı. Onun bilimsel nitelikli yazılarımda ileri sürdüklerimin doğruluğuna “kaynak” kısmını görünce inandığını anladım. Demek ki bir din adamı olarak bilimselliğe önem veriyor.

Bu içten itirafı duyduktan sonra gazete yazılarımı hazırlama konusunda kendimi sorguladım. Nelere dikkat etmeliyim? Bugüne kadar okuyucular tarafından yapılan yazılı ve sözlü irdelemeler ve başkalarının yazdıkları üzerinde gözlemlerime dayanarak gazetemiz için yazı hazırlarken uymam gerekenleri şöyle belirledim:

Yazılarımda tek amacım, insan denilen varlık her konuda yeterli bilgi sahibi olamayacağına göre, yaptığım tahsil ve yabancı bilimsel yayınlardan edindiğim, özellikle yaşam açısından önemli bilgileri başkalarına aktarmak olmalıdır.

Yazılarım tek konu içermeli ve bunu neden ele aldığımı yazının başlangıcında belirtmeliyim,

Yazılarımda siyasi konuları dolaylı olarak da işlememeliyim. Çünkü bunlar tartışılır niteliktedir ve benim yazılarımdaki bilimsel konularla doğrudan bağlantıları olmayacaktır.

Bilimsel nitelikli konularla ilgili olarak, batı ülkelerinin güvenilir kurumlarının (Üniversiteler, bilimsel kuruluşlar vb.) İtalyanca ve Fransızca, yayınlarına yöneliyorum. Bu dillerde yazılmış metinler işlediğim konularda, küresel bazda yapılmış çalışmalardan alıntılar içeriyor. Sonrasında, bunlarda belirtilen bilgileri Türkiye’de yayınlanmış olanlarla karşılaştırıyorum. Uyumsuzluk durumunda başka yabancı yayınlar üzerinden araştırma yapıyorum. Yani o bilimsel yayınlardaki ortak noktaları ve çelişkileri irdeliyorum. İsabetli seçtiğime inandığım bu kaynaklara bağlı kalmalı, mesleğimle ilgili olmayan bir konuda kaynak dışı bilgileri asla kullanmamalıyım.

Hazırlamakta olduğum yazının başlığının, işlenen konunun önemini belirtmesini önemsemeliyim.

Konuyla ilgili olarak yazının gerekli yerlerinde Ne? Neresi? Ne zaman? Neden? Niye? sorularının karşılığını ortaya koymalıyım,

Halk ağzı deyim ve cümlecikler kullanayım derken yanlış yapmaktan kesinlikle kaçınmalıyım. Örneğin hiçbir yazımda halk söylemiyle “yaprağını dökmeyen ağaçlar “gibi “saçma” bir ifade kullanmamalıyım. Çünkü yaprağını dökmeyen ağaç yoktur. Ama kış geldiğinde geniş yapraklı ağaçlar yapraklarının tamamını dökerken, iğne yapraklı olanlar ( Avrupa Melezi/ Larix decidua hariç) türüne göre, yapraklarını farklı süreler kullanıp değişik zamanlarda dökmektedir,

Halkımızın bildiklerinin dışında olan deyimleri ayrı olarak açıklamalıyım. Diyelimki mesleğimle ilgili konuda bir bitki cinsinin türünden bahsediyorum. Peki… Tür ve cins ne demektir? Parantez içinde belirtmeliyim,

Az bilinen kısaltmaları kullanmaktan kaçınmalıyım,

Çok uzun ve gereksiz cümlelerden kaçınıp elden geldiğince kısa ve öz yazmalıyım. Bu nedenle cümleleri ağırlaştıran ve okumayı zorlaştıran zamir ve zarfların kullanımını sınırlamalıyım,

Kullanılan bir deyimi yazının bir başka yerinde değişik biçim ve anlamda kesinlikle kullanmamalıyım,

Türkçede karşılığı olmayan yabancı orijinli bir kelimenin veya deyimin kullanılması gerektiğinde, bunun neden ve hangi anlamda kullanıldığımı açıklamalıyım,

Hiç kimse bir gazete yazısını, ertesi gün imtihanda gelecek sorunun karşılığı konumunda okumayacağına göre özellikle bilimsel nitelikli yazıları tekdüze yazmamalıyım,

Konu, mesleğim ile ilintili ise okuyucunun güvenini arttırmak için yazının uygun bir yerinde mesleğimi belirtmeliyim,

Yazıyı bitirirken konunun “can alıcı noktalarını” vurgulamalıyım,

Bunlara dikkat ederek yazdığım metni tekrar tekrar okuyup anlatım yanlışlarını düzeltmeli ve kullanılmaması halinde anlam farkı yaratmayacak kelimeleri kaldırmalıyım.

Ben, yaptığım yüksek tahsille ilintili olarak edindiğim bilgileri bile özellikle yabancı yayınlardan tercümeler yaparak tam olarak doğrulamadan yazılarımda kullanmıyorum. Roma’da çalıştığım Araştırma enstitüsünde İtalyan arkadaşlar hep söylerlerdi: “Le parole volano, gli scritti rimangono..Yani “Sözler uçar, yazılar kalır”. Bu deyimi hiç unutmamalıyım.

Ancak şunu çok net anladım; benim en hakiki okuyucum, camimizin imamı Abdulcelil Cesur kardeşim.

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Yazar Necdet Güler - Mesaj Gönder

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