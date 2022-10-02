Edebiyat!..

Kocaelispor geçen yıl kendisi gibi 1. Lig’den düşen, transfer yasaklısı, maddi ve manevi anlamda zor günler geçiren Balıkesirspor karşısında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kazanmasını bildi. Üstelik bu maç, geçtiğimiz sezonki maçlara kıyasla çok daha rahat oldu.

Bu ligde ilk dakikalarda gol bulmak bizim adımıza çok önemli. Zira gol bulamadıkça rakipler bize daha fazla kapanıyor ve oyun sıkışıyor.

ERKEN GOL BULMAK ÖNEMLİYDİ

İlk golü erken bulduğumuz maçlarda afaki işler olmadığı sürece puan kaybedeceğimiz ekip sayısı çok çok sınırlı. Nitekim ilk golü erken bulduğumuz maçlarda dünyaları kaçırdığımız Buca maçı haricinde puan kaybetmedik. Balıkesirspor karşısında da erken gol bu anlamda çok önemliydi. Özellikle Okan’ın doğru koşularıyla girişimlerimiz olsa da, golü rakibe şok presi çok iyi yapan Tayfun attı.

BALIKESİR RAKİP FALAN DEĞİLDİ

Tayfun, ilk geldiğinden bu yana, rakip yarı sahada yaptığı bu şok preslerle bize çok şey katıyor. Kırklareli maçında 2. golde topu kazandı, Buca maçında karşı karşıya kaldı, kaçırsa da o dakika onu yapması çok kıymetliydi, Balıkesir maçında altı pasta hata kovalayarak golü buldu. Kaliteli ayakları ve çalışkanlığı ile takımımıza dinamizm ve skor katıyor.

Golü bulduktan sonra bir şekilde oyunun çözüleceğini düşünen bir düşünce ile sahadaydık.

Genelde top çevirip, oyunun orta sahada geçmesini, topun kalemizden uzakta dolaşmasını umar bir görüntüdeydik. Oysa en azından ben, hafta içerisindeki mağlubiyetten ve geçmişte Balıkesirspor’un gençlerimiz karşısında aldığı skorlardan mülhem daha ciddi bir oyun sergilen bir oyuncu grubu beklerdim karşımda… Ancak kırmızı beyazlılar rakip olarak bile ligde mücadele etmemeli…

İKİNCİ YARI NE ÖYLE !

İlk yarı biterken Beykan klasını konuşturdu. Ceza sahasına kendisinin sürüklediği pozisyonda, penaltıyı kazandı, Serik maçında kaçırdığı penaltıya rağmen soğukkanlılık ile “Panenka” penaltısı denedi ve başarılı da oldu. İkinci yarı bizim için oynanmasa yeriydi. Sahada yürüdük. Son 10 dakikada yaşananlar haricinde iki ekip de herhangi bir pozisyon geliştiremedi. 3. golümüz de maçın mutlak yıldızı Tayfun ile 40 metreden sürpriz bir vuruşla geldi zaten. Bir pozisyonun varlığından bahsedemeyiz yani golde. Kocaelispor’un aklı muhtemeldir ki hafta içi Pazarspor maçındaydı. Kendisini çok yormadı.

UYANIN ARTIK !

Rakipte son 10 dakikaya kadar kalemize gelmekten acizdi. Balıkesir bu maçta da gösterdi ki net düşme adayı takımlardan birisi… Diğeri de Uşak… Değişiklikler sonrası biraz daha hareketlenen oyunda netice değişmedi ve iyi bir skorla, Balıkesir maçını kazasız atlatmış olduk. Ve fakat asıl meselemiz Balıkesir galibiyetinden daha önemli olan yapısal problemlerimiz… Taraftar, ligin ilk maçlarında yaptığı gibi galibiyet sonrası yönetimi göklere çıkartıp koltuk kabarttırmadı. Galip geldiğimiz bir maçtan sonra bile, taraftar ile yöneticiler arasında tartışmalar çıkıyorsa, orada kazan kaynıyor demektir. Bizim kazanımız çoktan kaynamıştı. Bu duruma susanlar, konuşanları azınlık görenler, danışmanlarının kendilerine çizdiği bir simülasyonun içerisinde değiller, uyanın artık!.. Sevgili Engin Koyun, “Bucaspor, İskenderunspor’a göre daha önemli bir rakibimiz, daha geniş bir kadroyla mücadele ediyor.” diyordu.

HÜLYALAR HÜLYALAR

Tespitten bağımsız konuşuyorum… Tesislerimizi mesken tutmuş menajer dostları vesilesiyle oluşturulmuş alternatif kadromuz hafta içi Ayvalıkgücü’nden “4” yedi. Acaba bizim bu alternatif isimlerle şampiyonluğa aday olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıl önce 9 da 9 yapıyorduk. Mehmet Altıparmak istifası sonrası, “Altyapıdan herhangi bir antrenörle biz ligde kalırız zaten, gelecek senenin planlaması için teknik direktör bakıyoruz.” açıklamaları yapılıyordu.

ZAMANI GEÇİYOR

Kupa maçından sonra Fırat Gül halen bir şekilde şampiyon olacağımızdan bahsediyor.

Ben bunları birbirine paralel açıklamalar olarak görüyorum. Hedeflerin belirlenmesi önemlidir. Ancak nasıl sorusunu sormadığımız hedefler ise hayal satmaktan, edebiyat yapmaktan başkaca şeyler olmuyor maalesef! Geldiğimiz noktada siz bize nasılı anlatamıyorsunuz. Anlattığınız hülyalara geçen sene karnımız doydu. Ayrıca taraftarın sizi dinleyecek takati de, sabrı da kalmadı!!! Bu ortamda gelecek başarı da açık bir şekilde tesadüfidir. Geçtiğimiz 2. lig şampiyonluğunda olduğu gibi… İhale sizde kaldı. Verdiğiniz emekler için çok teşekkür ederiz ancak artık lütfen bu kulübün önünü açın… Zamanı geçiyor üstelik…