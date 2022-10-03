Kasırganın spora etkisi

Şu televizyon ve sosyal medya olmasa nerede ne var ne yok olduğunu öğrenemeyeceğiz. Amerika’daki kasırga her şeyi yerle bir etti. Sportif karşılaşmalar muhtemelen iptal edildi. Hayat durdu.

Dünyanın her yerinden haber alıyoruz. Görüyoruz ve duyuyoruz. Her önemli doğa olayları sonrasında hep aklıma gelen konu sporun ve spor tesislerinin bundan nasıl etkilendiğini öğrenmek olmuştur.

Kasırganın yerle bir ettiği evleri görünce çok şaşırmıyorum. Çoğu, sanki kartondan yapılmış gibi,çabuk yıkılıyorlar. Ama yenisi hızla inşa edilebiliyor. Beton, demir, vb. malzemeden yapılıp, bunların yıkılması halinde can kaybının yüksek olacağı biliniyor. Bu yüzden daha hafif malzemelerin kullanılması tercih ediliyor.

Spor tesisleri, bu gibi afetlerde dimdik ayakta kalıyor. Hatırlayın, çeşitli olumsuz hava koşulları sonrasında evsiz kalanların barınma yeri olarak spor salonları kullanılmaktadır. O halde şimdi ve bundan sonra inşa edeceğimiz spor tesislerinde sağlamlık ve dayanıklılık konusu ön planda tutulmalıdır.

Spor tesisleri demişken bunun iki farklı yönünün olduğu unutulmamalıdır. Bir tarafta fonksiyonel olması diğer tarafta bu tesislerin aynı anda farklı amaçlar için kullanılabilir içeriğe sahip olması sağlanmalıdır. Büyük alanlara sahip olmalarından dolayı belki çok gelişmiş sığınaklar bu tesisler bünyesinde inşa edilebilir. Hatta, yemek, konaklama ve tedavi hizmetleri için özel alanlar hazır tutulabilir. Dahası jeneratörleri, atık üniteleri, güneşten enerji elde eden panelleri, çocuklar için oyun bahçeleri bile tasarlanıp uygulanabilir.

Şimdi bunları okuyanlarımız diyecekler ki, hocam önce şu tesisleri doğru dürüst yapsınlar da sonra bunları düşünelim… İlk bakışta bu görüş doğru olarak değerlendirilebilir. Ama bu saatten sonra yapılacak her yeni spor tesisi için bu yazdıklarım dikkate alınmalıdır.

Bir örnek vermek gerekirse, eğer seyirci için tribün yapıyorsanız bunun açısını öyle tasarlamalısınız ki, alt bölümlerini çok amaçlı ofisler, alanlar, depolar için rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır. Doğal olarak bu yerlerin enerji, su, ısıtma, soğutma, iletişim, atık yönetimi gibi üniteleri çok planlı ve verimli olacak şekilde tasarlanması gereklidir. Bu yüzden, bu gibi tesisleri tasarlayan mimarlarımızın sözünü ettiğim konuları dikkatle etüt etmeleri gereklidir.

Hayatın kendisi pek kolay değil. Kötü koşullara karşı hazırlıklı olmalıyız. Spor, yaşamın şekillendiricisidir. Bu yüzden olası doğal afetlere karşı hazır olmalıyız. Kasırga demişken bundan sonra her türlü olumsuz koşullara karşı spor tesislerimizin durumlarını bir değerlendirmeden geçirmeliyiz. Eksikleri varsa hızla tamamlamalıyız… Bir ders çıkarma gerekliliği varsa bunun ille de kendi ülkemizde yaşanması gerekliliği görüşünden vazgeçmeliyiz.