Karamürsel’de gündem AKP’nin ziyareti, İsmail Yıldırım ve Bosna Hersek gezisi!

Karamürsel’deki gelişmelerle ilgili zaman zaman bana mailler geliyor…

Karamürsel ile ilgili bilgi veriliyor, derlemeler yapılıyor.

Yaptığım görüşmeler, gelen mailler ve yapılan derlemeler sonucunda şöyle bir durum oluştu. Yani Karamürsel’de şu sıralar şunlar konuşuluyor;

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AKP, KARAMÜRSEL’DE 4’E BÖLÜNDÜ!

Nerden çıktı bu diyenlerin sesini duyar gibiyim, nerden çıktığını belirteyim.

Geçtiğimiz Cuma günü AKP, Karamürsel’ e adeta çıkartma yaptı, yani AKP sokağa indi, sanırım talimat geldi, sokağa çıkın halkın nabzını tutun, halkı dinleyin denildi.

Geçtiğimiz cuma günü AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel’e giderek halkın arasına karıştı, ama ne hikmetse toplu değil de dörde bölünerek dolaşmaya başladı. İşte bu nedenle halkta AKP, Karamürsel’de dörde bölündü yakıştırmasını yaptı.

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Milletvekilleri İlyas Şeker bir grup, Sami Çakır bir grup, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la bir grup, Mehmet Ellibeş de AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ile bir grup oluşturarak Karamürsel sokaklarını, cuma pazarını ve esnafları dolaştı.

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Yani dört koldan Karamürsel halkına, esnafını ziyaret ederek (söylenene göre bu ziyaretler Karamürsel Belediye Başkanı, ilçe başkanı ve ilçe yönetimi ile meclis üyelerinin yönlendirmesiyle AKP’ye yakın esnaf ve çevreler ziyaret edilmiş), ilçe halkı “AKP’liler kendilerine yakın olanlar ziyaret edilerek gerçek halkın sesi yine duyurulmadı ”diyor.

YILDIRIM VE AKP KARAMÜRSEL

Bir başka konuda bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay içerisinde bir vatandaş tarafından Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la daha doğrusu ailesini rahatsız edildiği ve bunun sonunda Yıldırım’ın kendisini ne ilçe, başkanı nede il başkanı tarafından aranmamasına içerlenerek bundan sonra bunlarla ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağını bir canlı yayında söylemişti.

Bundan dolayı AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanı Sait Mete ile uzak durması, evet o günden bugüne İsmail Yıldırım’ın Karamürsel’de ilçe başkanı ile bir arada olmamak için dikkat etse de, bazı etkinliklerde zorunlu da olsa bir araya gelmeleri, ama bu buluşmaların soğuk bir havada ve mesafeli geçmesi dikkatlerden kaçmadığı belirtiliyor.

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İlçe halkı; Yıldırım’ın AKP’ye bağlarının kopartmasına, bunun da nedeninin İlçe Başkanı Sait Mete’nin önümüzde seçimlerde İsmail Yıldırım’ın aday gösterilmeyeceğini, kendisinin aday olacağını gittiği yerlerde söylemesinden kaynaklandığını, buna da AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i desteklediği konuşulmasına bağlanıyor. Yani anlayacağınız ortada bir koltuk (çok tatlı) var ve bu koltuk paylaşılamıyor.

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İsmail Yıldırım’ın da bunlara karşılık ‘beni aday göstermediğiniz taktirde bağımsız aday olurum, sizi bölerim’ çıkışı bazı kesimlerinde Yıldırım’ın AKP ile iplerinin koparmasının bir yerden destek almasına bağlıyor. İnşallah bunların sonu ‘İYİ’ olur, esprisi de yapılıyor. Zaman her şeyin ilacı, bekleyip göreceğiz. Kim kiminle, kim hangi tarafta! Belli değil. Hadi hayırlısı.

BORSA-HERSEK ZİYARETİ

Aslında bir başka konu da Karamürsel Belediye Başkanı meclis üyelerinin Bosna Hersek’e ziyareti de var konuşulanların arasında. Karamürsel meclisinde 25 meclis üyesi var, bunlardan 8’i CHP, 1’i MHP diğer, 16’sı AKP’li .

Geçtiğimiz çarşamba günü Bosna Hersek’e kardeş şehir olarak belirlenen bir belediyeye ziyarete gidiliyor. Bazı meclis üyelerinin eşleri, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı eşi, üstelik Karamürsel Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve eşi yani anlayacağınız kalabalık… Tabi bunlardan CHP meclis üyelerinden 4 kişi gitmiyor, kim bunlar Orhan Tanış ve Nahit Dinç baştan tavrını koyuyor gitmiyor Adem Pekyürek gidecekken eşinin doğumu gerçekleşiyor gitmiyor bir meclis üyesinin pasaportunda bir sıkıntı oluşuyor havaalanından dönüyor, AKP’den Mesut Çetinkaya ve Hatice Akkaya gitmiyor.

Şimdi Karamürsel’de hemen dedikodu başlıyor, sosyal medyadan ‘nasıl olur kimin parasıyla gidildi, hatta iş abartılıyor” deniliyor. Karamürsel gerçekten ‘Karamürsel Sepet’i gibi küçük görülse de konuları çok ve büyük. Bosna Hersek ziyaretinde adam başı 600 dolar. Yani kabataslak 400 bin lira yapıyor…

BU GEZİYE GEREK VAR MIYDI?

Karamürsel halkı, halk inim inim inlerken, ekonomik kriz varken, geçim sıkıntısı varken, Bosna Hersek gezisine gerek var mıydı? diye birbirine soruyor.

Anlaşılan AKP’nin Karamürsel çıkarması, Başkan İsmail Yıldırım’ın tavrı ve Bosna Hersek gezisi, daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.