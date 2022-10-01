Manisa gibi gaza bastık

Sezon başında, Manisa gibi eze eze gidecek bir takım olacağını yazmıştım…

İlk iki maçta inanılmaz defans hatalarıyla ben de çok şaşırmış ve inancımı kaybettim…

Ama Fırat Gül savunmada değişikliklere gidip, Diogo’yu oynatmama inadından vazgeçince, Portekizli futbolcu savunmada dün ağırlığını gösterdi ve Balıkesir kaleye bile doğru dürüst gelemedi…

Tabii bunda orta sahadaki baskı ve Mehmet Taş’ın da etkisi büyüktü…

Tayfun harika…

İlyas Kubilay harika…

Takım harika…

Ama 4-1’lik kupa hezimeti tabii ki unutulmaz…

Şimdi sırada Pazarspor var…

Çarşamba günü tam bir pazar sevinci yaşayacağız…

Zirve bizim olacak…

Sonra da Manisa Tarzanı gibi açık ara galibiyetlerle biz bu işi başaracağız…

Sabır…

Sabır…

Sabır…

Tribünleri karıştırmaya çabalayanlara ise aman vermeyin…

Dün 3-0 iken atılan sloganlar, düşmanları sevindirir…