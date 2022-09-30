Makale Yazısı-30 Eyl 2022 - 20:00

Açlık ve sefalet!
Bilal Dündar

Bilal Dündar

Sevgili okuyucularımız. Allah kimseyi yoklukla, açlıkla terbiye etmesin dilek ve temennisinde bulunarak açlık ve yokluğun vahim bir durum olduğunu dile getiririz.

Açlık ve yokluk içinde olan insan ve insanlar kendilerini çaresizlik içinde hissederler.

Çaresizlikleri onların davranış ve yaşam biçimlerine yansır.

Bazen alışık olunmayan ve benimsenmeyen söz veya davranış şeklinde topluma yansır.

Bazen insanları saldırganlaştırır.

Kavgacı ruh haline sokar.

Çaresizlik içinde olanlar bir kısmı hırsızlık bile yaptıkları yaşanan bir gerçektir.

Azda olsa gasp yapanlar bile görülmektedir.

Bu vahameti belirtmek için , "aç köpek fırın duvarını deler" gibi benzer sözler söylenir.

Bu çaresizlikleri kökünden çözmek ile bitirmek mümkündür.

Mümkün olmadığı zamanlarda sosyal devlet anlayışı ile yapılan yardım ve desteklerle problem çözülmeye çalışılır.

Ülkemiz dışarıdan kontrollü veya kontrolsüz göçlerle bunalmış vaziyette olduğu görülmekte ve bilinmektedir.

Bu yükü dünyada hiçbir zengin ülke bile göze alamaz ve altından kalkamaz.

Bu göçlerle gelen kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek düzeyde fedakarlık yaparak karşılamaya çalışsanız bile asla memnun edemezsiniz. Bu çok ağır ve gelecekte tahmin dahi edemeyeceğiniz sonuçlar doğuracağı yaşanılan gerçeklerle görülmektedir

Kontrolsüz doğumların sonucu ihtiyaçlarını karşılayamayacağınız bir yük getirmektedir.

Barınma sorunu, eğitimleri, istihdamları gibi birçok sorunlar o toplumu ve devleti yorar hatta çaresizlik içinde bırakır.

Adına sığınmacı, mülteci veya başka bir ad verebilirsiniz.

Suriyeli yanında Afgan ve bazı ilave yerlerden gelenleri ülkemiz artık taşıyamaz duruma gelmiştir.

A’dan Z’ye herkesin bu gerçeği görmesi ve daha büyük içinden çıkılması mümkün olmayan bir duruma gelmeden tez elden sorunun çözümü gerekiyor.

Yanlış ve hamaset söylemleri hep acı sonuçlar getireceği yaşanan örneklerle doludur.

Bazı yerlerde az bazı yerlerde çoğunluk halinde görülen ve yaşanan örnekler rahatsız edici olmakla beraber ülkenin imajını da pis duruma sokuyor.

Yollarda, trafik ışıklarında ufacık çocuklar, kucağında yaz, kış ve yağmur altında kucağındaki bebeleri ile kadınların dilenmeleri insan olarak hepimizin içini acıtıyor. Bunlardan bazıları ya çaresizlikten yahut sizi yardım yapma mecburiyetinde gördükleri için ipe sapa gelmez söz ve davranış içinde bulunurlar.

AÇIZ NE YAPALIM!

25 Eylül Pazar günü iki aile olarak eski Gölcük yolu deniz kenarında piknik alanındaydık. Tahminen 30,35 yaşlarında boylu boslu bir delikanlı yarı anlaşılır bozuk Türkçesi ile ailem burada açız bizde istiyoruz dedi. Kendisine verilen ikram pakete ilave istedi. Onu da masadakiler yerine getirdi.

Göz ucu ile takip ettik.

0tuz-kırk metre kadar yerde çimenlerin üzerine oturmuş çocukları ile yaşlı bir erkek ve kadın ile yanımıza gelen genç ve belli ki hanımı.

Birkaç dakika sonra delikanlı yanımızdan geçip ileriye gidip aynı yöntem ile olacak ki bir karton kutu içinde topladıkları ne varsa, ailesinin yanına gitti.

Bu duruma nasıl düşmüş ve hangi ülkenin vatandaşıdır bunu bilmiyoruz.

Ama bu durumu yaşayan kişi veya kişiler yanında görenlerinde üzüldüğü bu ortama insanı mecbur bırakan kim, kimler ve hangi sebepler varsa asıl üzülmesi ve utanması gereken onlardır.

Toplumun ve ülkemizin geleceği ve huzuru için bu ve benzer sorunların acilen ertelenmeden çözülmesini diliyor ve bekliyoruz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL