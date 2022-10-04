AKP’nin yarattığı “kaba kuvvet” iklimi

Türkiye’nin getirildiği noktaya bakar mısınız?

Bağırma çağırma, hoyratlık, kavga, dövüş, yaralama, cinayet gırla!

Kimse kimseyi dinlemiyor.

Herkes, horoz.

Herkes, karşısındakini gagalamak istiyor.

AKP iktidarı tarafından yıllardır topluma ekilen “nefret tohumları”, şimdi can yakmaya ve can almaya devam ediyor.

İşte daha yeni, istediği şarkıyı söylemediği için Ankara’da sanatçı Onur Şener kırık şişeyle boğazı kesilerek öldürüldü.

Dehşet bir olay!

Can almanın sebebine bakar mısınız?

Sen benim istediğim şarkıyı nasıl söylemezsin?

O şarkıyı bilmemek bile mazeret değil.

Bileceksin…

Ya cinayeti işleyenlere ne dersiniz?

Görevlerine bakarsanız üçü de üniversite mezunu.

İkisi müfettiş, biri mühendis…

Demek verdiğimiz eğitim bile onların “insan” olmalarına yetmemiş.

Bir şarkı yüzünden bir sanatçının boğazını kırık şişeyle kesebiliyorlar.

Dün ile bugün

Ben bu ülkede 50 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyorum.

Eskiden işlenen bir cinayet yıllarca konuşulurdu.

Şöyle işlenmiş de böyle işlenmiş de…

Bugün ise bir cinayetin ömrü 24 saat bile değil.

24 saat dolamadan yeni bir cinayet işleniyor ve önceki cinayet unutulup gidiyor.

Hani gazetelerde “Dün işlenen cinayetler” başlıklı bir köşe açılsa, inanın her gün dolar.

Sadece cinayetler mi?

Yaralamalara bakın!

İntiharlara bakın!

Kavgalara, hırsızlıklara, yolsuzluklara bakın!

Karakollar, adliyeler, cezaevleri ağzına kadar dolu.

Daha dün gibi hatırlarım, Kocaeli Adliye Sarayı 2001 yılında hizmete açılırken dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “Burası Kocaeli’nin en az 50 yıl ihtiyacını karşılar” demişti.

Ne oldu?

AKP dönemi başladı, olaylar o kadar arttı ki, çok geçmedi 8-10 yıl sonra mevcut bina yetmez oldu.

Şimdi bazı mahkemeler mecburen ana binanın dışına taşındı.

Cezaevlerinin durumuna bakın, son 20 yılda pek çok cezaevi yapılmasına rağmen hepsi ağzına kadar dolu.

Bütün bunlar neyin göstergesi?

Emniyet müdürlüğü binalarının, adliyelerin ve cezaevlerinin çokluğu ve büyüklüğü, toplumsal olayların çığırından çıktığını ve ülkenin kötü yönetildiğini gösterir.

Yıllar itibariyle açılan dava sayılarını karşılaştırın, icra dosyalarındaki artışa bakın, bu iki veri ülkemizin fotoğrafını çekmeye yeter de artar bile.

Sürekli “stres” içindeyiz…

Sürekli “ekonomik kriz” yaşıyoruz…

Sürekli “can güvenliği endişesi” taşıyoruz…

Sonra da “Bu şartlarda yaşanmaz” deyip, başka ülkelere göçen doktorlara “Giderlerse gitsinler” diye hava atıyoruz.

Yaşamını başka ülkelerde devam ettirmek isteyen gençlerimizi yerin dibine batırıyoruz.

Ülkemizi 20 yıldır yönetenler, kesinlikle “aynaya bakmak” istemiyorlar.

Özeleştiri yapmıyorlar, ülke sevdalılarının eleştirilerini de kesinlikle duymak istemiyorlar.

Topluma kulak vermiyorlar, olup bitenleri görmüyorlar, burunlarının doğrultusunda yürümeye devam ediyorlar.

Yolun sonu uçurummuş, insanlar mutsuzmuş, toplumsal değerler yok olmuşmuş, zerre kadar umurlarında değil.

Türkiye tıkandı, yönetilemez hale geldi.

Mutlaka, ama mutlaka en kısa zamanda “direksiyon başındakilerin” değişmesi gerekiyor.

Onlarca yıl neden “tek bir kişinin egemenliğine” mahkûm olalım ki?

Yönetemeyenler gitmeli, daha iyi yönetebilecekler gelmeli.

Demokrasinin özü budur.

Türkiye, AKP’nin yarattığı bu “kaba kuvvet” ikliminden biran önce kurtarılmalı.