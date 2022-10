Gerçek/lik sergisi tüm gerçeği ile…

Uzun süredir bazı yazılarımda sizlere istemeden de olsa koronadan bahsediyorum. İki buçuk – üç senedir zamanımızı, günlerimizi, sağlığımızı, huzurumuzu ve daha pek çok şeyi aldı bizlerden. O yüzden bütün aktiviteler ertelendi. Her hafta Salı akşamları gittiğimiz Kask etkinlikleri gibi ve daha bir sürü başka etkinlikler gibi. Ama Cumartesi akşamı açılışı yapılan “Gerçek-lik” adlı üye sergisi ile Kask düne, geçmişe, bugüne ve gelecekte yapılacak olan bütün sergilerine damgasını vurdu. Ve sergi sırasında öğrendiğim bir güzel haber Salı etkinliklerinin yeniden gündeme geldiği, fotoğraf okumalarının tekrarlanacağı ve fotoğraf sanatçılarının Kask bünyesinde yine bizlerle olacağı idi. Korona öncesi gittiğimiz, Salı akşamı dediğimizde aklımıza gelen ilk etkinlik. Beni olduğu kadar her fotoğraf severi, her fotoğraf dostunu çok sevindirecektir diye umuyorum.

Sergi açılışını gerçekleştiren Dernek Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı; “Açılışımıza hoş geldiniz. Bu sergi fikrini, beraber üretmek, bilgi paylaşmak amacıyla ve siz sanatseverler ile paylaşma kararıyla aldık. Burada görmüş olduğunuz fotoğraflar herkes için farklı anlamlar ve gerçeklikler barındırabilir. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimi iletirim.” diyerek açılış konuşmasını yaptı.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise “Aslında kent sanat ile nefes alıyor. Buna emek harcayan fotoğrafçılarımıza emekleri için İzmit halkı olarak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına ve kent konseyi olarak emeklerinize teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sergide Cahit Nart, Cengiz Han Günesen, Egemen Hakkı Sönmez, Erhan Kırca, Esra Aslan, Özlem Kaya, Rıza İbrahim Kurulay, Seraceddin Ayyıldız, Şenay Arda ve Ümran Özdemir adlı fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor.

Biraz da fotoğraflardan bahsetmem gerekirse;

Sergi, üst üste pozlama tekniği ile yapılmış fotoğraflardan oluşan bir sergi. İlk fotoğrafın yüzyıllar önceki imkansızlıklarla çekildiğini düşünürsek ve bugünkü gelişim çağında yapılan (Sadece fotoğraf demiyorum, haksızlık olur.) eserlerde muhteşemliği görmemek imkansız.

Üst üste pozlama tekniği nedir dersek;

Fotoğrafçılara benzersiz ve ilham verici fotoğraflar üretmek için sonsuz olanaklar sunan, gerçeküstü bir görüntü oluşturan, resimsel etkisi yüksek en yaratıcı tekniklerden birisidir.

Gerçekte görülebilmesi mümkün olmayan, fotoğrafçının hayal gücü sonucunda ortaya çıkardığı fotoğraf, izleyiciye dram, gizem, heyecan ve merak gibi duyguları daha rahat aktarabilir.

Sergiye hayran kalmamak mümkün değil... 08 Ekim 2022 Cumartesi gününe kadar gezilebilir. Fotoğrafı seviyorsanız, sanat dolu bir gün olsun diyorsanız ve fotoğrafın farklılaşmış halini görmek istiyorsanız mutlaka gidin görün derim.