İran’da 22 yaşındaki Masha Amini adındaki genç bir kız saçlarının bir teli görüldü diye ahlak polisi tarafından işkence edilerek öldürülünce, İran’da özellikle kadınlar sokağa döküldü. Gösterilerde bugüne kadar ellinin üzerinde insanın öldüğünü ve bine yakın kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bu olay tüm dünyada büyük tepki çekti. Ülkemizde de kadınlar saçlarını keserek tepkilerini ortaya koydular. Hatta bazı siyasiler de saçlarını keserek bu eyleme destek verdiler.

Taus Ait Masghat bu olaydan dolayı mı, yoksa başka nedenlerle mi, bir yazı kaleme almış. Masghat’ın yazısının tam da günün anlamına dokunması nedeniyle bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim.

Bacaklarımı açmak, depremlere,

Saçlarımı açmak fırtınalara ve rüzgarlara sebep oluyorsa,

Gerdanımdan küçük bir görüntü,

Denizlerin yükselmesine,

Sesim, toprağın kaymasına sebep oluyorsa,

Sütlü koca memelerimin görünümü

Kıtlığa ve sefalete neden oluyorsa,

Kollarımın açıklığı iklimi ısıtıyorsa,

Gülüşüm kainatın

Dengesini bozup istikrarsızlık yaratıp tüm ahlaksız içgüdüleri uyandırıyorsa,

Tüm doğa afetlerin arkasında ben varsam,

O halde benden kork. Çünkü ilahi güç ben, mutsuz ve ölümlü olan sensin.

Yazar Şair kadınların saçlarını kesmesi üzerine şu satırları kaleme almış.

“Kesmeyin uzatın”

“Saçlarınızı neden kesiyorsunuz. İnadına uzatın. Dağdan kopan bir şelale gibi belinize hatta topuklarınıza kadar uzasın.”

“Saçlarınızı uzatın. Özellikle rüzgarlı havalarda savrulsun dört yana. Rüzgarın saçlarınızla dansının hazını yaşayın.”

“Yobaz ne anlar. O saçın içindeki kerameti.

Yobaz ne anlar. En derin acıda analarımızın saçlarını yolduğunu

Aşka, ayrılığa zülüften kopan bir telin derin anlamını

Ölüm cellatlarına isyandır. Ezidi kızın iki belliğini kesip taşa doladığı

Ne olur kesmeyin saçlarınızı. Uzatın ve ardınızda rüzgar savuran saçlarınızı hayranlıkla izlemekten alıkoymayın bizi!

Hatta türlü renklere boyayın saçlarınızı. Sarı, siyah, beyaz mor Yürüdükçe Gülüstan Bahçesine şarkılar söylesin cümle kuşlar….Siyah zülfüne, hatem yüzüne aşkın türküleri düşsün.

Kesmeyin, güzelliğinize bin güzellik katan saçlarınızı ve çatlatın yobazı.”