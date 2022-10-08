Alevilik; “inanç” mı, yoksa “kültürel renk” mi?

Bence çok iyi oluyor, çok!

Taşlar yerli yerine oturuyor.

“Grilik” ortadan kalkıyor, “ak-kara” ortaya çıkıyor.

Demek ki neymiş, cemevi “ibadethane” değil, “kültürevi”ymiş.

Alevilik de “inanç” değil, “kültürel renk”miş.

AKP’nin son kararı böyle.

AKP, 20 yıldır her seçim öncesi “ Alevi açılımları” yaparak Alevi yurttaşların oylarını almaya çalışıyor, ama başaramıyordu.

İktidarın bu konudaki çabaları “samimiyetten ve gerçeklikten uzak” bulunuyor ve sonuçsuz kalıyordu.

Son “yeni adım” ve son “müjde” de fiyaskoyla sonuçlandı.

Alevi dernekleri, iktidarın bu girişimini “Cemevine kayyum atamak istiyorlar” diye değerlendirdiler.

Aleviler, ne istiyordu?

Alevi Bektaşi Federasyonu’na göre, Türkiye’de tahmini 20 milyon, Avrupa’da ise 1 milyon Alevi yaşıyor.

Türkiye’deki Aleviler, nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor.

Türkiye’deki cemevlerinin sayısı ise 4 bin 800.

Alevilerin istekleri ana hatlarıyla şöyle:

*Cemevleri, “ibadethane” olarak kabul edilsin. Giderleri, tıpkı camilerde olduğu gibi devlet tarafından karşılansın.

*Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevilik ile ilgili de bir bölüm kurulsunve Aleviler de Diyanet’te söz sahibi olsun.

*Devlet, Alevileri asimile etme çabasından vazgeçsin.

*Aleviler toplumda ayrıştırılmasın, devlet görevlerinde eşit haklara sahip olsun.

*Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Din eğitiminde ve okullarda “Alevilik öğretisi”ne de yer verilsin.

Aleviler, bu ve benzer isteklerini yıllardır dile getiriyorlar, ama bir sonuç alamıyorlar.

Cemevlerinin “ibadethane” olarak kabul edilmesi konusunda, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de gittiler, buralardan net kararlar aldılar, ancak AKP iktidarı bu kararları “yok” saydı, uygulamadı.

İktidar, ne verdi?

Yine bir seçim öncesindeyiz ve AKP iktidarı Alevilerle ilgili “yeni bir adım daha” attı.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımı “müjde” olarak açıkladı.

Neydi acaba bu müjde?

Alevilerin bugüne kadarki bütün talepleri kabul mü edilecekti?

Hepsi olmasa bile en azından “Cemevleri, ibadethanedir” kararı mı verilecekti?

Bütün gözler önceki gün İstanbul Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi’nde düzenlenen törene çevrildi.

Erdoğan, müjdeyi burada açıklayacaktı.

Erdoğan konuştukça, törene katılan Alevilerin suratı asılmaya başladı.

Erdoğan, cemevlerini “ibadethane” değil “kültür evi” sayıyor, Aleviliğe de “inanç” olarak değil “kültürel renk” olarak bakıyordu.

Erdoğan’ın sözleri aynen şöyle:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi-Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir.”

Erdoğan’ın sözleri, dolayısıyla iktidarın Alevilere bakışı gördüğünüz gibi gayet net:

*Biz cemevlerini “ibadethane” olarak kabul etmiyoruz, cemevleri birer “kültür evi”dir. Alevilik, kültürel bir öğedir.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kuruyoruz, bütün çalışmalarınızı bundan sonra bu başkanlığın desteği ve denetiminde yapacaksınız.

*Cemevlerinin elektrik, su ve bakım giderlerini dert etmeyin, bunları devlet karşılayacak.

*Alevi-Bektaşi dedelerinden isteyenlere, bu kurumsal yapı içinde kadro da vereceğiz.

“Cemevlerine el koyma” operasyonu

Bu yazıyı dün öğle saatlerinde yazdım.

Yani Alevi Bektaşi Federasyonu’nun toplantısı henüz sonuçlanmamıştı.

Toplantıdan nasıl bir sonuç çıkar bilmem, ama ben iktidarın son açıklanan Alevi yaklaşımını “cemevlerine el koyma” operasyonu olarak değerlendiriyorum.

AKP’nin bir Diyanet İşleri Başkanlığı var, bu başkanlık Sünni inanç sahiplerine hizmet verecek…

AKP’nin Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kurmayı düşündüğü Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ise Alevi inanç sahiplerine hizmet götürecek.

Yani Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ipleri zaten ellerinde, AKP iktidarı şimdi Alevileri de kontrolü altında tutmak istiyor.

Özetin özeti olarak, “cemevlerine kayyum” atıyor.

“Merak etmeyin, siz benim iktidarıma hizmet edin ben sizin cemevlerinin elektrik ve su parasını öderim. Dedeleriniz geçim sıkıntısı çekiyorsa, onlara iş de veririm” diyor.

Alevileri “hakir” görme

AKP iktidarının bu yaklaşımı, bence Aleviliği “hakir görme”dir.

Günümüz Türkçesiyle; Aleviliğe değer vermemektir, Aleviliği küçük görmektir, Aleviliğe hor bakmaktır, Aleviliği önemsiz saymak ve küçümsemektir.

Baksanıza, Alevilerin “eşitlik” talepleri “cemevlerininelektrik-su parasını karşılama” ve “dedelere iş vermeye” kadar indirgeniyor.

Alevilik “inanç” olarak değil, “kültürel renk” olarak görülüyor, “Size Kültür Bakanlığı baksın” deniliyor.

Oysa Alevilik bir inanç.

Hani iktidar bütün inançlara saygı duyacak ve eşit davranacaktı?

Bu böyle gitmez.

Türkiye’deki inanç dünyası yeniden yapılandırılmalı ve devlet bu dünyadan elini çekmeli.

Bu da bir başka günün yazı konusu.