Ev bahçelerimizde ekili olan lavanta bitkisinin yaz aylarında açıp geçen ve daha sonra kuruyan çiçeklerinin kesilerek temizlenmesi

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle ev bahçelerimizde ekili olan lavanta bitkisinin yaz aylarında açıp geçen ve daha sonra kuruyan çiçeklerin kesilerek temizlenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Lavanta bitkisi daimi yeşil, çalımsı görünüşlü çok yıllık bir bitkidir. Yaz aylarında bolca çiçek açan lavanta bitkisinin çiçekleri çok kokuludur. Lavanta tohum ve çelikleriyle üretilir. Lavantanın iyi gelişmesi için mümkün olduğu kadar güneşlik alanlara dikilmesi tavsiye edilir.

Dikildiği yerin toprağı çok killi olup su tutmamalı, suyu geçirgen olmalıdır. Ayrıca lavantaya çok fazla da su verilmemelidir; aksi halde çürümeler ve bozulmalar olabilir.Lavanta bitkisi üzerinde uzun bir sap üzerinde açan çiçekleri belirli bir süre sonra geçer, tohuma kalkar ve saplarıyla birlikte kurur. Kuruyan bu çiçekleri fazla bitki üzerinde bekletmeyip saplarıyla beraber kesip temizlenmesi hem yeni açacak çiçeklerin iyi gelişmesi için hemde görünüş olarak iyi olacaktır.Kuruyan lavanta çiçek saplarını keserken sadece sap kısmı kesilmeli, alttaki goncaların ve yeşil kısımların kesilmemesine dikkat edilmelidir.Bu bakımdan kuruyan çiçek saplarının kesimini ufak el makasıyla, bahçe makasıyla yapmalı, çim makasıyla yapmamalıdır.Ancak bitkinin formu bozulduğunda ve şekle sokmak istendiğinde ufak el makasıyla yapılamayacağı durumlarda çim makasını kullanarak bitkiyi formuna, şekle sokabiliriz. Birde lavantayı bahçemizin kenarlarına çit bitkisi olarak kullanmak üzere diktiğimizde yine çim makasını, büyük makası, kullanarak biçimini yapabilir veya şeklini verebiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe