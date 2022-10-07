TÜİK verilerine göre asgari ücret son üç ayda buhar oldu!

Yılbaşında 2.800 lira olan asgari ücret, 4.253 lira yapılmıştı…

Ama enflasyon canavarı yerinde durmayınca, hayat pahalılığı artınca, zamlar peş peşe gelince, temmuz ayında asgari ücret 5.500 liraya çıkarılmıştı…

Ancak enflasyon canavarı yine yerinde durmadı, yine peş peşe zamlar geldi.

ENFLASYON YİNE ARTTI

TÜİK’in verilerine göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon yüzde 7’yi aştı. Enflasyon, yüzde 83’ü geçti… Durum böyle olunca, asgari ücret de enflasyon karşısında eridi. Sözcü’den Erdoğan Süzer, “enflasyon memur, emekli ve işçinin zammını yuttu” diyerek konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

ÜCRET ZAMMI BUHAR OLDU

Enflasyon eylülde ayında coştu, temmuzda yapılan ücret zammının tamamı buhar oldu. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana TÜİK enflasyonuna göre 557 TL, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre 1234 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü eylül sonunda 4 bin 698 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 990 liraya düştü.

HAYAT PAHALILIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuzda yüzde 2.37, ağustosta yüzde 1.46 artan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 3.08 yükseldiğini hesapladı. Böylece TÜİK'in resmi hesaplarına göre yılın ikinci yarısında yapılan maaş zamlarının ardından geçen ilk 3 aylık dönemde TÜFE artışı yüzde 7.05'e ulaştı. Halkın yaşadığı hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı belirtilen ENAG ise enflasyonun eylülde yüzde 5.30 arttığını, 3 aylık enflasyon artışının da yüzde 17.07'ye ulaştığını belirledi.

MAAŞLAR RESMEN ERİDİ

En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Bu memurun alım gücü eylül sonunda TÜİK'e göre 557 TL, ENAG hesabıyla 1234 TL eridi. Öğretmenin kaybı bin 376 TL'ye, polis memurunun alım gücü kaybı 1800 liraya ulaştı. Profesörün temmuzda 21 bin liraya çıkan maaşında 3 bin 64 liralık erime yaşandı.

ENFLASYON FARKI DOĞDU

Memur ve memur emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. TÜİK, o zamdan bu yana geçen 3 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 7.05 arttığını açıkladı. 6 ay için verilen zammın tamamı TÜİK hesabıyla bile daha üç ayda buhar oldu. Ekim, kasım ve aralık aylarında yaşanacak TÜFE artışlarının tamamı için memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Memur sendikaları farkın doğduğu aydan itibaren ödenmesini istiyor.

ASGARİ ÜCRETTEKİ ERİME

Yılın başında 4 bin 253 lira olan asgari ücret ilk 6 ayda yağan zamlar karşısında eriyince temmuzda 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak zam sağanağı temmuz, ağustos ve eylülde de devam edince asgari ücretin alım gücü 3 ayın sonunda TÜİK'in hesabıyla 5 bin 138 liraya, ENAG hesabıyla 4 bin 698 liraya geriledi. Asgari ücretteki erime 802 lirayı buldu. Temmuz başında 3 bin 500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının alım gücü de ENAG hesabıyla 2 bin 990 liraya düştü.

ASGARİ ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz.

Haberin özeti şu;

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon yüzde 7’yi aştı. TÜİK’e göre Temmuzda 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü 3 ayda 362 lira eridi. Yani asgari ücret 5.138 liraya indi. ENAG’ın verilerine göre 5.500 lira olan asgari ücret, 802 lira eridi. 4 bin 698 liraya düştü. Gerek TÜİK’e göre, gerek ENAG’a göre, asgari ücretin alım gücünde düşüş var. Enflasyon artmaya devam ediyor, asgari ücret alım gücü iyice düşüyor.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK?

Baskın seçim olmazsa, önümüzdeki yıl Haziran ayında seçim var.

Hükümet, yıl başında asgari ücrete ve emekli maaşına okkalı bir zam yapacak…

Asgari ücretin 9 bin lira olacağı, emekli maaşlarının yüzde 50 seviyesinde artırılacağı konuşuluyor…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Gece yatarken ayak tabanlarınıza VICKS sürün, ovalayarak yedirin ve çoraplarınızı giyin. Öksürüğünüzün hemen kesildiğini fark edeceksiniz. Özellikle gece oluşan öksürükleri bu uygulama hemen durdurur.

XXXXXXXXXXXX

FARKLI GERÇEKLER

Tişört giyilen bir ortamda takım elbise giyen kişi genellikle orada bulunan en önemli kişidir. Takım elbise giyilen bir ortamda ise tişört giyen kişi genellikle orada bulunan en önemli kişidir.

XXXXXXXXXXXXXXXX

ATAKIZ

Trafik Sigortası

Geçen yıl : 595 TL

Bu yıl : 2295 TL

Zam oranı : %285.7

TÜİK Yıllık Enflasyon: % 83.45

Xxxxxxxxxxx