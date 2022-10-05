Demek ki neymiş, inadın keçiler dışında kimseye yararı yokmuş !..

Maç öncesi kongre kararı alındı…

Başkan Engin Koyun “Bu maçı kazanamazsak, kongrede kesinlikle aday değilim” dedi, stresi daha da artırdı…

Onun da motivasyon anlayışı bu demek ki…

Neyse ki kaza yapmadık…

Pazar karşısında öyle bir sahada oynayacağımızı biliyordum…

Zira, 37 yıllık eniştesi olduğum Rize’yi ve yağmurunu iyi bilirim…

Bu ortamda oynanan maçta, Fırat Gül’ün ideal takımı koruması ve sahaya sürmesi, galibiyeti getirdi…

Bir maçı bir maçını tutmayan istikrarsız Mehmet Taş ile şans verilmediği için çok şeyler kaybettiğimiz Diogo ikilisi ağır sahanın yıldızı oldular…

Diogo geçen yıl da inat edilmeyip oynatılsaydı, belki küme bile düşmezdik…

Neyse, 3 maçta 3 galibiyet iyi geldi…

Kupa yenilgisinin de yaralarını sardık…

“Adam yenilmiyor yine hakaret ediliyor” diyerek hocayı savunan Engin Koyun, bu noktada haklı…

Ama Ayvalık’tan 4 gol yiyen takımı da kimseyi affetmez, kusura bakmayın…

Bunun affı da dünkü gibi galibiyetlerle sağlanır…

Tribünde karışıklık yarattığı söylenen ve tu-kaka ilan edilmen kişiler, madem bu kadar az, isim isim ifşa edilmelidir…

Bu görev, suçlamayı yapan Engin Koyun’undur…

Varsa bir provokasyon, hemen açıklanmalıdır…

Kimse Kocaelispor’dan üstün değildir…

Kocaelispor da Fırat Gül’ün sandığı gibi, sıradan bir kasaba takımı değildir…

Fırat Gül kendini aştı…

Engin Koyun da artık bir zahmet kendini aşmalıdır…

3-0 kazanılan Balıkesir maçından sonra basına konuşmayan Fırat Gül, saçma sapan duygusallığı bir kenara bırakmalıdır…

Burası çocuk bahçesi değil, Kocaelispor kulübüdür…

Beğenmeyen çeker gider…

Aldığınız paralar, amatör hocaların aldığı paralar gibi değildir…

O halde işini yapacaksınız…

Basına açıklama yapmamak, kamuoyunun temsilcisi olan basına değil, direkt Kocaeli kamuoyu ve taraftara hakarettir…

(Bu yazı, dünkü maç sonrasında yazılmış, o ana kadar Fırat Gül henüz açıklama yapmamıştır…)

DÜNKÜ SONUÇLAR:

Uşak Spor



0 - 1



Serik Belediyespor

Kırklarelispor

0 - 1



İskenderunspor A.Ş.

Zonguldak Kömür



0 - 0



Karacabey Belediye

Van Spor FK



1 - 1



Diyarbekir Spor

Adıyaman FK



0 - 0



Etimesgut Belediye

1461 Trabzon FK



1 - 1



Kastamonuspor

Pazarspor



1 - 3



Kocaelispor



NOT: Gazetemiz baskıya girerken, Balıkesirspor- Kırşehir FSK, Fethiyespor- Ankara Demirspor, 1928 Bucaspor-Sarıyer maçları henüz başlamamıştı.