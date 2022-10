Zamandan

Sadece beklerken

korkarsın güvercin.

Sabah olmuştu. Güvercin, içinde son zamanlarda sık sık yaşadığı boğulma duygusuyla uyanmıştı. Hareket ederek bu duygudan kurtulmalıydı. Gökyüzünde yükselerek, derin bir oh çekti.Yeniden nefes almaya başladığını hissetti. Uçarken çevresini seyre daldı. Tabiat, yavaş yavaş sararıyordu. Güvercin, her sonbahar olduğu gibi yine bekliyor, beklerken de yavaş yavaş sarıya dönüşüyordu. Beklemek, beklemeyi yaşamak, bizzat beklemenin kendisi, sonbaharla çok örtüşürdü. Sakince yaşamaya çalışıyor, günlerini yapması gerekenlerle dolduruyor ve bekliyordu. Hayatı boyunca en çok yaptığı şey, beklemekti. Oysa beklemek güvercine çok zor gelirdi.

Sonbaharın sapsarı renk çümbüşü içinde uçarken, aylardır neredeyse hiç kımıldamadan, düşünmeden son derece yavaş bir ritm tutturarak, yaşadığını farketti. Günler, birbirinin aynısı olarak akıp gidiyor, güvercinin beklemesi hiç bitmiyordu. Sabırla korkmadan bekleme gücünü nerden aldığını güvercinin kendi de merak ediyordu.

Sabrım, gerçeğe teslim oluşumdan mı doğuyor acaba, diye düşündü. Hiç sanmıyordu. İçinde bir şeyler oluyordu ya da düşlerinde…Belki de geleceğinde bir şeyler olacaktı ya da bir şeyler oluyor, gelecek bu güne şimdiden damga vuruyordu.

Güvercinin sabah uçuşunun bitmesini beklemişti Lal. ‘Nasılsın güvercin’, diye sordu. Güvercin bu soruya sakince güldü. ‘Nasılım mı? Beni mi yoksa kendini mi merak ediyorsun? Göründüğüm gibiyim. Beni nasıl görüyorsan, öyleyim işte. Herkes başkalarında kendini görmez mi? Ben de senin, aynanım işte. Bana bak, kendini gör.’. ‘Laf cambazı olmaya başladın, güvercin. Biliyor musun? Galiba canın çok sıkılıyor. Neyin var?’.

‘Neredeyse sonsuzluk kadar uzun bir süredir bekliyorum Lal? Bu beklemek daha ne kadar sürecek?’. ‘Neyin var, söylesene güvercin? Kımıldamadan yaşaman, kendini, kendi kabuğuna hapsetmen, beni çok tedirgin ediyor.’. ‘Aslında sana söyleyebileceğim, hiç bir şey yok Lal’, dedi güvercin. Yalan söylediğinin kendi de farkındaydı. Aldırmadan devam etti. ‘Belki de sonbahardan doğuyordur içimdekiler. Sanki yaşam elimden akıp gidiyor gibi…Sanki herşey akıp giderken, sadece arkasından bakıyorum gibi…’.

‘Yaşam her daim böyle akıp gidecek Güvercin. Neden şimdi böyle hissediyorsun?’.

‘Sanki bir şeyleri kaybedeceğim ya da kaybediyorum gibi geliyor bana. O yüzden akıp giden zamanı durdurmak istiyorum. Beklerken, zamandan korkuyorum. Korku, korkuyu çağırıyor. Bazen o kadar korkuyorum ki. Nefesimi tutuyorum, böylece zaman yavaşlıyor. Yakında nefes almadan yaşamanın bir yolunu bulacağım galiba, diye güldü Güvercin.’. ‘Ne oluyor Güvercin?’

‘Kendimin bile bilemediği bir şeyi, sana nasıl söyleyebilirim ki? Sadece nasıl desem, kötü bir şeyler olacak duygusu var içimde. Sanki acının gelmesini bekliyorum. Galiba bu yüzden kımıldamaya korkuyorum.’. ‘Hiçbir zaman korkak olmadın Güvercin.’. ‘Ama sevdiklerimi kaybetmekten, hep çok korkarım,’ dedi Güvercin. ‘Ve sonra da hep sevdiklerimi kaybederim. Belki de bu yüzden çok huzursuzum Lal. Dün gece çok garip bir rüya gördüm. Sabahtan beri bunun ne anlama geldiğini düşünüyorum. Rüyamda, güvercin hastanesindeki bir arkadaşımı ziyaret ediyordum. Arkadaşımın, çare bulunmayan bir rahatsızlığı vardı. Rüyamda onu gördüğümde veya düşündüğümde içim hemen yanmaya başlıyordu. Hasta arkadaşımın kim olduğunu bir türlü göremiyor, onun kim olduğunu anlamaya, ona ulaşmaya çırpınıyordum. Panik halinde onun peşinden koşup debelenirken, gözlerim, birden bire ortaya çıkan aynaya takılıyordu. Aynaya bakıyor ama içinde hiç bir şey göremiyordum. Tam bu nasıl olur, diye söylenirken, ayna birden kırılıveriyordu… Aynanın kırılma sesine uyandım. Bu nasıl bir rüyaydı, ne anlama geliyor ve ne anlatıyordu, çok merak ettim. Konuşmak ve rüyamı anlatmak için heyecanla senin yanına geldim. Bana ne oluyor Lal? Herşeyi bilirsin. Bu rüyayı da yorumlar mısın? İçimde kötü bir şeyler olacak gibi bir duygu var. Sanki bir şeyler yanlış, ansızın acı kapanına yakalanacağım gibi geliyor…’. ‘Olacak olan, zaten olacak Güvercin. Kendini serbest bırak, yaşam matematiği asla değişmez. Hem rüyasını görsen ne olacak? Kendini serbest bırakarak, olanı kabullenmelisin. Yaşamın boyunca gerçeğe saygı duyarak yaşamadın mı sen?’.

Güvercin, üzerine ansızın bir bitkinlik çöktüğünü farketti. Lal’in yapmaya çalıştığı, gerçekle yüzleştirme taktiğiydi. Bu yüzleşmeyle uğraşacak ne gücü, ne de takati vardı. ‘Benim uçmam lazım’, dedi Güvercin, kaçması gerektiğini bilerek. ‘Şimdilik kaç bakalım’, diye mırıldandı Lal. Gözleri ile güvercini takip ederken, onun kendinden nereye kadar kaçabileceğini merak ediyordu… Kaçmak da beklemek değil miydi zaten?