Kim takar milletin meclisini!..

Bir “Demokratik HUKUK Devleti” nin en önemli organı MİLLET’İN MECLİSİ olmalı.

Yönetim sorumluluğunu üstlenen iktidarın DENETLENDİĞİ yer Millet Meclisi’dir.

Meclis’te yer alan “Millet Vekilleri” için “MİLLET VELİNİMETTİR!”

Milletin vekili, “milletin yararına olmayan” kararlar ve uygulamalarda bulunan bir siyasal güce boyun eğemez!

Olursa, “Milletin vekili” değil, bir siyasal efendinin hizmetkarı olur!

Millet Meclisi öncelikle “YASAMA” görevi yapar.

İkinci olarak; bu yasaların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını DENETLER.

Anayasa gereği, siyasi iktidar öncelikle Meclis’e HESAP VERMEK zorundadır.

Son Anayasa değişikliği ile “Partili Cumhurbaşkanı” sistemi getirildiğinden bu yana, ne yazık ki “Milletin Meclisi” asli görevlerini yapamıyor!

Örneğin; Yasa teklifleri Cumhurbaşkanlığı makamınca hazırlanıp Meclis’e geliyor. Sonra, çoğunluk oylarına göre kabul ediliyor!

Yine, Cumhurbaşkanı dilediği kişiyi “BAKAN” yapabiliyor. Bir turizm yatırımcısı Turizm Bakanı, bir özel hastane sahibi “ Sağlık Bakanı”, bir iş adamı “Hazine ve Maliye Bakanı” olabiliyor!

Üstelik bu bakanlar hakkında “MECLİS ARAŞTIRMASI” ya da “GENSORU” verilemiyor!

Bakanlara “Sözlü soru” değil, “yazılı soru” verilebiliyor!

Bakanların 15 gün içinde soruları yanıtlaması gerekiyor!

Ama bu da gerçekleşemiyor!

Çünkü, bu bakanlar, MİLLETİN MECLİSİNİ önemsemiyor!

Tek muhatapları Cumhurbaşkanı.

2018’den bu yana, muhalefet Milletvekilleri feryat figan yazılı soru önergelerine zamanında yanıt verilmediğinden ya da hiç yanıt verilmediğinden yakınıyorlar!

İşte, son olarak, “halkın sesini yansıtma özgürlüğü olan” bir gazetede yansıyan habere göre;

· Son 5 yıl içinde TBMM’de milletvekilleri 68 bin 363 soru önergesi vermişler.

· Bakanlar, normal süresi içinde sadece 8 bin 147 soruya, 34 bin 328 soruya ise 15 günlük süre geçtikten sonra yanıt vermişler!

· 23 bin 334 soru önergesi yanıtsız kalmış!

Peki, YASA “15 gün içinde yanıt vereceksiniz” derken, bu yasaya saygı göstermeyen Bakanlarımıza bir “yaptırım” uygulanabilmiş mi?

HAYIR!

Kimin haddine?

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç bir açıklama yapmış; “Cevaplanmayan önergeler konusunda TBMM Başkanlığı’nın bir yaptırım yetkisi yok!” demiş…

Nerede kaldı DEMOKRASİ?

Nerede kaldı MİLLETİN MECLİSİ?

Bir vatandaş olarak, beni çok daha şaşırtan olay; demokrasinin basit bir kuralını dahi hiçe sayan bu sayın bakanlardan bazılarının kimi zaman “Demokrasi vaazları” vermeleri oluyor!

Siz; bir “vatandaş” olarak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Seçtiğiniz ya da önünüze konan listeden seçmek zorunda kaldığınız Milletvekillerinden neler bekliyorsunuz?

Bir küçük tarihi not:

Osmanlı Devleti’nde “MEŞVERET MECLİSİ” vardı. Önemli kararlar almak için Padişah’ın talebi ile, çok farklı kesimlerden insanların katıldığı Mecliste, savaş-barış, antlaşmalar ve devletin diğer önemli işleri üzerine görüşleri alınır ve Devlet adına kararlar böylelikle verilirdi. Yani, “DANIŞMA” vardı. Meşveret Meclisi toplantıları 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde düzenli olarak yapılmış.

Sonraki padişahların danışmanları genellikle yabancı ülkelerin yöneticileri, elçileri ve yabancı işadamları olmuş!

Osmanlı Devleti’nin “yabancı ülkelere borçlanmaları”, bu borçları ödeyemez hale gelince “Duyun-u Umumiye İdaresi” ile malına mülküne, vergilerine, işletmelerine el konulması nasıl oldu dersiniz?

Aklı, bilinci ve tarihi araştırma ciddiyeti olanlar lütfen araştırsın.

Tarihi bir “masal” gibi öğrenen, ÖNYARGILAR ve YALANLARLA güdülenler için söyleyecek sözümüz yok!