Atlı Spor’da nostaljik bir kahvaltı ve müjde !..

Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde 20 yıl sonra yeniden dostlarla buluştum...

O zaman röportaj yaptığım hocamız, merhume Karamürselli Alman gelin Funda Barbara hocamın, kanser nedeniyle ölümünü öğrendim adeta yıkıldım...

Selçuk Çakır sınıf arkadaşım ve eski başkanı andım!..

Oğlu şampiyon Adnan Çakır’ın kulaklarını çınlattık…

Efsane İhsan hocama saygımı sundum...

Hala kentimizdeymiş…

Spordaki duayenlerim Metin Karan ve bizi konuk eden beyefendi nisan Süleyman Durak ile ilk spor sofrası sohbetlerini önümüzdeki ay başlatacakmışız...

Çok mutlu oldum...

Ev sahibi 30 yıllık dostum ve hocamız Fikret Yıldız hocamı ve benim çeneme katlanan Hayrettin Albayrak, Metin Tuncay kardeşime teşekkür ediyorum…

Onları da bol bol kızdırdım…

Rahmetli Ali Aydemirer, rahmetli Semih Koçana, rahmetli babamın rahmetli arkadaşı, gazetemizin ilk spor müdürü Sancar Şener (eşiyle Cumhuriyet Parkı’nda sık sık bir araya gelip eski hanımefendilerle birlikte sohbet ediyoruz)’i andık…

Sohbet çok güzel...

Bu etkinlikler de Atlı Spor'da çok anlamlı olacak...

Bizler ölmeden önce değerlendirileceğimiz bu kış günlerinin sıcak sohbetleriyle, mirasımızı yarınlara bırakabileceğiz…

Ölmeden önce göreceğim bu zamanları iple çekiyorum...