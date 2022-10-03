Kendinize gelin beyler başka Kocaelispor yok

Gül inadı bıraktı, gol patlaması yaşandı… Tahir başkanın haklı küskünlüğü giderilmeli, taraftar ile başkan ve hoca barışmalıdır…

Kırklareli ve Kırşehir maçlarında savunma kurgusundaki saçmalık, Diogo kenardayken Mehmet Taş’ın joker gibi savunmada oynatılması, sokakta 5 yaşındaki çocuğu bile şaşırtmıştı. Diogo geldi, kupa maçındaki korkunç hatalarına rağmen, takım ligde toparlandı

ZİRVE ACİLEN BİZİM OLMALI…

Yeşil Siyahlılar, ligin ilk maçlarında rekor seviyede pozisyon ve bir de penaltı kaçırırken, kazanıyor ama sinyal veriyordu. Yenilgisiz ekip, Uşak ve Balıkesir maçlarını aynı skorla 3-0 kazanırken, kaleci Gökhan da devleşti. Savunma güven verince, orta saha rahatladı, forvetteki oyuncular da gol makinesine döndü. Gol yemeyen, ama gol atmayı da beceremeyen görüntüyle lig başlayan Körfez, iki yıl önceki rekortmen 2.Lig şampiyonu Manisa gibi önünde gelene 3 atmaya başladı.

EN ÇOK ATAN… 3. EN AZ GOL YİYEN…

En çok atan takımımız, en az gol yiyen 3.basamaktaki takımlar arasında yer aldı. Fırat Gül kendini aşarken, inadından vazgeçmenin ödülünü galibiyetlerle aldı. Her maçta tepki gören ve istifa etmesine rağmen kararından geri döndürülen Amasyalı teknik adam, kendine gösterilen krediyi iyi kullanıyor. Bu arada yönetimin, Gül görevdeyken Serkan Özbalta ve diğer teknik adamlarla açık açık görüşmesi ise tamamen saygısızlık olarak görülüyor.

BUNDAN SONRAKİ ADIMLAR…

Kocaelispor yönetimi ve teknik heyeti el ele kol kola vererek, camiayı yeniden canlandırmalı, Tahir Büyükakın başkan yeniden kazanılmalı, mahcup edilmemelidir. Kupa maçında bilerek elendiklerini açık açık söyleyen Gül’ün, 4-1’lik skoru kabullenmesi tabii ki hoş görülemez. Bu tip açıklamalarında futbol şubesinin de fikrine danışması, başkanla görüşerek konuşması daha doğru olacak.

KAVGA SON BULMALI…

Bu arada sezon başından bu yana köpürtülen gerginlik ve kavga ortamı, acilen durulmalı, barış sağlanmalı, takımın zirveye çıkmasına herkes ön ayak olmalıdır. Bu savaş sadece sahada kazanılmaz. Kent dinamiklerinin siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, Kocaelispor çatısı altında buluşması şarttır. Başkan Engin Koyun’un acilen camiayı toparlaması, Tahir başkana yeniden güven vermesi, yönetimini inandırarak, camiayı yeniden motive etmesi gerekiyor. Artık 1.Lig yolundan dönüş yok.