Özgürlüğün Karakteri

İlk duyduğumda İran’da yaşanan hadiseler bana, Amerika’da iken, verdiği bir seminerde Seyyid Hüseyin Nasr’dan dinlediğim bir anekdotu hatırlattı.

Anekdota göre Nasr, İran İslam devriminden sonra İran’da yaşayan bir arkadaşına “durumunuz nasıl” diye sorunca arkadaşı şu cevabı vermiş:

“Önceden dışarıda içiyor evde namaz kılıyorduk, şimdi ise dışarıda namaz kılıyor evde içiyoruz...”

Yani bir manada “değişen sadece görüntü” demiş.

Nasr anlatırken, bizler de dinlerken yüzümüzde tereddütlü bir tebessüm oluştuğunu hatırlarım.

Zira her ne kadar mizahi bir biçimde ifade edilse de şeklin öze galip gelişini betimlemesi bakımından esasında acı bir cümledir.

Şeklin öze galip gelişi ise acı olduğu kadar da tehlikeli bir dönüşüme zemin kurar.

İnsanların anlayarak, içselleştirerek ve dolayısıyla bir ahlak haline getirerek yaşayacakları ilkeleri, “görüntüyü kurtarmak” adına “yaşar gibi” görünmelerine sebebiyet verebilir.

Bir taraftan yaşar gibi görünürken diğer taraftan şekli yaşamaya zorlayanlara hırs, öfke ve belki de nefret duyulmasına yol açabilir.

Bu nefret bir müddet sonra, şekli yaşamaya zorlayanların temsil ettikleri düşünülen söz konusu ilkelere yönelebilir.

Çünkü şekle zorlamak sadece görüntüyü değiştirmeye zorlanmak anlamına gelmez.

Şekle zorlamak, karşınızdaki insanı düşünmekten ve iradesini kullanmaktan aciz kabul etmek anlamına da gelir.

En azından düşünebilen ve irade sahibi insanlar tarafından böyle algılanır.

Dolayısıyla bir manada insanı yok saymaktır.

Hatta, verilen cevabın düşündürdüğü üzere, insanın bireysel olarak Allah’la bağ kurmasına da engel teşkil edebilir.

Zira şekil taklidi getirir, taklid ise tahkikin tehdididir.

Tam da bu noktada geleceğin nasıl şekillenebileceğine yönelik iki seçenekten bahsedilebilir:

Ya Paulo Freire’nin “sessizlik kültürü” dediği, kendinin ve dolayısıyla yapabileceklerinin farkına varamamış, sormayan, sorgulamayan ve kabullenen insanların oluşturduğu bir toplumsal yapının hakimiyetine doğru yol alınır…

Ya da Nurettin Topçu’nun “isyan ahlâkı”nın çağrıştırdığı üzere, “Allah adına” insanın iradesine tahakküm edenlere, dolayısıyla insanın Allah’a bizzat yönelme iradesine ket vuranlara karşı, insanın kendini özgürleştirerek bizzat Allah’a yönelme iradesine yol verecek bir başkaldırı ahlakı kendini gösterir…

Bir başka ifadeyle insanın, başkaları istediği, zorladığı veya onun adına düşündüğü için değil, bizzat anladığı, kabul ettiği ve dolayısıyla inandığı için Allah’a yönelmesine zemin kuracak özgürlüğü elde etmeye yönelik bir mücadele verilir…

Hangi seçeneğin hayata geçeceğini ise öncelikle toplumların karakteri belirleyecektir…

“Özgürlüğü ve bağımsızlığı karakteri olarak benimseyenler” ile benimsemeyenlerin farkı misali…