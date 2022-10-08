Putin o düğmeye basarsa

Rusya’nın Ukrayna’yı istilası planında işler öngördüğü gibi gitmiyor ve hatta öngöremedikleri derecede sarpa sarmış durumda. 3 Temmuz 2022 günü bu sayfalarda yayınlanmış olan “Danzig için neden ölelim” başlıklı yazımda tahlil etmeye çalıştığım çerçeveye doğru işler oturdu. Meraklıları gazetemiz internet sitesinden bulup okuyabilir.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın 1937 yılında düştükleri hataya düşmedi ve elindeki tüm imkanları sahaya sürerek Rusya’nın istila girişimine karşı geniş bir cephe oluşturdu. Putin’in rakibini hafife alması bugün gelinen noktanın en büyük sebebidir. Kiev’i almayı başaramadı ve o hattan geri çekilerek Rus nüfus ağırlıklı bölgeleri istila hareketine tam gaz devam etti ancak orada kaybettiği prestij neticesinde karşı taraf iyice konsolide olmayı başardı, zaman kazandı ve bugün Ukrayna’nın doğusundaki mücadelede Rusya da istediği gibi at koşturarak kasabaları ve şehirleri ele geçiremiyor; istila ettiği yerleri bir kazanıyor bir kaybediyor. Sahayı domine bile edemedi.

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Sahada sıkışan Putin’in seferberlik ilanı sonrasında işlerin değişeceği ve bu seferberlik neticesinde elde edeceği ek güçlerle savaşın seyrinin değişeceği teorisi de kısa sürede boşa çıktı. İnternette bir sürü video görüyoruz, askere alınanlar botlarının içine giyecek çorap olmadığı için bezleri katlayarak kendilerine çorap yapıyorlar; ellerine verilen silahlar depolardan çıkmış pas içinde hiçbir işe yaramayacak metal parçaları. Ön cephelerde vuruşmak için de hapishanelerdeki en ağır suçluları “ölmezseniz sonrasında serbestsiniz” diyerek paralı asker gibi çıkartarak cepheye sürüyorlar; bunlar en ön saflarda ölmeye gönderilecekler.

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ABD’nin başını çektiği ve AB’nin de el mecbur içinde kalmak zorunda olduğu ambargo cephesinin yaptırımları çok ciddi sonuçlar verdi. Başka ülkelerde duran milyarlarca dolar parasına dokunamayan Rusya hammadde ve enerji satamaz hale getirildi. Kendi merkez bankasında duran dövizlerini de dolaşıma sokmakta zorlandığı için ekonomik olarak ciddi bir bunalıma girdi. Bunun sonuçları henüz çok net görülmüyor gibi olsa da çok da uzun olmayan bir süre içerisinde ağır sosyal sorunlara sebep olacağı aşikar. Elindeki tüm enerji ve hammaddeyi Çin’e satarak ayakta kalmaya çalışan Putin rejimi, Türkiye ve Yunanistan üzerinden; herkesin de bilinçli olarak ses etmediği kısa devre aksiyonlarla Batı parasına çok kısıtlı ölçüde ulaşabiliyor, yetmiyor.

RUSYA’YI BİTİRME FIRSATI

Bugün gelinen noktada ABD için tablo oldukça olumlu. AB ülkelerinin savunma harcamalarını kendisine yıktığı ve sosyal devletçilik oynadıkları düzenin sonunu getirdi. Majör AB ülkelerinin hepsi savunma bütçelerini arttırıyorlar ve uzun yıllar boyunca arttırmaya devam edecekler. Bu ABD’den bağımsız bir savunma sistemi kurmaya asla yetmeyecek, bu kaynakların bir kısmı da ABD’ye akacak. Öte yandan Rusya’nın AB ekonomisine taktığı sülükleri de bedenlerinden kopartan ABD, şu anda AB ülkelerine kendisi yüksek fiyatla enerji satıyor. Sülükler duruyor, takan değişti.

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İşin kamu diplomasisi ayağında da AB ülkelerinin iç kamuoylarında ciddi bir zemin elde etmeyi de başardı, “Rusya daha da güçlenirse hepimizi mahvedecek” diyen ciddi bir halk kitlesi oluştu ve kendi hükümetlerine ABD yanlısı politika için baskı yapıyorlar. Tabi öte yandan “Ukrayna için ne hale geldik, enerji krizine girdik, enflasyon aldı başını gidiyor; Rusya ile takışmayalım” diyen bir karşı kitle de Rusya’nın çalışmaları neticesinde konsolide oldu. Bu da altı çizilmesi gereken bir unsur. ABD için şimdilik oluşturduğu etkiyi ileride kırabilecek karşı bir cephe olarak görülebilir.

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Ancak kısa ve orta vadede sahada zor durumda olan Rus ordusu, ekonomisi çökmeye doğru yol alan bir Rusya ve her geçen gün zor duruma düşen bir Putin tablosuyla karşı karşıyayız. ABD bu fırsatı karşısındaki rejimi yıkmak için tarihi bir fırsat olarak görüyor. Öyle ki Kuzey Akım (NordStream) boru hattı bizzat ABD tarafından sabote edildi ve Rusya’dan AB’ye giden enerji hattı kesildi. ABD bunu göstere göstere yaptı ve bu işten yara alan AB ülkeleri gıklarını bile çıkartamadılar. Görülüyor ki ABD, Rusya’yı gelecek 100 yıl boyunca tarih sahnesinde ciddi bir aktör olmayacak hale getirmek ve Çin’in periferindeki bir ülke haline düşürmek için eline gelen fırsatı kimsenin gözünün yaşına bakmadan uygulayacak; Türkiye de dahil her ülke bunu anlayarak ve bilerek hareket etmeli, denge politikasının doğru anda terk edilmesi için planını yapmalı.

PUTİN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Bir kediyi köşeye sıkıştırdığınız zaman sizi tırmalar. Putin’in bu duruma doğru geldiğini ve stratejik büyük bir nükleer silah kullanmasa da “taktik nükleer bomba” denilen; uçaklarla değil de karadan karaya top benzeri ekipmanlarla fırlatılan ve düştüğü yeri bir Hiroşima değil de bir Fukuşima bir Çernobil yapacak nükleer silah kullanması olasılığı artıyor. ABD bu noktaya Rusya’yı ısrarla ve inatla itiyor.

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Burada anlaşılan iki olasılık hesaplıyorlar. Putin bu emri verirse Rus devletinin içindeki aklıselim kişiler bu emri uygulamaz ve Putin’in görevden bir saray darbesiyle alırlar. Diğer olasılıksa bu saldırıyı Rusya yapar ve Batı ittifakı için Rusya’nın amiyane tabirle içinden geçmek için tüm şartlar doğmuş olur; büyük bir savaşa gireriz. Önce silah, paralelinde medikal, sonrasında inşaat ve diğer imar sektörleri paraya para demez; ABD dünya ekonomisinden bu parayı hortumlar. Üstelik kıtasından çok uzakta olan bu savaş neticesinde kendisine potansiyel rakip olan herkes ağır hasar alırken, alacağı minimum hasarla sürecin sonunda herkesten daha güçlü bir şekilde işine gücüne bakar. Tıpkı 2. Dünya Savaşında olduğu gibi.

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Putin o düğmeye basarsa kendisinin ve ülkesinin sonunu getirir. Bunu da zaten biliyor ve Ukrayna istilası başlamadan önce açıkça da söylemişti; “NATO’nun gücü elbette bizden fazla ama biz de ağır hasarlar vermeden yenilmeyiz”. Buradaki ağır hasarlar Londra, Berlin, Viyana, Roma, Paris gibi şehirlerin nükleer füzelerle vurulmasıdır. Bu sebeple AB’nin bir şekilde bu savaşın bitmesi, Putin’in gitmesi ve ABD’nin uzun vadeli planlarının kısa yoldan en kansız şekilde hayata geçmesi için aksiyon alması kendi gelecekleri için zorunludur; kendilerinden bir parça vazgeçerek yok olmaktan kurtulmaları lazım. Zaten İngiltere’nin ABD’nin teşvikiyle AB’den çıkması ve akabinde Merkel’in emekli olması neticesinde ortada bir AB kalmadığı da açık, net ve sarih biçimde görülmektedir.