Makale Yazısı-01 Eki 2022 - 20:00

Ev bahçelerimizde ekili olan lavanta bitkisinin yaz aylarında açıp geçen ve daha sonra kuruyan çiçeklerinin kesilerek temizlenmesi
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;

 

Bu yazımda sizlerle ev bahçelerimizde ekili olan lavanta bitkisinin yaz aylarında açıp geçen ve daha sonra kuruyan çiçeklerin kesilerek temizlenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

 

Lavanta bitkisi daimi yeşil, çalımsı görünüşlü çok yıllık bir bitkidir. Yaz aylarında bolca çiçek açan lavanta bitkisinin çiçekleri çok kokuludur. Lavanta tohum ve çelikleriyle üretilir. Lavantanın iyi gelişmesi için mümkün olduğu kadar güneşlik alanlara dikilmesi tavsiye edilir.

Dikildiği yerin toprağı çok killi olup su tutmamalı, suyu geçirgen olmalıdır. Ayrıca lavantaya çok fazla da su verilmemelidir; aksi halde çürümeler ve bozulmalar olabilir.Lavanta bitkisi üzerinde uzun bir sap üzerinde açan çiçekleri belirli bir süre sonra geçer, tohuma kalkar ve saplarıyla birlikte kurur. Kuruyan bu çiçekleri fazla bitki üzerinde bekletmeyip saplarıyla beraber kesip temizlenmesi hem yeni açacak çiçeklerin iyi gelişmesi için hemde görünüş olarak iyi olacaktır.Kuruyan lavanta çiçek saplarını keserken sadece sap kısmı kesilmeli, alttaki goncaların ve yeşil kısımların kesilmemesine dikkat edilmelidir.Bu bakımdan kuruyan çiçek saplarının kesimini ufak el makasıyla, bahçe makasıyla yapmalı, çim makasıyla yapmamalıdır.Ancak bitkinin formu bozulduğunda ve şekle sokmak istendiğinde ufak el makasıyla yapılamayacağı durumlarda çim makasını kullanarak bitkiyi formuna, şekle sokabiliriz. Birde lavantayı bahçemizin kenarlarına çit bitkisi olarak kullanmak üzere diktiğimizde yine çim makasını, büyük makası, kullanarak biçimini yapabilir veya şeklini verebiliriz.

 

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

 

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim Tınaztepe - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL