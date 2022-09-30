Türkiye’de alım gücü düştü tercih MARKASIZ ürünler!

Ekonomik krizde araştırma şirketleri de boş durmuyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos, ekonomi ve alım gücüyle ilgili iki araştırma yaptı. Sözcü’de yer alan habere göre yapılan iki araştırma, ülkede 10 kişiden sekizinin alım gücünün düştüğünü ortaya koyarken, enflasyonun hem Türkiye'de hem de küresel olarak artacağı öngörüsünün hakim olduğunu gösterdi. Değerlendirmeyi birlikte okuyalım,

MARKASIZ ÜRÜNLER

Türkiye'de yurttaşlar üç ay öncesine göre gıda harcamalarına daha çok para ayırdığını, alışkın olduğu markalar yerine market markası ya da markasız ürünleri tercih ettiğini, promosyonları takip ettiğini belirtti. Ipsos tarafından yapılan iki ayrı 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması'na göre, küresel olarak ciddi bir enflasyon artışı beklenirken ülkede alım gücünde önemli aşınma izlendi.

GELECEK ALTI AY

Gerek araştırmanın yapıldığı 28 ülkede gerek Türkiye'de insanların gelecek altı aya ilişkin faturalarını ödemekten endişe duydukları kaydedildi. 28 ülke ortalaması baz alındığında yüzde 42 oranında çok artış, yüzde 32 oranında da artış ön görülüyor. Toplam yüzde 74 oranında artış ya da çok artış görülürken, aynı kalacak diyenler yüzde 13, azalacak diyenler de yüzde 9 oranında kaldı.

FATURALARI ÖDEME

Türkiye'de artış bekleyenler toplam yüzde 78 oldu. Türkiye'de enflasyonun çok artacağını düşünenler yüzde 55, artacak diyenler de yüzde 23 olarak kaydedildi. Türkiye'de son bir ay düşünüldüğünde alım gücünüzde nasıl bir seyir görüldü sorusuna alım gücünün azaldığını söyleyenler yüzde 81, aynı kaldı diyenler yüzde 13 oldu. 28 ülkede toplumun yarısı gelecek altı ay içinde faturalarını ödeyebilme konusunda endişeli çıkarken, Türkiye'de endişeli olanların oranı yüzde 63 olarak izlendi.

GIDA HARCAMASI

Araştırmaya göre, her 10 kişiden sekizi gıda alışveriş maliyetinin artacağını düşünüyor. İnsanlar giyim alışverişini kısıyor, market alışverişlerinde en ucuz marketi bulmak için dolaşıyor. Mevcut ekonomik koşullar altında şu anki alışveriş davranışlarını üç ay öncesi ile kıyaslamaları istendiğinde ortaya çıkan sonuç, son üç ayda daha çok fiyat araştırması yapan, promosyonları daha çok takip eden, her zaman aldığı markalar yerine daha uygun fiyatlı markaları ya da market ya da markasız ürünleri tercih eden bir tüketici profili ortaya çıktı.

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Yukarıdaki haberin özeti şu;

Vatandaş markasız ve ucuz ürünlere yöneliyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 kişiden sekizinin son dönemde alım gücünün düştüğü ortaya çıktı. Yani bizi daha kötü günler bekliyor. Şimdiden tedbirinizi alın, yarın çok geç olabilir.

ENFLASYON ARTIYOR ALIM GÜCÜ AZALIYOR

Alım gücüm azaldı yüzde 81

Alım gücüm aynı yüzde 13

Alım gücüm arttı yüzde 6

Enflasyon çok artacak yüzde 55

Enflasyon artacak yüzde 23

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GIDA DEDEKTİFİ

Hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu ve DNA sentezinde aktif rol alan B12 vitamini açısından zengin gıdalar (100 g)

-Dana karaciğer 133 mcg

-Dana böbrek 25 mcg

-Devekuşu yumurtası 10,9 mcg

-İstavrit 7,4 mcg

-Tirsi 6,9 mcg

-Barbun 5,5 mcg

-Hamsi 4,8 mcg

-Palamut 4,2 mcg

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KİTAP PENCERESİ

Yaşamak;

Teslim olmadan,

Boyun eğmeden,

El etek öpmeden yaşamaktır.

(Nazım Hikmet)

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İYİ PSİKOLOJİ

Elde etmek mi istiyorsun, ısrar etmemelisin, der Cibran. Arzuyu öldürmeden, nasipler dirilmiyor. İstemenin de bir esrarı var çünkü. Arzular inatla değil ondan vazgeçme ihtimalini ve de dirayetini gösterebildiğin ölçüde gerçekleşiyor.

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İKNA ETMENİN PSİKOLOJİSİ

Erkeği ••• toklukta

Kadını ••• yoklukta

Evladı ••• yaşlılıkta

Kardeşi ••• mirasta

Arkadaşı ••• yolculukta

Dostunu ••• zor durumda tanırsın…

RESİMMM

İkna

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MUTLULUK İÇİN!

70 yaşına geldiğinizde 18’inde gibi sağlıklı ve mutlu mu olmak istiyorsunuz?

-Düzenli egzersiz yap.

-Kilo alma.

-7 saatten az uyuma.

-Lifli gıdalar tüket.

-7-8 bardak su iç.

-Kaslarını güçlendir.

-Nefes egzersizi yap.

-Yardımsever, sosyal ve iyimser ol.

-Sigara içme.

-Stresini kontrol et…

(Alıntı-Prof Dr Güner Sönmez)

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GENEL KÜLTÜR

"Paulo Coelho’ya göre bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır:

1.Nedensiz yere mutlu olmak.

2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak.

3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak.