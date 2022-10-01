Maaşınız mı az?İşte size ek gelir elde etmenin 21 yolu!

Malum.

Ekonomik kriz var.

İşsizlik var…

Hayat pahalılığı var…

Durum böyle olunca ek gelir lazım. Lifehack.org sitesinde ek gelirle ilgili bir haberle karşılaştım.

Size de faydası olur düşüncesiyle bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

Bu önerileri akıllıca kullandığınız takdirde, bütçenize azımsanmayacak miktarda katkı yapacağınızdan emin olabilirsiniz.

İşte az maaşla geçinenler, daha doğrusu “geçinemeyenler” için rahatlıkla yapılabilecek ek iş önerileri...

1.ESKİ EŞYALAR

Eğer kullanmıyorsanız ve sizin için manevi değeri yoksa neden onların sayesinde ek gelir elde etmeyesiniz ki? Gereksiz ev eşyalarınızı, giysilerinizi ya da kullanmayıp bir kenara attığınız şeyleri satmak, yaşam alanınızı temizlemenizi ve aynı zamanda ek gelir elde etmenizi sağlar!

2.EL İŞİ

Eğer el sanatları ile ilgileniyorsanız, online alışveriş siteleri ile bunları satışa sunabilirsiniz. Bu tabii ki sizi zengin etmeye yetmez, fakat büyük bir ek gelir elde edebilirsiniz.

3.HİZMETLER

Çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılarla aranız nasıl? Eğer aranız iyi ise, bakıcılık yapmak için başvurabileceğiniz şirketler var. İnsanların değer verdikleri şeylere göz kulak olmak için, neden bu tür şirketlere zamanınızı ayırarak ek gelir elde etmeyesiniz ki? Bu tür iş imkanları, size ek gelir sağlayacağı gibi sosyalleşmenize de katkıda bulunacaktır.

4.SERBEST ÇALIŞMA

Eğer ifadeleriniz kuvvetli ise, ifadelerinizi gelir elde etmek için e-yayıncılara, yazı yazma sitelerine ve hatta bireysel yayıncılık sitelerine satabilirsiniz. Bu, yeni bağlantılar kurmak, yeni insanlarla tanışmak ve ek gelir elde etmek için çok iyi bir yoldur

5.DANIŞMANLIK

Eğer yapabilirseniz, danışmanlık; eğlenceli, yararlı ve kazancı bol bir iştir. Özel ders danışmalığı, web sitesi yapımı danışmanlığı ve hatta röportaj danışmanlığı, kişisel danışmanlık, kitaplar ve makaleler için bilgi danışmanlığı gibi.Bunların hepsi size gelir elde etmek için yardımcı olabilir, fakat yaptığınız işlere karşı gerçekten tutkuyla bağlanmalısınız.

6.BLOG REKLAMLARI

Eğer bir bloğunuz varsa, bloğunuzu gelir elde etmek için kullanabilirsiniz. Yoğun ilgi gören bloglar, ilginç ve tartışmalı konuları oluşturmak için güçlü bir etken olabilir. Blog reklam satışı, kendi sitenize daha fazla ilgi çekmek ve ekstra gelir elde etmek için size yardımcı olacaktır.

7.FİKİRLER

Fikirleriniz altın değerinde olabilir. Yazarlar, gazeteciler ve her meslekten insanlar, her zaman değişik ve yenilikçi fikirler arıyor. Aynı zamanda bunların çoğu düşünce ve fikirleri için insanlara para ödüyorlar. Bundan dolayı bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

8.EDİTÖRLÜK HİZMETİ

Belki birer yazar değilsiniz, fakat kaleminizle ifade ettiğiniz duygular kuvvetli olabilir. Bunu fark edebilir ve daha iyi seviyeye taşıyabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar, bir kez bile olsa ‘’Yazar bu kelimeyi kullanmış olsaydı daha güzel olurdu’’ şeklinde bir ifade kullandıysanız, serbest bir editör olma potansiyeline sahipsiniz demektir. Serbest yazarlar her zaman makul fiyatlara çalışıyor olabilirler. Belki kısa vadede az miktarda gelir elde edebilirsiniz, fakat itibarınız ve müşterileriniz arttıkça daha fazla gelir elde etmeye başlayacaksınız!

9. MAKALELER

Yazılı ifadeleri güçlü, başkalarının duygularını kolaylıkla kaleme alabilen insanlar, blog sahipleri için paha biçilmezdirler. Blog siteleri, makalelerinizi yayınlayarak kolayca gelir elde edebileceğiniz harika yerlerden biridir.

10. KAPAK TASARIMI

Eğer grafik programlarıyla bir şeyler yapmak ve kitaplardaki karakterleri ve resimleri hayal etmek hoşunuza gidiyorsa, bir kapak sanatçısı olmak için gereken her şeye sahipsiniz demektir. İyi bir serbest çalışan kapak tasarım sanatçısı, oluşturduğu kapak sayfası başına gerçekten yüklü miktarda gelir elde ediyor ve bu dalda hizmet veren siteler, önceden hazırlanmış indirimli kapak resimlerini alabilmek için sıraya giriyorlar.

11. FOTOĞRAF MANİPÜLASYONU

Fotoğraf düzenleme programlarını kullanmaktan ve fotoğrafları derleyip, manipüle etmekten hoşlanıyorsanız, bu hobinizi ek gelir elde etmek için kullanın! Fotoğrafları rötuşlamak, göz rengi düzeltmek, tatil ve doğum günü kartları hazırlamak bile ek gelir elde etmenizi sağlayacaktır.

12. GİZLİ MÜŞTERİ

Şirketler, müşterilerinin internet sitelerindeki ve mağazalarındaki deneyimlerini öğrenmek ister. Neden gizli müşteri olmayasınız ki? Gizli müşteriler, günde 3-4 saat çalışarak veya tam zamanlı olarak çalışabilirler. Ayrıca bu iş, evde kalıp ailenizle ve çevrenizdekilere de vakit ayırabilmeniz için harika bir imkan.

13. ARABA REKLAMLARI

Artan rekabetle orantılı olarak, her marka en küçük fırsatları bile değerlendirerek, ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yapmak istemektedirler. Sayıları her geçen artan oranda, şirketler, araç giydirmeleri ile reklam organizasyonları yapmaktadırlar. Sizde, bu tip reklam yapan şirketler bularak, aylık 800-1800 TL arası değişen ücretler ile aracınızı şirketlerin ürün ve hizmetlerinin reklamını yapan reklam panosuna dönüştürebilirsiniz.

14. ALTIN TAKILAR

Her bir gramı değerli olan ve kötü günler için bir kenarda sakladığınız altınınızı nakde dönüştürerek ciddi bir gelir elde edebilirsiniz. Altının değeri oldukça dalgalı seyreder. Ama sahip olduğunuz miktarla doğru orantılı olarak, farkında olmadan bir hazinenin üzerinde oturuyor olabilirsiniz

15. EVİNİZDEKİ BOŞ ODALARI DEĞERLENDİRİN

Evinizdeki kullanmadığınız odaları kiraya vermek pek de iyi bir fikir olarak gözükmeyebilir, fakat iyi birini veya öğrenci olan birilerini bulabilirsiniz. Evinizde bir odanızı kiralamak, lüks aramayan, sadece başını sokacağı bir odası olmasını isteyen insanların, kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmanızı sağlarken, aynı zamanda ek gelir elde etmeniz için de harika bir fırsattır. Çevrenizdeki kira oranlarına bakarak, evinizde kullanmadığınız bir odayı aylık ya da yıllık olarak kiraya verebilirsiniz.

16. SATIN ALIN VE İYİLEŞTİRİP TEKRAR SATIN

Bazen, gelir elde etmek için sizin de biraz harcama yapmanız gerekebilir. Çeşitli online alışveriş sitelerinden eski veya arızalı ürünler satın alıp, iyileştirip, tamir edip veya ek fonksiyonlar kazandırarak daha yüksek bir bedele satabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli kural, ürünü alırken, yeni yahut arızasız olarak çalışan, emsallerinin değerinin en fazla % 50’sine tekabül eden bir değere satın almanızdır. Üzerine %25 kârla, satarken cazip fiyat avantajı ile müşteri bulmakta zorlanmazsınız.

17. ESKİ KİTAPLAR

Artık okumadığınız eski kitaplarınız varsa, onları değerlendirebilirsiniz. Sahaflar genellikle, satmak istediğiniz kitapları, düşük fiyata satın almak isterler, ama siz başka alıcılar bulursanız kitaplarınızı daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Bu evinizde yer açmak ve temizlemek için harika bir yoldur.

18. ONLINE OYUN DANIŞMANLIĞI

İster inanın ister inanmayın, insanlar online oyunlar için yardım satın alıyorlar. Oyunlarla ilgili sorunları çözmek, püf noktalarını bilmek ve üst seviyedeki insanları yenmek için yardım alıyorlar. Online oyun danışmanı olmak, ek gelir elde etmenizi sağlayacak bir yoldur. O çıldırtan seviyeleri tek başına geçmek yerine, insanların sizden yardım alması sonucu çok iyi kazanç elde edebilirsiniz

19. GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELER

Şişeler, kutular, poşetler, gazeteler, tenekeler, camlar… Bunların hepsi aslında geri dönüştürülebilir maddelerdir. Çevrenizdeki geri dönüşüm merkezlerini, bu alanda çalışan internet sitelerini bulabilir, biriktirdiğiniz bu maddeleri belli bir bedel karşılığında satabilirsiniz. Bu durumda sadece çevreye yararlı olmakla kalmaz, ek gelir de sağlamış olursunuz.

20. FOTOĞRAFLAR

Amatörce yaptığınız hobilerinizi, gelir elde etmek için nasıl bir meslek haline dönüştürebilirsiniz ki? Bu alanda çalışan birçok site, karşılıklı telif haklarına uygun bir şekilde, paylaşım yapmak için fotoğraflar arıyor. Bunu yapmanın en kolay yolu, fotoğraf çekme hobinizi kullanıp, bol bol resim çekmek ve çektiğiniz resimleri onlara göndermektir. Eğer, fotoğraflarınız birden farklı yerde, sizin imzanız ile yayınlanırsa, bu size uzun süreli bir gelir akışı sağlayacaktır

21. KENDİ İŞİNİZİ KURUN

Mevcut işinizi tekrar gözden geçirebilir veya şimdiye kadar hep yapmak isteğiniz işe başlayabilirsiniz. Unutmayın ki, ek gelir elde etmek için, yeni işe bazı harcamalar yapmanız, bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gereklidir. Yaptığınız harcamalar sizi çok zorlamamalı ve zor durumda bırakmamalıdır. Sonuç olarak, bu makalede bahsedilen yöntemler, sadece sizin kendinize ne katmak isteğinize, ek gelir elde etme isteği ve çalışma arzunuza bağlıdır. Kaynak: Lifehack.org

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HAKLARINI ÖĞREN

Taksiciler kısa mesafe bahanesiyle yolcu reddedemezler. Kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksiciler için 2.265 TL idari para cezası kesilmektedir.

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Sipariş edilmeyen bir ürünün gönderilmesi durumunda tüketicinin ürünü iade etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

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Telefon, internet, vb. gibi 1 yıldan uzun abonelik sözleşmelerinden caymanız halinde herhangi bir ceza ödenmez.1 yıldan uzun taahhüt süreli sözleşmelerde TKHK 52/4 gereği tüketici dilediği zaman, gerekçe göstermeden sözleşmesini iptal edebilir ve herhangi bir ceza ödemez.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Ekmeğim aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil; dost gibi görünüp kuyumu eşene.(Mevlana)

-İdealler yıldızlara benzer. Onlara ulaşamazsınız, ama size yol gösterirler. (Waldo Emerson)

-Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. (B. Marley)

-Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. (J. Brown)

-Âşık olduğun kişi hep başkasına âşıktır. Zaten sen de hiçbir zaman sana âşık kişiye âşık olmazsın. (Murphy Kanunu)

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İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

İlk yardım nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

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AKIL TOZU

"Paulo Coelho’ya göre bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır:

1.Nedensiz yere mutlu olmak

2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak

3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak"

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MUTFAKTA HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK BİLGİLER

Döküm tavaları temizlemenin doğru yolu

Dökme demir tavanın zamanla paslanmasını önlemek için sürekli bulaşık deterjanıyla yıkamayın. Bunun yerine yemek tuzu kullanın. Bu yöntem aynı zamanda pişirme sırasında kullanılan baharatlar yüzünden tavada oluşan kalıcı kokuları ortadan kaldıracaktır.

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Ahşap kaşıkları yeni gibi yapmak için...

Zamanla kötü koku oluşturan tahta kaşıklarını suda kaynatıp güneşte kurutmak kokularını giderir.

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Yemeğin yağını azaltmak için...

Yemeklerin üstündeki fazla yağı almak için buzu ince bir beze sarıp yağlı kısımlara dokundurun.

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Yumurtaları daha kolay soyabilirler...

Yumurtaların daha kolay soyulmaları için kaynattığınız suya karbonat ekleyin.

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Tarif kitabınızı nasıl temiz tutarsınız?

Yemek yaparken çoğu zaman tarif kitabı ya da notlar kullanırız ve bunların da kirlenmemesi için bir şeyler yapmak isteriz. Bunun için mandallı askılıklar tüm işinizi görecektir. Mandallara kitabı yerleştirmeniz daha sonrasında ise askıyı mutfak dolaplarına asmanız işinizi görecektir.

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Sosis kızartırken...

Sosisleri çatlamadan kızartmak için daha evvel iğneyle birkaç yerden deliniz.

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Narın faydaları!

Yapılan araştırmalar, nar suyunun kalp damar sağlığını koruduğunu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İçeriğindeki C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığını da desteklemektedir. Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur.