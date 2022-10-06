Kabus geri döndü Motorin zammı nelere gebe olacak?

7-8 liralardan 30 liralara çıkan motorin fiyatı, ham petrolün düşmesiyle hayli gerilemişti. 23-24 lira seviyelerine kadar gerileyen motorin halen çok pahalı.

Geride bıraktığımız aylar Türkiye’de alışmadık pek çok şey yaşandı. Mesela ilk defa euro, doların gerisinde kaldı. Asgari ücrete bir yılda iki defa zam yapıldı… Motorin benzin fiyatını geçti…

Bunlar pek alışık olduğumuz şeyler değildi.

Buna benzer onlarca ilk yaşadık Türkiye’de. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizleri ayakta tutan şey ise hayallerimiz ve beklentilerimiz. Kimi EYT’yi bekliyor, kimi iş bulma ümidini yaşatıyor, kimi her şeyin daha güzel olacağını tahmin ediyor.

Şoför esnafını ayakta tutan da mazotun yine o eski fiyatlarına yani tek haneli rakamlara düşeceği günün gelecek olması.

Diyor ki, “Kar etmeyeyim, ya da az kar edeyim, bugünler geçer elbette. Mazot düşünce yine kazanmaya başlarım.”

Mazota art arda küçük indirimler gelince şoförün umudu yeşeriyor. İçi sevinçle doluyor. Beklenen gün yaklaşıyor sanıyor. Aylık enflasyon belirlendikten sonra zamlar yine başlıyor. Ekim ayı başında enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz, motorine 3 günde 3 zam yapılıyor ve totalde litre fiyatı 4 TL daha artıyor. Durum hiç iç açıcı değil.

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruş zam gelmişti, önceki gece 1 lira 38 kuruş, daha önceki gece 1 lira 10 kuruş...

Böylece son üç günde motorine 4 lira zam gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle giderse Antalya’dan hale gelen meyve sebzeye, ekmeğe, hatta parasını peşin ödediğiniz servis ücretine de zam gelecek demek.

Ham petrol fiyatları 100 doların çok altında olmasına rağmen akaryakıtın zamlanmaya devam ediyor olması çok ama çok ilginç…

Kocaeli Kızılay, yürümenin faydasını vurgulamak için yürüdü

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle 4 Ekim Salı günü Kızılay Kocaeli Şubesi bir farkındalık çalışması yaptı. “Sağlığa Yürüyoruz” sloganı ile İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda Yürüyüş Yolu üzerinde yapılan etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Mert Tepekıran, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, Kocaeli Kızılay Kadın Yönetimi Başkanı Şengül Karagöz, Mesul Müdür Keziban Gümüş ve gönüllüleri katıldı. Yürüyüş gününde yürüyüş yaparak farkındalık yaratan Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, sağlıklı yaşama vurgu yaparak, çağımızın en büyük hastalıklarından birinin de hareketsiz bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Pay, “Buna bağlı olarak obezite, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar çoğaldı. Yürüyüşün hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu unutmamalı” dedi.

Gölcük hatıra fotoğrafı artık burada çekilecek

Gölcük Belediyesi, hatıra fotoğraflarının çekileceği alanı Anıtpark’ta oluşturdu. Belediye ilçenin adının yazılı olduğu objeyi, üzerine “Körfez’in Bir’incisi” sloganıyla Donanma Kenti Gölcük’ün merkezine koydu. Anıtpark’a konulan isim, Gölcük’ü ziyaret edenlerin fotoğraf çekim alanı haline gelecek.

Bu afiş unutulmuş

Bekirdere Üçyol’da geçtiğimiz mayıs ayında asılan İYİ Parti afişi halen asıldığı yerde duruyor. Daha da garip olan ise afişin üzerinde, “Sayın Meral Akşener, Kocaeli’ye geliyor” ibaresinin bulunması. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Mayıs’ta Kocaeli’ye geleceğini duyuran afişin halen neden sökülmediği merak ediliyor.