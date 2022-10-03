TÜRKONFED Anadolu çalışmalarına devam ediyor

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ülkemizde bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu, gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

Gücünü ve etkinliğini iş insanlarının üyesi bulunduğu Federasyon ve bağlı derneklerden almaktadır.

Çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 274 dernek ve 40 bine yakın şirket bulunduruyor.

İlimizde kurulu Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞU MARSİFED) de TÜRKONFED’e üye olan 30 federasyondan birisidir.

TÜRKONFED Anadolu buluşmalarının ikinci etkinliğini TÜSİAD ile birlikte 24 Eylül 2022 tarihinde Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde MARDİN’de gerçekleştirdi. Ben de Doğu MARSİFED ve TÜRKONFED yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalara katılma fırsatı buldum. DİCLESİFED yöneticilerinin mükemmel ev sahipliği her türlü takdirin üzerinde oldu.

TÜSİAD Başkanı sayın Orhan Turan’ın, “Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye’nin Anadolu’nun girişimci ruhu ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda büyük atımlım yapmaya hazır olduğu, ülkemizin bunun için gerekli enerjiye sahip bulunduğu, bunun için ortak gelecek hayalimizin gündelik siyasal tartışmaların çok üzerinde tutulması gerektiği “ şeklindeki yorumu çok dikkat çekiciydi.

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TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez’in de; Yüksek enflasyonun yoksullaşan bir büyüme ve gelir dağılımında adaletsizlik ürettiğini, bu nedenle ülkemizin öncelikli sorununun yüksek enflasyon olduğunu, önümüzdeki dönemde ülkemizde bir toplumsal barış, demokrasiye müdahale eden değil demokrasiyi inşa eden bir anlayışın hakim olması gerektiğine dair ifadesi de dikkat çekiciydi.

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Yapılan sunumlarda; ”Geleceğimizin inşasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tam demokrasinin gerekli olduğu, Türkiye’nin ikinci yüzyılında bir toplumsal uzlaşmanın sağlanmasının şart olduğu, yer küre ve yeşil dönüşüm ile uyumlu, güçler ayrılığı, denge ve denetleme sistemlerinin, demokratik, sosyal hukuk devletinin hayata geçirildiği, AB’ye tam üyelik sürecinin hızlandırılmasını sağlayacak, toplum devlet mutabakatının esas alındığı yeni bir sivil anayasanın cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gerekli olduğu” konuları öne çıkan hususlardı.

Özellikle, “Ülkemizdeki ekonomik gerilemenin ve ekonomik sorunların temelinde yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, eksik basın özgürlüğü ve gelişmiş ve bağımsız sivil toplum örgütlerinin eksikliğinin olduğu, bu hususlarla ekonomik gelişmenin eşgüdüm halinde olduğu, bunların giderilmesi halinde kişi başına düşen milli gelirin 30 bin dolar civarında bir artış göstereceği, aksi durumda ekonomik ve sosyal sorunların derinleşebileceği hususları” önemli mesajlardı.

Türkiye son dönemde yaşanan ağır sorunlar nedeniyle önemli bir toplumsal mutabakat arayışına girmeye başladı.

Yaşanan ağır sorunların var olan siyasal sistemden kaynaklandığı toplumumuz tarafından fark edilmeye başlandı.

İşte TÜRKONFED’in Anadolu açılımları bu farkındalığa tercüman olmaya başladı.

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Türkiye’nin demokrasi ve cumhuriyetten yana açık tavır takınan bağımsız, siyaset üstü çalışan TÜRKONFED gibi kuruluşlara ihtiyacı var.

TÜRKONFED’in Anadolu’ya uzanan bu çalışmalarının toplumsal beklentiler ile doğru orantılı olarak giderek gelişeceğini buradan söylemek mümkün.

Her şey eşgüdüm halinde olacak gelişmiş demokrasi ve gelişmiş ekonomi ile toplumsal barış ve mutlu TÜRKİYE için.