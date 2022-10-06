İşte Erdoğan’ı ÖMÜR BOYU Cumhurbaşkanı yapacak formül!

Yavaş yavaş seçim sathı mahalline girdik…

Ekonomik vaatler havada uçuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday olacak mı, alamayacak mı? tartışmaları devam ediyor.

Bu tartışmalar devam ede dursun, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, olaya farklı bir gözle baktı.

BTP lideri Hüseyin Baş, Flash Haber TV’de Seçime Doğru programında Ahmet Hamdi Boryalı, Şevval Yıldırım ve Ümit Zileli’nin sorularını cevaplandırdı.

BTP lideri Baş’a, “Hem dindar hem Atatürkçü olunmaz” şeklindeki söylemlerle ilgili görüşü soruldu.

Hüseyin Baş, “Bu çevrelerin Yunan ve İngiliz ile bağlantılı olduğunu” ifade ederek şunları söyledi;

ATATÜRK’E DİNSİZ DERSEK…

“Şimdi Sevr haritasını gözünüzün önüne getirin. Anadolu'da V şeklinde bir bölüm Osmanlı'ya bırakılmıştır. Peki İstanbul bu devlet sınırlarının içerisinde midir? Hayır. Peki Sevr'e göre Osmanlı'nın başkenti neresidir? İstanbul'dur. Yani resmen dalga geçilmiştir. Bu kadar aciz duruma düşülmüştür ve bunu savunan, isteyen insanlar var. Bu insanlar, Atatürk Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadeleyi bütün coğrafyaya yayıp kazandıktan sonra taktik değiştirdiler ve ‘biz bu adamı yenemiyorsak bizim bu adamı toplumdan ayrıştırmamız lazım. Bunun en makul yolu, bu toplum Müslüman bir toplum, biz bu Atatürk'e ‘dinsiz’ dersek bu toplum bu adamdan soğur” dediler.

AİLESİNE İFTİRA ATIYORLAR

Böyle bir yöntem geliştiriyorlar. Yunanla işbirliği yapan, İngiliz’le işbirliği yapan işbirlikçiler Atatürk'e iftiralar atmaya başlıyorlar, annesine, babasına iftiralar atmaya başlıyorlar. Bu oyunu da yıllar sonra akademik bir çalışmayla hatıralar üzerinden benim babam bozdu. “Hoş Geldin Atatürk” kitabını yazarak bizzat tanık olan insanların dilinden bir Atatürk anlattı. Ben böyle muhafazakâr, dindar bir adam görmedim, bu kadar dinine bağlı biri, bu kadar mübarek bir soya sahip bir insan.

BÜTÜN OYUNLAR BOZULDU

İşte bu Atatürk görülünce bütün oyunlar bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim hem dindar hem Atatürkçü olunabilir mantığımızın altında yatan sebep de budur. Ben dindar olabilirim, Atatürkçü olmam da benim dindarlığımla çatışan bir şey değildir bilakis örtüşen bir şeydir.”

ERDOĞAN İÇİN FORMÜL

BTP lideri Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını da değerlendirdi. Baş, anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyledi. Seçimlerin yenilenmesiyle, erken seçimin farklı kavramlar olduğunu ifade eden BTP lideri şu değerlendirmede bulundu; “Bu Meclis kararıyla da olsa siz üçüncü kez aday olamıyorsunuz. Bunun olması için şu gerekiyor; siz, 2018 yılı 23 Haziran'ında seçim oldu ve cumhurbaşkanı oldunuz, faraza 23 Haziran’dan sonra 23 Temmuz’da seçimi yenilediniz, işte o zaman ‘üçüncü kez adaylığı’ tartışamazdık çünkü o seçim yenileniyor.

ŞU DURUM ORTAYA ÇIKIYOR?

Şimdiki olayda ise gelecekteki seçim erkene çekiliyor. Buradaki tehlikeyi söyleyeyim; burada şu durum ortaya çıkıyor, ‘bu seçim yenilenen bir seçim olduğu için cumhurbaşkanımız aday olabilir diye kabul ettiysek’ o zaman 2027 yılı seçimlerinde yine aday olur. Seçimi alırsın 1 ay önceye ve ‘bu seçim 2018'in seçimi, 2027’nin seçimi değil’ dersin. Bu ölene kadar cumhurbaşkanlığı demektir.”

HÜSEYİN BAŞ’IN GÖRÜŞLERİ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş’ın iki konu hakkındaki görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım. Baş, “Hem dindar hem Atatürkçü olunur mu?” sorusuna, Atatürk’ün de dinine bağlı bir insan olduğunu, Atatürk’ü karalamak için kendisine iftiralar atıldığını söyledi…

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BTP lideri Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili de “Erdoğan’ı ömür boyu cumhurbaşkanı yapacak formül” üzerinde çalışıldığını söyledi.

Baş’ın iki konu hakkındaki görüşleri de dikkat çekici…

Muhalefetin bunları iyi irdelemesi lazım.

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İmam hatiplerde okul sayısı

arttı, öğrenci sayısı azaldı

İnternette gazeteleri araştırırken, Birgün gazetesinde ilginç bir haber vardı. Haber şöyleydi; “ AKP’nin sürekli özendirerek velileri yönlendirmek istediği imam hatip okullarının sayısında yine artış oldu. Ortaokulların sayısı 3 bin 427’den 3 bin 451’e yükselirken liselerin sayısı ise 1673’ten 1694’e çıktı. Öğrenci sayısında ise gerileme yaşandı. Ortaokulda öğrenci sayısı 714 binden 710 bine düşerken liselerde öğrenci sayısı 667 binden 617 bine geriledi. İmam hatip öğrencilerinin sayısında liseyle ortaokul arasında neredeyse yüz binlik bir fark oluştu.” Haberin özeti şu, imam hatip okullarının sayısı artıyor, öğrenci sayısı azalıyor…

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AKIL TOZU

Zihninizi güçlü tutmak için:

•Kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık olarak görmeyin.

•Geçmişe takılıp kalmayın.

•Yaşadığınız olumsuz tecrübelerden sonra pes etmeyin.

•Elinizde olmayan şeylere üzülerek enerjinizi israf etmeyin.

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GELİŞİM, DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM

5 hobiye ihtiyacınız var;

-Sana para kazandıran.

-Seni üretken tutan.

-Seni formda tutan.

-Sana bilgi kazandıran.

-Seni daima geliştiren.

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İYİ PSİKOLOJİ

Sana acı veren şeyleri takip etmeyi bıraktığında, seni mutlu edecek şeylerin hayatına girmesine izin vermiş olursun.

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İŞ DÜNYASI KİTAPLARI

Ne başarmak istediğinizi bilin ve sonra harekete geçin başarın!

Başarmak için;

-Çok okuyun (Kitap)

-Çok dinleyin (Tecrübe ve Danışman)

-Çok izleyin (Benzer şirket ve işler)

-Çok çalışın (Hedefe yönelik)

-Çok kazanın (Değer iş yapın)