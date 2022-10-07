Bilen ve sorgulayan bir çocuk

Bu ana kadar görmediğim ve duymadığım beni şaşırtan, ama tanımaktan ziyadesiyle memnun olduğum Cem Tunç adlı ilkokul ikinci sınıfta okuyan harika bir çocuk tanıdım.

Babası Süleyman Bey ile birlikte Haydar Aliyev Kültür Evi'nde bulunan kütüphane ile müzeyi gezmek için gelmişlerdi.

Minik Cem daha şimdiden kendisine güven duygusu tam ve de karşısındakini etkileyici bir özelliktedir.

Cem Tunç adlı bu minik çocuk geleceğin büyük bir insanı olacak düzeyde bir zekaya sahiptir.

Üstün bir zeka.

Hazır cevap.

Her konuda sorgulayıcı.

Babası Süleyman Bey, Azerbaycan konusunda Cem oğlumuza bir bilgi verme ve yönlendirme yapan kimse yok.

Ama bizde şaşırıyoruz bu ilgi bu sevgi, bu hayranlık neden diye?

Evet:

Harika çocuk Cem ilkokul ikinci sınıfta bilgisayar kullanıyor.

Azerbaycan İstiklal Marşını aslına uygun şekilde tamamını ezber olarak söylüyor.

Devlet Başkanı İlham Aliyev,

Başşehri Bakü diyor.

Önemli şehirlerini tek tek sayıyor.

Ermenilerin yaptıkları katliamları söylüyor.

İşgal altındaki toprakların 44 günlük başarılı savaş sonucunda kurtarıldığını anlatıyor.

Size Azerbaycan ile ilgili her konuda bilgilendirecek kadar bilgi sahibi Azerbaycan sevdalısı bir çocuk.

Maşallah.

Bir kitabımı imzalayarak kendisine verdim.

Yayınladığımız Azerbaycan'ın Sesi Dergilerimiz ile bazı yayınlardan kendisine verdik.

Cem soruyor;

Bunları geri geri getirilecek mi yoksa bana hediye mi diyor?

Cem çocuk ama gelecek adına büyük bir umut.

Cem büyük bir ciddiyet ve sevecenlikle her türlü konuyu ve konuları da sorgulayıcı bir zeka.

Emekli bir eğitimci olarak önerim Cem özel bir zeka ve değer olarak farklı bir şekilde özel bir eğitime tabi tutulmalıdır diyorum.

Hakiki bir Azerbaycan ilgisi ve sevgisi ile donanımlı Cem yavrumuzu bütün etkinliklerimize davet edeceğiz.

Cem ve Cem gibi değerlerimiz gelecek adına hepimiz için önemli umudumuzdur.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

İZMİT BELEDİYESİ SEMPOZYUMU

Türk Dünyasının 31'inci Yılı nedeni ile yapılanlar, yapılmayanlar ve " Bundan Sonrasında Yapılması Gereken Stratejik Hamleler"

Konulu sempozyum KYÖD Konferans Salonunda 08.10.2022 cumartesi (bugün) gerçekleştirilecektir.

Türk Dünyası ile ilgili birçok konularda bilgi ve belgelere sahip araştırma yapmış, makale yazmış, kitap yayınlamış yurt içinden ve yurt dışından gelen kişiler konuşmacı olarak katılacaklar. Sabah saat 10.00 da başlayacak konferansa İzmit Belediye Başkanı sayın Fatma Hürriyet Kaplan herkesi davet ederek katılımlardan onur duyacağını duyurdular.

Bu önemli sempozyum için emek veren herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DERİNCE'DE KONFERANS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Kent Konseyinin desteği ile Derince Yenikent Cemevi Derneği ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğinin müşterek Projesi ile "Hacı Bektaş-ı Veli ve Erdebil Tekkeleri" konulu konferansı 8 Ekim 2022 (bugün) saat 14.00 de Derince Belediyesi Yenikent Kültür Merkezi’nde geçirilecektir.

Toplumda önyargılı ve yanlış görüş ve düşünceleri ortadan kaldırmak için bu konferansın faydalı ve önemli olduğuna inanıyoruz.

Emek veren herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.