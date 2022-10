Kadim bir dostla bir akşamüstü sohbetteyiz.

Konu, “atalara saygı” konusuna geldi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in son Osmanlı Padişahı ve Halifesi Vahdettin’e yönelik eleştirileri ve sayın Cumhurbaşkanı’nın Tunç Soyer’e yönelik tepkisiydi bizi bu konuya getiren.

Arkadaşım; “Bak, sana kendi ailemden bir örnek vererek konuya girelim” dedi ve anlatmaya başladı;

“Biz, ataerkil bir aile yapısı içinde yaşadık ve büyüdük. Ailenin reisi büyükbabamdı. Ama onun da üstünde bir otorite vardı; Babaannem!

Babam, deyim yerindeyse “ailenin hamalı” idi. Hemen bütün iş yükü onun omuzlarındaydı. Üstelik, ailesine saygılı ve kaderine boyun eğmiş bir kişilikti. Tıpkı, Osmanlı hanedanının koşulsuz hizmetkarı “Anadolu halkı” gibi!

Amcam, iyi bir insandı. Örneğin, beni çok severdi ve matematik derslerimin evdeki öğretmeniydi. Ama iş yaşamında sürekli kaytaran, kendi keyfine göre yaşayan bir insandı. Babam, haftada bir iki gece ve hep evinde bir iki duble rakı içerdi. Babaannem ise, annemin yanında oğluna bu yüzden hakaret ederdi. Sonra babam, dışarıda içmeye başladı ve bir gece yaşadığı bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Ailenin yükü ve sorumluluğu amcamın üzerine yıkıldı.

Amcam, o yükün altından kalkamadı!

En değerli mal varlığımızı yok pahasına sattı.

İçkiye başladı, maddi olanaklarımız hızla yok oluyordu. Ve bir gün SİROZ oldu ve yaşamını yitirdi.

Amcamı hala seviyorum!

Ama, ailemize getirdiği YIKIM için de affetmiyorum!

O, doğru işler yapsa, kişiliğini yitirmese, ailemizin gücünü korumayı ve hatta büyütmeyi başarsaydı, ona olan saygım yine olurdu.

Şimdi ona saygı duymuyorum, duyamıyorum!”

İkimiz de bir süre suskun kaldık!

Şimdi, Osmanlı’nın ÇÖKÜŞ KOŞULLARINI düşünüyorum.

Osmanlı Devleti’ni kuran, büyüten, İMPARATORLUK düzeyine getiren bütün atalarımı saygı ve rahmetle anıyorum.

ANCAK;

Arkadaşımın amcası misali;

BİLİM, TEKNOLOJİ ve EKONOMİK GELİŞME için emek ve zaman harcamak yerine, SARAY SALTANATI ile keyfine bakan, ülke ekonomisini “Kapitülasyonlarla” yabancılara bırakan, İngiltere ve diğer devletlerden aldığı borçları ödeyemeyen, “Duyun-u Umumiye İdaresi” ile ülkenin gelir kaynaklarına, vergilerine el konulmasına engel olamayan, Büyük Britanya’ya, sonra da Almanya’nın oyunlarına boyun eğip koskoca ülkeyi çökerten “saray efendilerine” ve o koşullarda İngiliz ya da Amerikan mandasını tercih eden atalarımıza da saygı duyamıyorum!”

Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkan, Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları için İDAM FERMANI yazdıran, Kuvva-yıMilliye’ye karşı “Kuvvayı Seyyare” yi ulusal mücadele güçleri üzerine salan, Yahya Kaptan’ı katlettiren Vahdettin de benim atam olabilir ama benim geleceğimi düşünmeyen, “malı-mülkü-tebaasını-onurunu yitiren” ve İngiliz zırhlısı ile emperyalist bir güce sığınan bir insana saygı duyamam!

Feodal-bir soyun ve BİREYİN sıralı egemenliğine dayanansiyasal düzenlerin yıkıldığı; bir ülkede yaşayan insanların o egemen gücün “tebaası-kölesi” olmaktan kurtulmaya başladığı bir çağda, Mustafa Kemal’in CUMHURİYET idealiyle kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ne karşı mı olmalıyım?

“Vatandaş” olmaktan vazgeçip, her şeye ve her karara boyun mu eğmeliyim?

Birileri, bana ve herkese her türlü hakareti “meşru” sayarken, ben her şeye her hakarete boyun mu eğmeliyim?

İNSAN OLMAK BU MU?