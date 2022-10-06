Kim güvenlik sorunu?

Son yıllarda ülke içinde iktidar siyasetini özellikle muhalefeti ötekileştirme, şeytanlaştırma, günah keçisi ilan etme, kutuplaştırma, ayrıştırma üzerine kurmuş durumda.

Siyaseti çatışmacı bir anlayış üzerine oturtulmuş, kurgulanmış olması ülke siyasetinin seviyesini, kalitesini de maalesef aşağıya doğru çekmektedir. Sanki siyasi rakipten değil düşmandan, siyasetten değil savaştan bahsediliyor sanırsınız.

Maalesef siyaset içinde rakibini küçümsemek, aşağılamak, hakaret etmek alışkanlık haline getirilmiş durumda.

Yüksek ses, sürekli tekrar, tepeden bakış, kibirli duruş, medyada hâkimiyet ve geçmişe dayalı mağduriyet iktidarın izlediği siyaset üslubudur. Siyasi konuşmalarında aşırı seviyesizlik, fevrilik ve kabalık sürekli öne çıkıyor.

Bu dil ve üslup iktidara yaraması için siyaset mühendislerince hazırlanıyor. Çünkü çatışmacı siyaset dili, var olan toplumsal ve ekonomik sorunların üzerini kapatıp farklı yönlere çeker. Demagoji ve palavra gerçek sorunların üzerinde durmayı engeller.

İşte, bu nedenle doların önleyemedikleri yükselişi, benzine, mazota sürekli zam yapılması, halkın, emeklinin, işçinin ve esnafın yaşadığı çaresizlikler. İşsizlik, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlar, verimsizlik, üretimin düşmesi, yatırımların hepsinin anlamsız ve boş olması.

İktidar sürekli amaç saptırıyor!

Siyasette kafa karıştırarak ve kaba dil kullanarak izlenen politikalar başarısızlığı ve kamusal alandaki hataların sorgulanmasına engel oluyor.

Bu yüzden “Bay Kemal - Kemal – Sigorta Genel Müdürü ” gibi söylemleri ile yâda son zamanlarda “Bu Bay Kemal bir güvenlik sorunu” dedikleri kara propagandalarla itibarsızlaştırma çalışmaları.

Sorunları şahsileştirmek yoluyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu veya 6’lı Masada bulunan siyasi partileri hatta “Zillet İttifakı” gibi tartışma konusu yaratıp sorunların tartışılmasını engelleme çalışmaları.

İktidar sahiplerinin kullandıkları demagojik üslup, diyaloğa değil ağız dalaşına davet eden hakaret eder ifadeler, komplo teorileri öne çıkaran iddialar aslında toplumu ürkütüyor. Kimi bu söylevlere inanırken kimi de bu söylevlerin ülkeye ne kadar zarar verdiğini görüyor ve ülke için gelecek için endişe ediyor.

Geçmişi hatırlayın rahmetli Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erbakan hoca siyasi rakiplerdi. Ancak hiçbir zaman kişilikleri rencide edici bir siyaset yapmadılar. Belli saygı ve seviyede rekabet yaptılar.

21 yüzyılda artık daha gelişmiş, daha saygılı ve sorun çözmeye dayalı bir siyaset uygulamak zorunda iken iktidar tutarsızlıklarını, çelişkilerini örten samimiyetten uzak nefrete dayalı, toplumu ayıran işin kolayına kaçan bir yol çiziyor.

Türkiye’deki her türlü olumsuzluğun sorumlusu olarak sınırı ve yeri belli olmayan genel bir düşman yaratarak, rakiplerini vatan haini olarak ilan etmekten hiç çekinmiyorlar.

İşin gerçeğine baktığınız zaman; Seçimi kazanmak için toplumun nefret ve korku duyduğu Apo’nun mektubunu TRT ekranlarından çok rahatlıkla yayınlıyorlar. Yine toplumun herkesiminin nefret ettiği hatta korktuğu kaçak Osman Öcalan’nın TRT ekranlarından konuşturulması, son dönem Mersin’de yaşanan olaya hayali senaryolar düzenleyerek Cumhuriyet Halk Partisini ve oy veren halkı teröristlerle ilişkilendirmeye çalışmak topluma yanıltıcı olduğu kadar korkutmaya dayalı bir yöntem değilmidir.

2019 Mart belediye seçimlerinde rakip adaylarını PKK ile bir saymaya itibarsızlaştırmaya çalışan Belediye başkanını Karamürsel’de yaşamadık mı? Yok artık! Bu kadar mı ucuz insanları itibarsızlaştırmak, dedirtmedi mi?

Sonradan da “-seçim zamanı söylenen sözlerin bir anlamı yok” diyerek günah çıkarmaya çalışmadı mı?

İktidar bu yolla seçmene adeta kendisini tek adres gösteren hatta kutsayan ve kendi dışında seçeneğin olmadığı “seçeneksiz seçimler” dayatıyor.

Hâlbuki iktidarın 20 yılda getirdiği durum işsizlik, zam, yasaklar ve yaşam kalitesinin düşmesinden başka bir şey olmadı.

Hangi partiden olursa olsun hatta iktidar yanlısı seçmen bile hayatından bıkmış değil mi? Eski günleri aramıyor mu?

Ve gördüğüm kadarı ile halkın çoğunluğu artık bu itibarsızlaştırma toplumu birbirinden ayırma yöntemlerinden bıkmış durumda.

Şu bir gerçek kim ne yaparsa yapsın ülkemizde yaşayanlar binlerce yıl kardeş gibi yaşadık bundan sonrada kardeş gibi yaşayacağız.

Elbet geçmişte olduğu gibi siyasi veya günlük yaşam tarzlarımızda farklılıklar olacaktır. Önemli olan farklılıklar içinde kardeşçe yaşayabilmek, birbirimizin fikrine saygı duymak.

Yeter ki, birbirimizi ötekileştiren, dalga geçici bir dil kullanmayalım.

Ve şunu iyi bilelim siyaset halkın sorunlarını çözme sanatıdır. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal’ın yapmak istediği gibi.