AKP, seçime giderken “dikensiz gül bahçesi” istiyor

Sevgili okurlarım, yine “basın özgürlüğü” konusu…

Siz bu yazıyı okurken, “Sansür Yasası” büyük olasılıkla TBMM’den geçmiş olacak.

Meslek örgütlerinin bütün itirazlarına ve direnişlerine rağmen, 40 maddelik yasa teklifi iktidar milletvekillerinin ( AKP ve MHP) oylarıyla şipşak kabul ediliyor.

Muhalefet partileri, pek oralı değil.

Baktılar ki, sayısal güçleri “teklifin yasalaşmasını” engellemeye yetmiyor, ipin ucunu bıraktılar.

“Biz iktidara gelince gereğini nasıl olsa yaparız” diye düşünüyorlar sanırım.

Tamam da, çıkarılan bu yasa ile önümüzdeki seçimler nasıl atlatılacak, bunu düşünen yok.

AKP, seçim öncesi tam anlamıyla “dikensiz gül bahçesi” yaratmak istiyor.

Bu yasa ile gazeteler, internet haber siteleri ve sosyal medya tamamen “devre dışı” bırakılıyor.

Yani yeni yasa sadece mesleği gazeteci olan bizleri değil, tüm sosyal medya kullanıcılarını da kapsıyor.

Yaygın medya ve sosyal medya, tamamen “zapturapt” altına alınıyor.

Nasıl mı?

Yasa teklifindeki “havuçlar”

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Maddelere gizlenen “hinlikleri” göremeyecek zekâ seviyesindeyseniz, 40 maddelik yasa teklifinin tamamını okuduğunuzda, yeni yasayı son derece “masumane” görebilirsiniz.

Ancak içinde “havuç” maddeler var.

İnternet haber sitelerinde çalışanlar da, belirli şartları yerine getirmeleri halinde, artık “gazeteci” sayılacak.

Yine internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen şartları sağladıklarında, “resmi ilan” hakkından yararlanacak.

Bunlar, bu “Sansür Yasası” ile sunulan “havuçlar”.

İnsan ilk bakışta “Aman ne güzel, internet haber siteleri de sonunda yasal statüye kavuşuyor” diye geçiriyor içinden.

İnternet haber siteleriyle ilgili bu kararlar, aslında yıllar önce, böyle bir yasadan bağımsız olarak yerine getirilmeliydi.

Yapmadılar, bir taraftan internet haber sitelerine “havuç” gösterdiler, diğer taraftan da gazetecilik mesleğinin tepesine tepesine vurarak “yapılamaz” hale getirdiler.

“Halkı yanıltıcı bilgi…”

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İktidarın hazırladığı kanun teklifinde bir sözcük ustaca kullanılmış.

“Halk” sözcüğü…

Yasalar “halkın çıkarı” için çıkarılır ya, güya bu yasa da “halkı yanıltıcı bilgilerden korumak” için çıkarılmış.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi, alenen yayma suçu” diye bir suç var yasada.

Cezası, 1-3 yıl arası hapis!

Türkiye gibi her gün ve her saat binlerce siyasal, sosyal ve ekonomik olayın yaşandığı bir ülkede, çeşitli kaynaklardan akan bilgilerin hangilerinin “halkı yanıltıcı bilgi” olduğuna kim karar verecek?

Konu mahkemeye aksettiğinde, mahkeme “bilginin halkı yanıltıcı olup olmadığını” kime soracak?

İlgili devlet kurumuna…

Peki, o kurum ne cevap verecek?

AKP “devlet”i ortadan kaldırıp, tamamını partileştirdiğine göre, iktidar, elbette “aleyhine çıkan haberleri yayanların” cezalandırılmasını isteyecek.

Bu, bu kadar basit!

Halkı esas yanıltan kim olacak?

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Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de ilginç, ilginç olduğu kadar da karanlık bir seçim dönemi yaşanacak.

Bu arada “Halkı esas yanıltan kim?” kaosu ortalığı saracak.

Gazeteler, elbette halkı habersiz bırakmayacak.

Gerçekleri yazmaya devam edecek.

Ancak iktidar, aleyhine olan konularda, “halkı yanıltıcı bilgileri yazıyorsunuz” diye gazete, internet haber siteleri ve sosyal medyanın sesini kesmeye kalkarsa, esas kendileri “halkı yanıltıyor” duruma düşecekler.

Halk, “gerçekleri” öğrenemeyecek, iktidarın verdiği yanıltıcı bilgileri “gerçek” kabul edecek.

Yani aslında kendileri suç işleyecekler, ama suçlu görünen ve cezalandırılan medya mensupları olacak.

Bu seçim çok önemli

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Sevgili okurlarım, Türkiye, halkın gerçekleri öğrenmemesi için iktidarın “basının sesini kestiği” bir dönemde seçime gidiyor.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” diye bir suç olur mu?

İktidar, eğer isterse, şu anda ülkemizde konuşulan bütün olayları bir işaretle bu suç kapsamına aldırabilir.

Böyle bir ortamda “basın özgürlüğü”nden söz edilebilir mi?

Basını özgür olmayan bir ülkede yapılan seçimler, çağdaş dünyada “kabul” görür mü?

Dün yazdım bir kez daha yazayım:

Bir ülkede basın özgürlüğü, özgürlüklerin en başında yer alır.

Basını özgür olamayan bir ülkede, diğer özgürlüklerin hiç biri uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilmeye alınmaz.

Basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak, Türkiye’yi dünyaya kapatmak demektir.

Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz.

Çok önemli bir seçim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ikinci yüzyılında, ya iktidar tarafından “din devletine” dönüştürülecek, ya da aydınlık güçlerin elinde çağdaşlaşma yolculuğunu sürdürecek.

Yol ayrımındayız…

Ya “Ortaçağ karanlığına”, ya “çağdaş dünyanın bir parçası” olmaya!

Karar bizim.