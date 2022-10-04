Gerçek bir Gebzeli, kendisi için “Kocaelili değilim” diyemez

Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in herhalde en büyük hatası, ‘Gebze’yi il yapacağım’ sözünü vermesidir. Kendilerini ayrı bir il olarak görmeye başlayalı 25 yıl oldu. Gebze’yi iyi bilirim… 1986’da oranın muhabiri gibiydim adeta… Stajımı orada yaptım diyebilirim. Özgün Haber gazetesinde de en cafcaflı döneminde 1 yıl çalıştım… Orhan Şen, Asım Uğur, Bayram Üstün, rahmetli kaptan Tamer gibi birçok isimin haberini yaptım ki şimdi Kocaelispor’a küfür edeler onları tanımaz bile. Örümcek Recep’in bile ne kadar üzüldüğüne şahidim olup bitenlere. Bu duruma sayın Vali el koymalı… Hem de acilen… Bu artık bir asayiş ve içişleri sorunudur…