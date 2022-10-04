Yalakdere muhtarının yaptığı sırtını siyasilere dayayanlara kapak olsun!

Karamürsel’in Yalakdere Mahallesi’nde, önceki gün tarihi bir buluşma vardı.

99 yıl önce Yunanistan’ın Selanik kentinin Karacaova bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin torunları Yalakdere’de buluştu.

ZÜBEYDA HANIM’IN KÖYÜ

Yalakdere’nin konukları birbiriyle tanışıp kaynaştılar, eğlendiler ve geçmişleriyle ilgili bilgiler elde ettiler.Yerleşik halkı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın köyü KaracaovaKarlat’tan 1923 yılında Türkiye’ye gelen Yalakdereliler, Muhtar Samet Ertanal öncülüğünde etkinlik düzenledi.

PROGRAM YALAKDERE’DE

7’incisi İzmir Çeşme’de yapılan yaklaşık 1500 kişinin katıldığı geleneksel Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 8’incisi de Yalakderemahallesinde yapıldı.

Makedonya’nın ünlü halk sanatçısı EllanaHristova ve Rumeli’nin güzel sesi Cüneyt Şentürk’ün katıldığı program gün boyunca sürdü.

HAZIRLIKLAR YAPILDI

Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal önderliğinde Hasan Çeviker ve Ertan Bozkurt başta olmak üzere mahallenin gençleri, kadınları bugün için haftalar öncesinden hazırlıklarını başlamış, etkinliğin kusursuz geçmesi için büyük çaba sarf etmişti.

YEMEKLER İKRAM EDİLDİ

Yalakdere mahallesinde kahvaltı ile başlayıp, öğlen, yöresel yemekler Hruritepsita (pilavlı köy tavuğu),Tikvinik(kabaklı yufkalı yemek), Boşnak böreği, Turmunik (yufkalı et yemeği) irmik tatlısı ve ev baklavası konuklara ikram edildi.Ve program tam anlamıyla kusursuz geçti, bu anlamda tüm Yalakdere halkına alkışlar.

AMAÇ GELENEĞİ YAŞATMAK

Ama alkışlanması gereken biri de muhtar Samet Ertanal…

Muhtar Ertanaletkinlikte yaptığı açıklamada, 250 haneden oluşan mahallede her evin yemek yaptığını ve gelen misafirlere ikram edildiğini belirterek,“Kocaeli ilinde tek Pomak mahallesi olan Yalakdere’de örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak için uğraş veriyoruz” dedi.

KİMSENİN REKLAMI YAPILMADI

Muhtar Ertanal, “Kimsenin reklamını yapmayacağız. Kimsenin de reklam yapmasına izin vermeyeceğiz. İsteyen protokol veya siyasetçi sıradan bir halk olarak gelebilir. Bu buluşma gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek, amacımız mahallemizi ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımaktır” dedi.

MUHTARIN YAPTIĞI DERS ALINMALI

Muhtar Ertanal, etkinliği ve mahalle halkını siyasetçiye alet etmediği için büyük alkış aldı.

Aslında muhtar Ertanal’ın yaptığı, bütün derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ders olmalı.

Dernekler bir organizasyon yaptığı zaman, kapı kapı dolaşıp siyasi partileri, protokolü etkinliklerine davet ediyorlar. Başköşeye oturtuyorlar, karşılarında el pençe duruyorlar.

Tabir yerinde ise en güzel şekilde yalakalıklarını yapıyorlar.

Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal’ın yaptığı çok önemli ve ders niteliğinde.

Muhtar Ertanal da kapı kapı dolayıp siyasileri, protokolü, başkanları programa davet edemez miydi? Ederdi. Ama yapmadı.

KİMSEYE AYRICALIK TANINMADI

İsteyen protokol, siyasi parti temsilcisi, bir vatandaş olarak etkinliğe katıldı, kimse ayrıcalık tanınmadı.

Bizler protokol karşısında el pençe durmaya devam ettikçe, onlar havalarını atmaya devam edecekler.

Herkes Yalakdere muhtarı gibi yapsa, protokol de, siyasetçi de haddini bilir.

Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal, programa protokolü davet etmeyerek, takdiri hak etti.

Darısı diğer muhtarlara, dernek başkanlarına, spor kulüplerine, yani sırtını siyasilere dayayanlarına!

Xxxxxxx

İKNA ETMENİN PSİKOLOJİSİ

Çok samimiyet saygıyı azaltır.

Çok iyilik suistimal edilir.

Çok sevgi nankörlük getirir.

Çoklar sıkıntı, denge esastır

Xxxxxxxxxxxx

NE DEMİŞ YAZAR?

"İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler." (

Montaigne)

XXXXXXXXXX

KADİM NASİHATLER

Sözün kıymetini “lâl” olandan,

Ekmeğin kıymetini “aç” olandan,

Aşk’ın kıymetini “hiç” olandan öğren…

Şems-i Tebrizi

XXXXXXXXXX

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR

Sizi insanların %95’inden daha sağlıklı yapacak 7 alışkanlık:

1.Erken uyanmak, soğuk duş almak

2.Şekeri, sigarayı kesmek

3.Haftada 3 kez tempolu egzersiz

4.Sosyal medya süresini kısıtlamak

5.Tartışmamak, uzaklaşmak

6.Aralıklı açlık (5:2 veya 16:8)

7.Günlük 3 lt su içmek

(Doç. Dr. Muhammed Keskin)