Döndük yine “kılık kıyafet siyaseti”ne!

Ah Kemal Kılıçdaroğlu, ah!

Ortada bu kadar “yaşamsal” sorun varken, halkın “haber alma hakkını” ortadan kaldıracak “Sansür Yasası” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam gündemindeyken, şu “başörtü yarasını” kaşımanın zamanı mıydı?

Al, buyur bakalım, Erdoğan’ın eline “en iyi istismar ettiği” konuda yeni bir koz verdin.

“Yasayla olmaz, gelin başörtüsünü anayasaya koyalım!”

*******

Durup dururken…

Unutulmuş gitmişken…

Hiç de zamanı değilken…

Nereden çıkardın şu “başörtü” konusunu?

Neden ısıtıp tekrar Türkiye gündemine getirdin?

AKP’nin bu konuyu nasıl kullanacağını bilmiyor musun?

Bir “Başörtüsü” dedin, bizim “Sansür Yasası” güme gitti.

Halkın derdi tasası, çarşı pazar pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk, bugüne kadar iktidar aleyhine konuşulan ne varsa, bir anda gündemden düştü.

Seyrele şimdi, yatıp kalkıp gece gündüz ağızlarından “başörtü”den başka bir şey çıkmayacak.

Tam halka söyleyecekleri bir şeyleri kalmamıştı, tuttun AKP’ye “başörtü” konusunu armağan ettin.

Bu nasıl bir zamanlama?

Bu nasıl bir hata?

Çevrende “danışmanım” diye dolaşanlara dikkat et, AKP’nin ekmeğine yağ süren böyle bir projeyi kim getirdiyse, sor sorgula!

Şu anda Türkiye’nin gündeminde “başörtüsü” var mı?

Yok.

Şu anda ülkemizde “başörtüsü” konusunda bir sorun kaldı mı?

Kalmadı.

Hal böyleyken, “başörtüsü” konusunu kaşımanın CHP’ye ve “Millet İttifakı”na ne yararı var?

Türkiye’de bugünün sorunu

*******

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir hatası nedeniyle “başörtüsü-türban” geldi, siyasetin tam göbeğine oturdu.

Bundan sonra AKP’liler başörtüsüyle yatıp başörtüsüyle kalkacaklar.

Oysa bugün Türkiye’nin sorunu “başörtüsü” değil, bugün ülkemizde “başını örtmeyenlerin sorunu” var.

Laik kesimin yaşam biçimine ve giyimine saldırılar her geçen gün yoğunlaşıyor.

CHP de güya “başını örtenlerin ve örtmeyenlerin” hakkını yasal güvence altına alıyor.

Önerilen yasa teklifi şöyle:

“ Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cüppe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.”

Bakar mısınız, başı sonu düşünülmeden, ne gibi sıkıntılar yaratacağı araştırılmadan hazırlanmış basit bir yasa teklifi.

Bir kadın, çarşafla veya rahibe kıyafetiyle bir kamu kurumunda çalışmak isterse ne yapacaksın?

Çarşaflı hâkim veya savcı, çarşafının üzerine cüppesini giyip kürsüye çıkarsa ne diyeceksin?

Yine çarşaflı kadın doktor, çarşafının üzerine beyaz doktor önlüğünü giydi hasta muayene ediyor, nasıl önleyeceksin?

Kaldı ki, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakın!

Bunların hepsi çöp!

Yasa çıkarmak için boşuna uğraşmayın!

Geldiğimiz noktada, Türkiye’de yönetmeliklerin, yasaların ve de anayasanın bir hükmü var mı, siz ona bakın!

Türkiye “laik” bir ülke, laiklik uygulanıyor mu?

Anayasamızda, Atatürk döneminde çıkarılan “Devrim Yasaları”nı koruyan madde var, böyle bir madde var diye “Devrim Yasaları” korunabiliyor mu?

Türkiye artık bir “hukuk devleti” değil ki, çıkarılan yasaların ve mevcut anayasanın bir değeri olsun.

Türkiye bu haldeyken, gerçeklerimiz bu kadar acıyken, “arı kovanına çomak sokmanın”, “başörtüsü-türban yarasını” kaşımanın anlamı ne?

Ne olacak şimdi bizim “Sansür Yasası”?

Başörtüsünü bırakın da, bu yasayı engellemek için uğraşın!

Şu anda basın zaten sansürde, bu yasa çıktıktan sonra hemen hemen her ilde bir “Basın Cezaevi” kurulacak, gazeteciler içeri tıkılacak, halkın ülkemizde olup itenleri öğrenmesi mümkün olmayacak.

İş bu kadar ciddiyken, Türkiye’yi tekrar “kılık kıyafet siyasetine” döndürmenin anlamı ne?