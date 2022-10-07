Kaldırım İmparatorları

Bu ne biçim başlık demeyiniz! Türkçe’mizdeki “İmparator” kelimesi İtalyanca’da “Hakimiyet sağlama” demek olan “Imperare” fiilinden gelir. Aşağıdaki satırları okuyunca bu başlığın nedenini net olarak anlayacaksınız.

Kentimiz İzmit, yerleşim alanının topoğrafik yapısına da bağlı olarak geniş caddelere sahip değildir. Bu nedenle yaya kaldırımları dardır ve kentin her geçen gün artan kalabalığını taşımaktan çok uzaktır. Bu yetmezmiş gibi kentin birçok yerinde bu dar kaldırımların büyük kısmını asırlık çınar ağaçlarının koskoca gövdeleri kaplamaktadır.

Bu durumun doğal sonucu olarak, özellikle son zamanlarda kentimiz ana caddelerinin kaldırımlarında yürümek zorunda kalanlar, eskiden olduğundan çok daha fazla zorluk çekiyor. Çünkü bu darlık yetmiyormuş gibi caddelerde, özellikle yiyecek/içecek sektörüne ait masa ve sandalyeler, yiyecek dolapları ile marketlerin ve giyecek sektörünün teşhir aksamları kaldırımları kaplıyor. Hatta soğutucu ve vitrinlerin, kaldırımın bir kısmını kapsayacak şekilde monte edildiği yerler de var. Bu iş öyle “azıttı“ ki artık kaldırımlar yetmediğinden olmalı, bunları kaldırımlardan ötede de görmek mümkün.

Çocuğunun arabası ile yürümek zorunda kalan bir ana veya babanın o kaldırımlardan geçerken duyduğu mutluluğu ( ! ) tahmin edemezsiniz.

Kaldırımı olmayan, trafiğe kapalı caddeler ise bir başka alem!.. Oralarda insanlarımızın yürüyeceği bütün alanlar masalar, sandalyeler, satışa sunulan mallar ile dolu. Öyle ki bazı caddelerde yayalar, bunların arasında tek sıra halinde yürümek zorunda kalıyor.

Bu oluşumun gizemli bir nedeni olmalı; ticarethanelerin sahibi bayanlar ve baylar… Kentin her metrekaresi size aittir.! Yayılın istediğiniz şekilde ve istediğiniz yerlere kadar! Hatta karşı kaldırımlarda “şube” açın!

Bazı yerlerde bütün bunlar yetmiyormuş gibi kaldırımlar üstüne, bir kısmını ve hatta tamamını kapsayacak şekilde arabalar park ediliyor. Bu da serbest!

Bitmedi; Heykele yakın bir otel, önündeki caddenin bir yerine tabela asmış, orasını zincirle filan çevirip otel müşterileri için araba park alanı yapmış. Bu çok normal! Orası babasının arazisi ya!… Bazıları da sahibi olduğu dükkan veya mağazanın önünde bulunan, araba park etmek için uygun alanın bir kısmını çevirip müşterisini taşımayan başka arabalara yasaklamış. Bu tür örnekler İzmit’in her yanında var ve üstelik çok sayıda…

Bu durumdan sorumlu ve yetkin kişiler oralarda yürümediği için göremezler bunları.. Halk tabiriyle kırk yılda bir yürüdüklerinde ise bu yetkinlere yol açmak için “kendi kendini görevlendirenler! ” olacağından durumu fark edemezler.

Fakat kentte yürürken her yerde “Belediye zabıtası” ve “Trafik zabıtası” amblemli üniforma taşıyan kişiler görürsünüz. Bazılarının altında motosiklet vardır. Belediyelerin bu memurları ne iş yapıyor? Bunların işlerini yeterince ve doğru yapıp yapmadığını denetleyen birimler yok mu? Bunların etkinliğini önleyen faktörleri ortadan kaldırması gerekenler yok mu? Demek ki yok…

Bu memur arkadaşları görünce yıllar öncesini hatırlıyorum. Ben Orman Bölge Şefi olarak, çalıştığım yıllarda yürürlükteki kanun ve yönetmeliğe göre sorumlu olduğum orman alanının gözlerden ırak, çok uzak bir yerinde olsa da, örneğin bir tek ağacın bile kesilmiş olmasının hesabını vermek zorundaydım. Çünkü orayı kontrol etmesi gereken Orman Muhafaza memuru için gerekli ortam ve iş düzenini sağlamamakla suçlanmam mümkündü. Şimdi bu zabıta memurlarına sağlanamayan imkân nedir? Çok merak ediyorum. Bu memurlar, doğup büyüdüğü ve yaşadığı orman köyünde görev yapan Orman Muhafaza memurlarına benziyorlar.

Peki… Bu “berbat” durum nasıl mümkün oluyor? Kim veya kimler hangi yetki ile halkın çok büyük kısmının bundan rahatsız olmasını umursamıyorlar. Bu nasıl bir anlayışın ürünüdür? Yoksa bunu önlemek, bazı kişilerin keyfine mi bağlıdır?

Ufak bir araştırma yaptım: Kanunlarımızda “Kamusal alan” diye bir şey var. Bu alanlar herkes tarafından erişilebilir, toplum yararı için düzenlenmiş, ortak yaşam alanı ve mekânlardan oluşan sosyal ve kültürel dokulardır. Bundan haberiniz var mı? Caddeler, sokaklar, parklar, spor alanları, alışveriş merkezleri, meydanların yanı sıra kaldırımlar da birer kamusal alan.

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasında, Belediyelerin hangi hizmetleri yapacağı ve yaptıracağı yazılıdır. Burada "Zabıtanın görev ve yetkileri" başlıklı 51. maddenin birinci fıkrasında Belediye Zabıtasının, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olduğu da yazılıdır. Bu görevin caddeler ve onların kaldırımları ile ilgisi yok mu?

30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, ."İşgal" başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasında, “Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda satışa mal arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından para cezası verileceği yazılı değil mi?

11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesinin birinci fıkrasında, Belediye zabıtasının görevleri arasında bu durumu önlemek yok mu?

Aynı yönetmeliğin "Yetkileri" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında;

[Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler.]

yazmıyor mu? Yazıyor..

O halde, belediyelerin etkin ve yetkinleri olanlar; bu kanunları arkanıza alıp “Kaldırım İmparatorlarına” karşı gereğini neden yapmıyor veya yapamıyorsunuz? Bu durumda halk ağzı ile sorayım; “Siz necisiniz?”

Kaynak:

Karayılmazlar A.S - Çelikyay.S. 2018. Kentlerde Kamusal Alanların Tasarımı ve Önemi. Bartın Üniversitesi,