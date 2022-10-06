CHP’nin AKP’lileşme hevesi ve basın özgürlüğü

Nasıl bir planlamadır, nasıl bir zamanlamadır, nasıl bir bilinçtir, insanın aklı mantığı almıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam “düşünce özgürlüğü tehdit altındayken” ve “basın özgürlüğünün sınırları iyice daraltılıyorken”, sonuçta “insanın haber alma hakkı yok ediliyorken”, tutuyor“türbana özgürlük” sağlanması için yasa teklifi veriyor.

Şu çelişkiye bakar mısınız?

Basına, sansür!

Türbana, özgürlük!

Aynı gün, aynı saatlerde, biz basın dünyası olarak “Eyvah, özgürlüğümüz elden gidiyor, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı elinden alınıyor” diye feryat ederken, Kılıçdaroğlu tutuyor “Haydi gelin, türbana özgürlük yasası çıkaralım” diyor.

Allah aşkına söyler misiniz, bu nasıl bir bilinç ve nasıl bir zamanlama?

Kılıçdaroğlu, tam her şey yolunda giderken böyle bir hatayı nasıl yapar?

Veya…

Kılıçdaroğlu’na böyle bir hatayı “hangi kendini bilmez danışmanı” yaptırdı?

Neymiş?

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi AKP ve Erdoğan’ın elindeki bütün kozları bir bir alacakmış.

Erdoğan ve ekibini, köşeye sıkıştıracak, “samimiyet testine” tabi tutacakmış.

Böylesine bir “mikro taktik” olabilir mi?

Bir hamle yapılırken, karşı tarafın nasıl bir hamle yapacağı hiç göz önüne alınmaz mı?

Böyle bir konuya girmenin, “Erdoğan’a atılabilecek en iyi pas” olduğu düşünülmez mi?

Bu, AKP’ye atılan bir “yem” değil mi?

Çırpınan iktidara cansuyu

Dikkat ediyor musunuz, bu hata, çırpınan iktidara adeta “cansuyu” oldu.

AKP ve Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdü.

Bataklığa gömülmüş iktidara, “başını kaldırma” fırsatı verdi.

Yüzleri gülmeye başladı.

İki gündür yürüyüşleri bile değişti, keyiflerine diyecek yok.

Enflasyon, pahalılık, işsizlik, yolsuzluklar bir anda gündemden kalktı, dün belirttiğim gibi, yine döndük “kılık kıyafet siyasetine”!

Erdoğan’ın en iyi bildiği siyasete…

Yazık bu memlekete!

İnsanlara çektirdiğimiz bunca sıkıntıya yazık!

Kılıçdaroğlu’ndan beklenen

Biz gazeteciler, böyle bir günde, yani iktidarın basının boğazını sıkmaya hazırlandığı bir günde, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şunu beklerdik:

*Birkaç gün işlerini güçlerini bırakıp, sadece “Sansür Yasası”na odaklanmaları gerekirdi.

*Toplantılar düzenleyip, yasaya karşı kamuoyunun tepkisini en üst noktaya taşıyabilirlerdi.

*Anayasanın ilgili maddesini daha da genişletmek konusunda öneri hazırlayabilirlerdi. “Gelin anayasamızın bu maddesini ‘Basın hürdür sansür edilemez. Habere asla yasak konulamaz. İfade özgürlüğü asla kısıtlanamaz. Televizyonlardaki özgürce konuşmalardan dolayı televizyonlara asla ceza kesilemez ve yayınları durdurulamaz. Gazetelere, resmi ilan kesme cezası verilemez’ diyebilirlerdi.

Yapmadılar…

“Türban özgürlüğünü”, “basın özgürlüğüne” tercih ettiler.

Oysa bütün dünyaca kabul edilen “özgürlük kıstası” şudur:

*Basın özgürlüğü, tüm özgürlüklerin en başında yer alır.

*Basını özgür olmayan bir ülkenin, hiçbir özgürlüğü kabul edilmez.

*Basını özgür olmayan bir ülkenin, diğer özgürlükleri hiçbir zaman değerlendirilmeye alınmaz.

*Basını özgür olmayan bir ülke, hiç konuşulmadan “özgür olamayan ülkeler” sınıfına atılır.

İşte “basın özgürlüğü” bu kadar önemli.

Basın özgürlüğü olmayan bir ülkede, “türban- başörtüsü özgürlüğü” olsa ne olur, olmasa ne olur?

Sonra böyle bir seçim sürecinde “AKP’lileşmeye özenmenin” anlamı ne?

AKP’lileşerek mi, AKP’nin elindeki kozları alarak mı, seçim kazanılmak isteniyor?

Böyle bir yöntemin işe yaramadığı, bugüne kadar pek çok seçimde kanıtlandı.

“Türbana özgürlüğü” bırakın da, “basın özgürlüğü” elden gidiyor, ona bakın!

Şunu unutmayın, kısılmak istenen ses benim sesim değil, sizin sesiniz.

Bu ülkenin birliğini, dirliğini, çağdaşlaşmasını, kalkınmasını isteyen herkesin sesi.

Bu nedenle “Sansür Yasası” sadece biz gazetecilerin sorunu değil, hepimizin sorunu.

CHP, “AKP’lileşme hevesini” bıraksın da özgürlüklerin başı olan “basın özgürlüğü” elden gidiyor, ona baksın!