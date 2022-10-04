Kayıtsız şartsız emeklilik

EYT ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

EYT nasıl çıkacak?

Bugünlerde konuşulan tek konu… Sadece EYT kapsamında olanlar değil, EYT’lilerin emekliliğinin ardından işe girebilmenin daha kolay olacağını düşünenler de EYT’yi bekliyor.

SGK’ların önü şimdiden dolmuş durumda. Herkes gün hesaplatmanın peşinde. Peki Bakan Vedat Bilgin, "Tamamladık diyebilirim" söylemine rağmen oluşturulan formülü neden halen açıklamıyor?

Madem her şey tamam, formülü bulundu peki ne bekliyorsunuz? Yarışmanın birincisini açıklarken verilen bir gerilim heyecanı vardır ya, bu tıpatıp ona benziyor. “Ekimde açıklayacağız”, “kasımda açıklayacağız” denirken şimdi,“Aralıkta açıklayacağız” denmeye başlandı.

Gereksiz bir stres ve gereksiz bir heyecan yaşatılıyor.

EYT’liler kayıtsız şartsız bir hak bekliyor. 9 bin gün ya da 50 yaş gibi, iyileştirmeler değil. Hakları neyse onu istiyor.

Vatandaşın emeği üzerinden pazarlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Emeklilik primini tamamlamış herkes emekliliğe ayrılmalı diyorum... 60 yaşına gelmiş, primi 6 bin olan çalışana prim gün sayısını 9 bine çıkartmak demek çözüm değil, ekstra bir sorun olur. Geriye kalan 3 bin günü tamamlaması için 8,5 yıl daha çalışması gerekir. EYT’siz halde emekliliğine 5 yılı kalan bir çalışanın emeklilik süresi daha da artıyor. Kaldı ki 60 yaşından sonra o primini hangi iş yerinde tamamlayacak. Bu durum çok olası değil.

Peki ya 50 yaş sınırı formülü? Bu da akla mantığa çok sığmıyor. Yaşı 50’ye indirmek EYT sorunu çözmek anlamına gelmiyor.

Gelin beklentiye giren EYT’lilerle oyun oynamayın. EYT sorununu en adil şekilde çözün.

++++

İzmit Belediyesi koroları için başvurular başladı!

Sanat kenti İzmit vizyonuyla çalışmalarına devam eden, yeni yetenekleri kente kazandıran İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları başladı. Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvurularını 7 Ekim Cuma gününe kadar izmit.bel.tr adresindeki formu doldurarak yapabilecek.

+++

Kemal Fatih Tan, İzmir’den birincilikle döndü

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı PET İZMİR 2022'de fuar süresince Pet Grooming gösterileri ve 5. Pet Grooming yarışması yapıldı. Kocaeli Markamama stilisti olarak 5. Pet Grooming Yarışması'na katılan Kemal Fatih Tan, meslekte 1 yıl tecrübeye sahip stilistler kategorisinde "Sushi" isimli köpeğe stil vererek birinci oldu. Kemal Fatih Tan’ın birinciliği Kocaeli’de ilk ve tek.

++++

Körfez Ticaret Odası’nda seçim günü

Oda kongreleri tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Sanayi Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası’nın ardından bugün de Körfez Ticaret Odası komite seçimlerini gerçekleştirecek. 21 komitenin belirleneceği seçim bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında oda binasında yapılacak. TOBB’a bağlı odaların ilimizdeki son seçimi ise 8 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Ticaret Odası’nda yapılacak.

+++

Kartepelilerden İSU’ya çağrı

Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yurt Sokak üzerinde bir süre önce altyapı çalışması yapıldı. Sokak, yaklaşık 2 hafta önce kazıldı, gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra sorun giderildi. Ancak çalışmanın ardından gerekli düzeltme işlemi yapılmadı. Ne asfalt serildi ne kaldırımlar düzenlendi… Bu durum üzerine mahalle sakinleri de “İSU bu sokağı unuttu galiba” diyerek yarım bırakılan çalışma için çağrıda bulunuyor.