Makale Yazısı-02 Eki 2022 - 20:00

Kim takar milletin meclisini!..
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Bir “Demokratik HUKUK Devleti” nin en önemli organı MİLLET’İN MECLİSİ olmalı.

Yönetim sorumluluğunu üstlenen iktidarın DENETLENDİĞİ yer Millet Meclisi’dir.

Meclis’te yer alan “Millet Vekilleri” için “MİLLET VELİNİMETTİR!”

Milletin vekili, “milletin yararına olmayan” kararlar ve uygulamalarda bulunan bir siyasal güce boyun eğemez!

Olursa, “Milletin vekili” değil, bir siyasal efendinin hizmetkarı olur!

Millet Meclisi öncelikle “YASAMA” görevi yapar.

İkinci olarak; bu yasaların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını DENETLER.

Anayasa gereği, siyasi iktidar öncelikle Meclis’e HESAP VERMEK zorundadır.

Son Anayasa değişikliği ile “Partili Cumhurbaşkanı” sistemi getirildiğinden bu yana, ne yazık ki “Milletin Meclisi” asli görevlerini yapamıyor!

Örneğin; Yasa teklifleri Cumhurbaşkanlığı makamınca hazırlanıp Meclis’e geliyor. Sonra, çoğunluk oylarına göre kabul ediliyor!

Yine, Cumhurbaşkanı dilediği kişiyi “BAKAN” yapabiliyor. Bir turizm yatırımcısı Turizm Bakanı, bir özel hastane sahibi “ Sağlık Bakanı”, bir iş adamı “Hazine ve Maliye Bakanı” olabiliyor!

Üstelik bu bakanlar hakkında “MECLİS ARAŞTIRMASI” ya da “GENSORU” verilemiyor!

Bakanlara “Sözlü soru” değil, “yazılı soru” verilebiliyor!

Bakanların 15 gün içinde soruları yanıtlaması gerekiyor!

Ama bu da gerçekleşemiyor!

Çünkü, bu bakanlar, MİLLETİN MECLİSİNİ önemsemiyor!

Tek muhatapları Cumhurbaşkanı.

2018’den bu yana, muhalefet Milletvekilleri feryat figan yazılı soru önergelerine zamanında yanıt verilmediğinden ya da hiç yanıt verilmediğinden yakınıyorlar!

İşte, son olarak, “halkın sesini yansıtma özgürlüğü olan” bir gazetede yansıyan habere göre;

·       Son 5 yıl içinde TBMM’de milletvekilleri 68 bin 363 soru önergesi vermişler.

·       Bakanlar, normal süresi içinde sadece 8 bin 147 soruya, 34 bin 328 soruya ise 15 günlük süre geçtikten sonra yanıt vermişler!

·       23 bin 334 soru önergesi yanıtsız kalmış!

Peki, YASA “15 gün içinde yanıt vereceksiniz” derken, bu yasaya saygı göstermeyen Bakanlarımıza bir “yaptırım” uygulanabilmiş mi?

HAYIR!

Kimin haddine?

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç bir açıklama yapmış; “Cevaplanmayan önergeler konusunda TBMM Başkanlığı’nın bir yaptırım yetkisi yok!” demiş…

Nerede kaldı DEMOKRASİ?

Nerede kaldı MİLLETİN MECLİSİ?

Bir vatandaş olarak, beni çok daha şaşırtan olay; demokrasinin basit bir kuralını dahi hiçe sayan bu sayın bakanlardan bazılarının kimi zaman “Demokrasi vaazları” vermeleri oluyor!

Siz; bir “vatandaş” olarak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Seçtiğiniz ya da önünüze konan listeden seçmek zorunda kaldığınız Milletvekillerinden neler bekliyorsunuz?

 

Bir küçük tarihi not:

Osmanlı Devleti’nde “MEŞVERET MECLİSİ” vardı. Önemli kararlar almak için Padişah’ın talebi ile, çok farklı kesimlerden insanların katıldığı Mecliste, savaş-barış, antlaşmalar ve devletin diğer önemli işleri üzerine görüşleri alınır ve Devlet adına kararlar böylelikle verilirdi. Yani, “DANIŞMA” vardı. Meşveret Meclisi toplantıları 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde düzenli olarak yapılmış.

Sonraki padişahların danışmanları genellikle yabancı ülkelerin yöneticileri, elçileri ve yabancı işadamları olmuş!

Osmanlı Devleti’nin “yabancı ülkelere borçlanmaları”, bu borçları ödeyemez hale gelince “Duyun-u Umumiye İdaresi” ile malına mülküne, vergilerine, işletmelerine el konulması nasıl oldu dersiniz?

Aklı, bilinci ve tarihi araştırma ciddiyeti olanlar lütfen araştırsın.

Tarihi bir “masal” gibi öğrenen, ÖNYARGILAR ve YALANLARLA güdülenler için söyleyecek sözümüz yok!

                                                                                                              

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL