Makale Yazısı-02 Eki 2022 - 20:00

Bu huzurevi bizim, Güldal Akşit isminin burada ne işi var?
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

“Kent aklı” diye bir deyim vardır.

Kentin ortak değerleri ve ortak çıkarları için yaratılan “anonim akıl”…

Bir meydan mı yapılacak…

Bir tesis mi inşa edilecek…

Bir bulvara isim mi verilecek…

Yerel sanatçılar mı desteklenecek…

“Kent aklı” devreye girer, doğru olan ne ise o yapılır.

Üzülerek söyleyeyim ki, Kocaeli, uzun yıllardır “kent aklını” oluşturmakta zorluk çekiyor.

Son örnek:

İnşaatı tamamlanan “İzmit’teki huzurevine isim verilmesi” konusu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmit huzurevine, eski bakanlardan Güldal Akşit’in adını vermek istiyormuş.

Resmi bir açıklama yok, bu bilgiyi AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Katırcıoğlu’nun kamuoyuna yaptığı bir açıklamadan anlıyoruz.

İzmitliler ise “Güldal Akşit ismine” karşı çıkıyorlar.

Huzurevine, uzun yıllar dernek başkanı olarak hizmet veren ve 5 Şubat 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman “Olcay Ilıcalı” isminin verilmesini istiyorlar.

Halkın bu duygusunu İzmit Kent Meclisi Başkanı Hüseyin Erol birkaç kez dile getirdi, ama gördüğüm kadarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güldal Akşit isminde ısrarlı.

İşte tam bu noktada “kent aklı” devreye sokulmalı

Sevgili okurlarım, ne yazık ki “bizimle ilgili konularda bizim dediğimiz olur” diretmesinde bulunamıyoruz.

Sürekli bize “uslu çocuk” muamelesi yapıyorlar.

İzmit’teki huzurevine “Güldal Akşit” ismi verilecekmiş.

Kim Güldal Akşit?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı…

Nereli?

Malatyalı…

İyi de arkadaş, Gürdal Akşit isminin bizim kentimizde ne işi var?

İlla Gürdal Akşit ismini bir tesiste yaşatmak istiyorsan, memleketi Malatya’da bir tesise ver.

Veya büyük kentlerdeki tesislerden birine…

1999 depremden hasar gören ve yeniden yapılan huzurevine, 28 yıl aralıksız bu huzurevine hizmet eden “Olcay Ilıcalı” ismi yakışır.

Bu sorun çözülmeli

Aslında sorun değil, ama görüyorsunuz işi gücü bıraktık İzmit huzurevine Malatyalı Güldal Akşit’in mi, yoksa İzmitli Olcay Ilıcalı’nın ismi mi verilsin onu tartışıyoruz.

Şu “absürt” halimize bakar mısınız?

Bu sorun çözülmeli.

Sorunu çözecek olan da AKP’nin ileri gelenleri.

Bu konuda AKP’li milletvekillerinden umudum yok.

Bazılarının zaten varlıkları ile yoklukları bir.

Bir kez daha seçilme umutları olmadığından ruhen ve fikren partilerinden koptular.

Bazılarının ise “kent milliyetçiliği” duyguları iyice zayıf.

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Milletvekili Radiye Katırcıoğlu’na “Sizin huzurevine eski bakanımız Güldal Akşit’in ismini vereceğiz” diyor, ama her nedense Radiye Hanım oralı olmuyor.

“Siz ne yapmak istiyorsunuz, Güldal Akşit’in İzmit’le ne ilişkisi var? Kesinlikle kabul etmiyoruz” diye çıkışmıyor.

Diğer AKP milletvekilleri de bu konuda sessiz kalıyor.

Bence bu sorunu çözse çözse Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş çözer.

AKP’nin en etkin bu iki ismi, “kent aklına” uygun olarak, yapımı yeni biten İzmit huzurevine “Olcay Ilıcalı” isminin verilmesini sağlarlar.

Böylece, önümüzdeki bir iki ay içinde hizmete açılacak huzurevinin adı konusundaki tartışma sona ermiş olur.

Kentimizin değerlerine sahip çıkalım

Yazımın başında da söyledim.

Kocaeli, yıllardır hep “kent aklı” ve “kent bilinci” sıkıntısı çeker.

Kozmopolit bir toplum yapımız var ya, bütün çabalara rağmen henüz “kent kimliğini” tam oluşturabilmiş değiliz ya, ülkeyi yönetenler bizim bu yapımızı istismar ediyorlar.

İşte bir huzurevi yapıldı, bir İzmitlinin ismi yerine bir Malatyalının ismi verilmeye kalkılıyor.

Buna izin vermemeliyiz.

Bu yazıyı okuyan herkes, şimdi kendi kendine şu soruyu sorsun:

İzmit huzurevine, huzurevine yıllarca hizmet eden İzmitli Olcay Ilıcalı’nın mı, yoksa İzmit’le hiçbir bağı olmayan Güldal Akşit’in ismi mi verilsin?

Sanırım, cevaplarınızın tamamı Olcay Ilıcalı olacaktır.

“Güldal Akşit” diyen tek bir kişi var mı aranızda?

O halde doğru olan yapılmalı ve oluşan “kent aklı” doğrultusunda huzurevine “Olcay Ilıcalı” ismi verilmeli.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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